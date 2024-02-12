Чечевичный суп – это невероятно вкусное и сытное блюдо для вашего домашнего обеда. С добавлением полезной чечевицы можно приготовить разные варианты аппетитных супов. Лучшие идеи мы собрали для вас в нашей кулинарной подборке из десяти простых и вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Вкусный суп из красной чечевицы

Вкусный суп из красной чечевицы – это невероятно вкусное угощение для вашего домашнего обеда. Такой продукт порадует аппетитным внешним видом и питательными свойствами. Приготовить такой суп несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Ингредиенты –+4 порц.

Бульон мясной 1.5 л.

Чечевица красная 150 гр.

Лук репчатый 80 гр.

Чеснок 2 зуб.

Морковь 120 гр.

Помидоры 300 гр.

Паприка 1 ч.л.

Тмин 1 ч.л.

Кориандр 1 ч.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло оливковое 30 мл.

Шаги 60 мин.

Как сварить вкусный суп из чечевицы? Сперва приготовим простой бульон. Можно использовать куриное мясо с косточками. Заливаем продукт водой и дополняем специями. Варим до образования бульона. Разогреваем оливковое масло в сковороде с толстым дном или сотейнике. Высыпаем сюда молотую паприку и измельченные семена тмина и кориандра. Быстро обжариваем до появления аромата. Сюда же выкладываем очищенные и измельченные лук и чеснок. Жарим все вместе еще 5 минут. Выкладываем соломку очищенной моркови. Жарим на среднем огне около 10 минут до мягкости. Ошпариваем помидоры кипятком, затем охлаждаем в холодной воде. Снимаем кожуру и режем мякоть кубиком. Отправляем в заготовку со специями и овощами. Высыпаем сюда красную чечевицу. Заливаем все это горячим куриным бульоном, который предварительно процеживаем. Доводим суп до кипения и готовим на небольшом огне 20 минут, прикрыв крышкой. Солим и дополняем перцем по вкусу. Вкусный чечевичный суп готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Как сварить суп из зеленой чечевицы

Как сварить суп из зеленой чечевицы, вы узнаете из нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями. Такой суп выйдет очень вкусным, аппетитным и полезным. Он идеально разнообразит ваше обеденное меню. Обязательно берите на заметку наш простой пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Чечевица зеленая – 1 ст.

Картофель – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Курица – 0,5 шт.

Шпинат – 1 пучок.

Вода – 2 л.

Соль – по вкусу.

Лист лавровый – 2 шт.

Перец душистый горошком – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Курицу заливаем водой и солим по вкусу. Отвариваем до полуготовности.

Шаг 2. Обычно зеленая чечевица варится около 40 минут, но если вы предварительно замочите ее в воде, то процесс варки займет не больше 20 минут.

Шаг 3. Подготовленную зеленую чечевицу выкладываем в куриный бульон, пока курица еще не сварилась до полуготовности. Спустя 20 минут курицу можно доставать.

Шаг 4. Очищаем картофель от кожуры и режем его небольшим кубиком. Выкладываем в суп.

Шаг 5. Сюда же отправляем натертую на терке очищенную морковку.

Шаг 6. Мелко рубим репчатый лук и отправляем его в кастрюлю.

Шаг 7. Промываем шпинат. Грубые стебли удаляем.

Шаг 8. Подготовленные листья режем тонкими полосками.

Шаг 9. Выкладываем зелень в самом конце готовки, когда картофель станет мягким. Сюда же отправляем куриное мясо, отделенное от костей.

Шаг 10. Дополняем содержимое лавровым листком и горошинами душистого перца. Варим еще 10 минут.

Шаг 11. Теперь вы знаете, как сварить суп из зеленой чечевицы. Берите на заметку и скорее пробуйте горячее угощение!

Суп-пюре из чечевицы

Суп-пюре из чечевицы – это невероятно нежное и вкусное угощение для вашего домашнего обеда. Блюдо порадует аппетитным внешним видом и легкостью. Приготовить оригинальный суп-пюре сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Чечевица красная – 1 ст.

