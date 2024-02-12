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Суп из чечевицы

На чтение: 12 минут
Суп из чечевицы

Чечевичный суп – это невероятно вкусное и сытное блюдо для вашего домашнего обеда. С добавлением полезной чечевицы можно приготовить разные варианты аппетитных супов. Лучшие идеи мы собрали для вас в нашей кулинарной подборке из десяти простых и вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Вкусный суп из красной чечевицы

Вкусный суп из красной чечевицы – это невероятно вкусное угощение для вашего домашнего обеда. Такой продукт порадует аппетитным внешним видом и питательными свойствами. Приготовить такой суп несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Суп из чечевицы

Ингредиенты –+4 порц.

  • Бульон мясной 1.5 л.
  • Чечевица красная 150 гр.
  • Лук репчатый 80 гр.
  • Чеснок 2 зуб.
  • Морковь 120 гр.
  • Помидоры 300 гр.
  • Паприка 1 ч.л.
  • Тмин 1 ч.л.
  • Кориандр 1 ч.л.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Масло оливковое 30 мл.

Шаги 60 мин.

  1. Суп из чечевицы

    Как сварить вкусный суп из чечевицы? Сперва приготовим простой бульон. Можно использовать куриное мясо с косточками. Заливаем продукт водой и дополняем специями. Варим до образования бульона.

  2. Суп из чечевицы

    Разогреваем оливковое масло в сковороде с толстым дном или сотейнике. Высыпаем сюда молотую паприку и измельченные семена тмина и кориандра. Быстро обжариваем до появления аромата.

  3. Суп из чечевицы

    Сюда же выкладываем очищенные и измельченные лук и чеснок. Жарим все вместе еще 5 минут.

  4. Суп из чечевицы

    Выкладываем соломку очищенной моркови. Жарим на среднем огне около 10 минут до мягкости.

  5. Суп из чечевицы

    Ошпариваем помидоры кипятком, затем охлаждаем в холодной воде. Снимаем кожуру и режем мякоть кубиком. Отправляем в заготовку со специями и овощами.

  6. Суп из чечевицы

    Высыпаем сюда красную чечевицу.

  7. Суп из чечевицы

    Заливаем все это горячим куриным бульоном, который предварительно процеживаем.

  8. Суп из чечевицы

    Доводим суп до кипения и готовим на небольшом огне 20 минут, прикрыв крышкой. Солим и дополняем перцем по вкусу.

  9. Суп из чечевицы

    Вкусный чечевичный суп готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Как сварить суп из зеленой чечевицы

Как сварить суп из зеленой чечевицы, вы узнаете из нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями. Такой суп выйдет очень вкусным, аппетитным и полезным. Он идеально разнообразит ваше обеденное меню. Обязательно берите на заметку наш простой пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Чечевица зеленая – 1 ст.
  • Картофель – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Курица – 0,5 шт.
  • Шпинат – 1 пучок.
  • Вода – 2 л.
  • Соль – по вкусу.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Перец душистый горошком – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Курицу заливаем водой и солим по вкусу. Отвариваем до полуготовности.

Суп из чечевицы

Шаг 2. Обычно зеленая чечевица варится около 40 минут, но если вы предварительно замочите ее в воде, то процесс варки займет не больше 20 минут.

Суп из чечевицы

Шаг 3. Подготовленную зеленую чечевицу выкладываем в куриный бульон, пока курица еще не сварилась до полуготовности. Спустя 20 минут курицу можно доставать.

Суп из чечевицы

Шаг 4. Очищаем картофель от кожуры и режем его небольшим кубиком. Выкладываем в суп.

Суп из чечевицы

Шаг 5. Сюда же отправляем натертую на терке очищенную морковку.

Суп из чечевицы

Шаг 6. Мелко рубим репчатый лук и отправляем его в кастрюлю.

Суп из чечевицы

Шаг 7. Промываем шпинат. Грубые стебли удаляем.

Суп из чечевицы

Шаг 8. Подготовленные листья режем тонкими полосками.

Суп из чечевицы

Шаг 9. Выкладываем зелень в самом конце готовки, когда картофель станет мягким. Сюда же отправляем куриное мясо, отделенное от костей.

Суп из чечевицы

Шаг 10. Дополняем содержимое лавровым листком и горошинами душистого перца. Варим еще 10 минут.

