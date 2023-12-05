Мясной салат с орехами: армянский рецепт

Широко известные кушанья армянской кухни славятся особой пряностью. Во время их приготовления повара добавляют многие специи, чтобы сделать аромат и вкус блюд неповторимыми. Армянский мясной салат с орехами нельзя назвать исключением из правил.

Готовка этой закуски предполагает использование хмели-сунели и чеснока. Благодаря им салат становится безумно ароматным. А нестандартное и очень удачное сочетание ингредиентов делает его королем любого стола.

Как приготовить мясной салат с орехами и гранатом

Для этой армянской закуски можно взять чернослив, сделанный собственноручно. Приготовить его может каждая хозяйка. Тщательно промываем сливы. Удаляем косточки и разрезаем их пополам. Выкладываем сливы на противень. Отправляем их в духовку на 3,5 часа. Сушим сливы при температуре 50 градусов. Потом вынимаем их и полностью остужаем. Отправляем сливы в духовку еще на 5 часов уже при 70 градусах. Остужаем их. Снова убираем будущий чернослив на 4 часа в духовку, установив температуру 90 градусов. Готово!

Ингредиенты

Говядина600 г Грецкие орехи150 г Хмели-сунели1 ст. л. Чеснок2 зуб. Сметана по вкусу Майонез100 г Соль по вкусу Чернослив100 г Гранат80 г

Приготовление

Отвариваем филе говядины в воде с солью, черным перцем и лавровым листом. Готовим его до мягкости. Остужаем мясо. Затем разделяем мясо на волокна. Выкладываем говядину в глубокую миску. Делаем из грецких орехов мелкую крошку при помощи измельчителя. Добавляем к говядине 100 г орехов и хмели-сунели.В отдельной мисочке смешиваем майонез с горчицей и сметаной. Очищаем чеснок пропускаем его через пресс. Добавляем его в майонезную смесь. Всё перемешиваем.Добавляем майонезно-чесночную смесь к соединенным ингредиентам. Всыпаем немного соли. Тщательно перемешиваем все продукты до однородности. Выкладываем салат на блюдо. Нарезаем сушеный чернослив небольшими кусочками. Украшаем им салат. Сверху посыпаем всё зернами граната и оставшейся ореховой крошкой.

Приготовление такой закуски по армянскому рецепту займет 10 минут, если вы отварите говядину заранее и остудите ее. Потом вам останется лишь разобрать мясо на волокна и соединить его с остальными ингредиентами. Вот так просто и быстро у вас выйдет приготовить роскошную закуску для встречи дорогих сердцу гостей.