Кабачок – 1 шт.

Помидоры – 4 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 4 зубчика.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Вода – 500 мл.

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Перец красный острый молотый – 1 щепотка.

Зира молотая – 1 щепотка.

Паприка красная молотая сладкая – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко рубим очищенный репчатый лук и выкладываем его в сотейник с двумя столовыми ложками оливкового масла.

Шаг 2. Промываем и очищаем кабачок. Также режем его кубиками и отправляем к луку. Жарим все вместе около 3 минут.

Шаг 3. Промываем и очищаем от семян сладкий перец. Мелко нарезаем его и отправляем в сотейник к остальным овощам. Томим еще несколько минут.

Шаг 4. Мелко режем ножом зубчики чеснока и выкладываем в общую массу. Жарим 1 минуту.

Шаг 5. Промытые помидоры измельчаем в блендере и отправляем в овощную заготовку. Доводим до кипения.

Шаг 6. В это время промываем красную чечевицу под водой.

Шаг 7. Отправляем чечевицу в сотейник. Выливаем сюда пол-литра воды и дополняем специями. Варим 20 минут на медленном огне после закипания.

Шаг 8. Готовый суп убираем с огня и перебиваемый блендером до однородного состояния. По желанию можно добавить сливки.

Шаг 9. Суп-пюре из чечевицы готов. Разливайте угощение по тарелкам, присыпьте молотой паприкой, влейте столовую ложку оливкового масла и подавайте к столу!

Турецкий суп из красной чечевицы

Турецкий суп из красной чечевицы выходит очень вкусным, питательным и аппетитным. Такое блюдо идеально подойдет для большого семейного обеда и разнообразит ваше привычное меню. Обязательно попробуйте приготовить оригинальный суп по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Чечевица красная – 0,5 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Картофель – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик.

Паста томатная – 1 ст.л.

Масло растительное – 4 ст.л.

Масло сливочное – 70 гр.

Мята сушеная – 1 ч.л.

Паприка молотая – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Лимон – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В кастрюле с толстым дном разогреваем растительное масло. Обжариваем на нем несколько минут измельченный лук. Затем добавляем к нему кубики моркови и картофеля. Обжариваем еще пару минут и добавляем измельченный чеснок.

Шаг 2. После появления яркого чесночного аромата, добавляем томатную пасту и хорошо все перемешиваем. Затем добавляем чечевицу и снова перемешиваем.

Шаг 3. Выливаем сюда воду и доводим заготовку до кипения. Затем готовим под крышкой 30 минут.

Шаг 4. После готовности измельчаем содержимое кастрюли с помощью погружного блендера. Добавляем соль и черный молотый перец.

Шаг 5. В небольшом сотейнике растапливаем сливочное масло и добавляем к нему паприку и сушеную мяту. Перемешиваем и убираем с огня.

Шаг 6. Разливаем нежный суп по тарелкам, поливаем его соусом из сливочного масла и специй. Также продавливаем сюда сок лимона.

Шаг 7. Турецкий суп из красной чечевицы готов. Украшайте зеленью и другими дополнениями по вкусу и подавайте к столу!

Суп из чечевицы с курицей

Суп из чечевицы с курицей – это очень вкусное горячее решение для вашего домашнего обеда. Такой суп порадует аппетитным внешним видом и питательными свойствами. Приготовить его несложно с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Чечевица – 0,5 ст.

Филе куриное – 150 гр.

Картофель – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 0,5 шт.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Приправа универсальная – 0,5 ч.л.

Приправа для курицы – 0,5 ч.л.

Лист лавровый – 1 шт.

Вода – 2,3 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель и режем его брусочками, затем отправляем в кастрюлю.

Шаг 2. Сюда же отправляем нарезанное брусочками куриное филе. Заливаем все это водой и доводим до кипения. Солим и варим около 15 минут. Периодически снимаем пену.

Шаг 3. Указанное количество красной чечевицы промываем под водой.

Шаг 4. Выкладываем чечевицу в кастрюлю и варим все вместе еще 20 минут.

Шаг 5. Мелким кубиком режем лук, а морковь разделываем соломкой. Выкладываем овощи в сковороду с растительным маслом.

Шаг 6. Обжариваем лук с морковью до мягкого состояния. Периодически помешиваем овощи, чтобы они не пригорели.

Шаг 7. Обжаренные овощи выкладываем в кастрюлю. Сюда же отправляем лавровый лист и специи.

Шаг 8. Доводим содержимое до кипения и варим еще 10 минут. При необходимости добавляем соль.

Шаг 9. Суп из чечевицы с курицей готов. Разливайте по тарелкам и пробуйте аппетитное блюдо!

Чечевичный суп с мясом

Чечевичный суп с мясом – это простое и вкусное решение для всей семьи. Такое угощение выходит невероятно питательным и аппетитным. Подавайте к столу с хлебом и ароматной зеленью. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Чечевица – 1 ст.

Мясо – 300 гр.

Вода – 2,5 л

Картофель – 3 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Чабрец сушеный – 1 щепотка.

Зелень – 1 пучок.

Вода – 2,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Чечевицу заранее промываем и вымачиваем в холодной воде. Это значительно ускорит ее приготовление.

Шаг 3. Мелким кубиком режем репчатый лук, морковь разделываем соломкой.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук до мягкого состояния.

Шаг 5. Выкладываем к луку морковь и жарим все вместе еще несколько минут.

Шаг 6. Мясо заливаем водой, солим и ставим на плиту. Варим до мягкости мяса и только после этого высыпаем подготовленную чечевицу. Перемешиваем и варим еще 15 минут.

Шаг 7. Картофель очищаем и режем небольшим кубиком. Также выкладываем в кастрюлю.

Шаг 8. Спустя 15 минут добавляем обжаренные лук и морковь. Спустя несколько минут добавляем измельченную зелень. Оцениваем готовность супа по мягкости картофеля.

Шаг 9. Чечевичный суп с мясом готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Простой суп из чечевицы с картофелем

Простой суп из чечевицы с картофелем – это очень вкусное и простое в исполнении угощение для вашего домашнего обеда. Такой продукт порадует своей питательностью и аппетитным ароматом. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Чечевица красная – 100 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Картофель – 3 шт.

Зелень – по вкусу.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Бульон овощной – 1,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и режем мелкими кубиками репчатый лук с морковью. Предварительно овощи очищаем и промываем.

Шаг 2. Обжариваем лук и морковку на оливковом масле до мягкости. Можно сразу готовить в кастрюле с толстым дном или сотейнике.

Шаг 3. К овощам выкладываем красную чечевицу. Слегка ее обжариваем в течение нескольких минут.

Шаг 4. Очищаем картофель, хорошенько промываем под водой и режем его небольшим кубиком.

Шаг 5. Зажарку заливаем кипящим овощным бульоном. Сюда же кладем кубики картофеля.

Шаг 6. Варим суп 20 минут на слабом огне, затем дополняем его измельченной зеленью. Дальше выключаем огонь и даем супу настояться под крышкой 15 минут.

Шаг 7. Простой суп из чечевицы с картофелем готов. Подавайте аппетитное блюдо к столу!

Чечевичный суп на курином бульоне

Чечевичный суп на курином бульоне выходит невероятно вкусным, питательным и аппетитным. Такое блюдо идеально подойдет для большого семейного обеда и разнообразит ваше привычное меню. Обязательно попробуйте приготовить наваристый суп по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Чечевица красная – 250 гр.

Бульон куриный – 1,5 л.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Масло сливочное/растительное – 1 ст.л.

Мята – 1 ветка.

Соль – по вкусу.

Перец душистый горошком – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лавровый лист – 1 шт.

Куркума – 1/3 ч.л.

Чеснок – 2-3 зубчика.

Паприка молотая – 0,5 ч.л.

Сок лимона – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем куриный бульон из любых частей курицы. Лучше всего использовать спинную часть. Также добавляем специи по вкусу: горошины душистого перца, лавровый лист, соль и несколько зубчиков чеснока. После готовности бульон обязательно процеживаем.

Шаг 2. В чистую кастрюлю выкладываем кусочек сливочного масла и лук, порезанный тонкими полукольцами. Обжариваем пару минут.

Шаг 3. Добавляем сюда тертую на терке морковку и жарим еще пару минут.

Шаг 4. Дальше высыпаем красную чечевицу.

Шаг 5. Заливаем все это процеженным куриным бульоном и дополняем веточкой мяты. Варим содержимое еще 15-20 минут после закипания.

Шаг 6. Спустя указанное время достаем веточку мяты. Содержимое перебиваем погружным блендером до однородного состояния.

Шаг 7. Продавливаем сюда лимонный сок. Кастрюлю с содержимым возвращаем на плиту.

Шаг 8. Куриное мясо отделяем от костей и отправляем также в суп.

Шаг 9. Добавляем специи из списка и доводим заготовку до кипения. Можно убирать с плиты.

Шаг 10. Чечевичный суп на курином бульоне готов. Подавайте к столу с сухариками!

Суп из чечевицы с грибами

Суп из чечевицы с грибами – это удивительно вкусное и наваристое угощение для вашего семейного обеда. Такой продукт порадует аппетитным внешним видом и питательными свойствами. Для приготовления своими руками, используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Чечевица – 130 гр.

Грибы шампиньоны – 100 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Лимон – 1 шт.

Петрушка – 1 пучок.

Чеснок – 2 зубчика.

Бульон овощной – 1,5 л.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Перец чили сухой – 1 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Соль морская – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелким кубиком разделываем репчатый лук и чеснок.

Шаг 2. Перец чили растираем в ступке.

Шаг 3. Промываем под водой шампиньоны и режем их небольшими кусочками.

Шаг 4. Промываем и обсушиваем петрушку, затем мелко рубим ее ножом.

Шаг 5. Разогреваем кастрюлю с толстым дном с оливковым маслом. Обжариваем на нем лук и чеснок то прозрачного состояния.

Шаг 6. Выкладываем к овощам измельченный перец чили и грибы.

Шаг 7. Заливаем все это горячим бульоном, закрываем крышкой и оставляем на 5 минут.

Шаг 8. Выжимаем сок из лимона.

Шаг 9. Отправляем в кастрюлю промытую чечевицу, добавляем лавровый лист и доводим все до кипения. После уменьшаем огонь и варим 30 минут. В конце добавляем соль, молотый перец и лимонный сок.

Шаг 10. Суп из чечевицы с грибами готов. Разливайте по тарелкам, посыпав измельченной петрушкой и пробуйте!

Суп из чечевицы с копченостями

Суп из чечевицы с копченостями порадует ярким вкусом и аппетитным ароматом. Такое блюдо идеально подойдет для большого семейного обеда и разнообразит ваше привычное меню. Обязательно попробуйте приготовить наваристый суп по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Чечевица красная – 120 гр.

Ребра свиные копченые – 150 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Паприка – 1 ч.л.

Зира – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Морковь натираем на крупной терке и отправляем в сковороду с растительным маслом.

Шаг 3. Очищаем репчатый лук и режем его мелким кубиком. Отправляем к моркови.

Шаг 4. Добавляем сюда паприку и семена зиры. Перемешиваем и обжариваем около 5 минут.

Шаг 5. Копченые ребрышки разделываем по косточкам.

Шаг 6. Выкладываем ребрышки к обжаренным овощам.

Шаг 7. Сюда же отправляем измельченный помидор.

Шаг 8. Заготовку перекладываем в кастрюлю и дополняем ее чечевицей. Хорошенько все перемешиваем.

Шаг 9. Вливаем сюда воду и готовим около 20 минут после закипания.

Шаг 10. Суп из чечевицы с копченостями готов. Подавайте к столу, посыпав зеленью.