Суп из чечевицы

Шаг 11. Теперь вы знаете, как сварить суп из зеленой чечевицы. Берите на заметку и скорее пробуйте горячее угощение!

Суп из чечевицы

Суп-пюре из чечевицы

Суп-пюре из чечевицы – это невероятно нежное и вкусное угощение для вашего домашнего обеда. Блюдо порадует аппетитным внешним видом и легкостью. Приготовить оригинальный суп-пюре сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Чечевица красная – 1 ст.
  • Кабачок – 1 шт.
  • Помидоры – 4 шт.
  • Перец сладкий – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Масло оливковое – 3 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Вода – 500 мл.
  • Перец черный молотый – 2 щепотки.
  • Перец красный острый молотый – 1 щепотка.
  • Зира молотая – 1 щепотка.
  • Паприка красная молотая сладкая – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко рубим очищенный репчатый лук и выкладываем его в сотейник с двумя столовыми ложками оливкового масла.

Суп из чечевицы

Шаг 2. Промываем и очищаем кабачок. Также режем его кубиками и отправляем к луку. Жарим все вместе около 3 минут.

Суп из чечевицы

Шаг 3. Промываем и очищаем от семян сладкий перец. Мелко нарезаем его и отправляем в сотейник к остальным овощам. Томим еще несколько минут.

Суп из чечевицы

Шаг 4. Мелко режем ножом зубчики чеснока и выкладываем в общую массу. Жарим 1 минуту.

Суп из чечевицы

Шаг 5. Промытые помидоры измельчаем в блендере и отправляем в овощную заготовку. Доводим до кипения.

Суп из чечевицы

Шаг 6. В это время промываем красную чечевицу под водой.

Суп из чечевицы

Шаг 7. Отправляем чечевицу в сотейник. Выливаем сюда пол-литра воды и дополняем специями. Варим 20 минут на медленном огне после закипания.

Суп из чечевицы

Шаг 8. Готовый суп убираем с огня и перебиваемый блендером до однородного состояния. По желанию можно добавить сливки.

Суп из чечевицы

Шаг 9. Суп-пюре из чечевицы готов. Разливайте угощение по тарелкам, присыпьте молотой паприкой, влейте столовую ложку оливкового масла и подавайте к столу!

Суп из чечевицы

Турецкий суп из красной чечевицы

Турецкий суп из красной чечевицы выходит очень вкусным, питательным и аппетитным. Такое блюдо идеально подойдет для большого семейного обеда и разнообразит ваше привычное меню. Обязательно попробуйте приготовить оригинальный суп по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Чечевица красная – 0,5 кг.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Картофель – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 4 ст.л.
  • Масло сливочное – 70 гр.
  • Мята сушеная – 1 ч.л.
  • Паприка молотая – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Лимон – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В кастрюле с толстым дном разогреваем растительное масло. Обжариваем на нем несколько минут измельченный лук. Затем добавляем к нему кубики моркови и картофеля. Обжариваем еще пару минут и добавляем измельченный чеснок.

Суп из чечевицы

Шаг 2. После появления яркого чесночного аромата, добавляем томатную пасту и хорошо все перемешиваем. Затем добавляем чечевицу и снова перемешиваем.

Суп из чечевицы

Шаг 3. Выливаем сюда воду и доводим заготовку до кипения. Затем готовим под крышкой 30 минут.

Суп из чечевицы

Шаг 4. После готовности измельчаем содержимое кастрюли с помощью погружного блендера. Добавляем соль и черный молотый перец.

Суп из чечевицы

Шаг 5. В небольшом сотейнике растапливаем сливочное масло и добавляем к нему паприку и сушеную мяту. Перемешиваем и убираем с огня.

Суп из чечевицы

Шаг 6. Разливаем нежный суп по тарелкам, поливаем его соусом из сливочного масла и специй. Также продавливаем сюда сок лимона.

Суп из чечевицы

Шаг 7. Турецкий суп из красной чечевицы готов. Украшайте зеленью и другими дополнениями по вкусу и подавайте к столу!

Суп из чечевицы

Суп из чечевицы с курицей

Суп из чечевицы с курицей – это очень вкусное горячее решение для вашего домашнего обеда. Такой суп порадует аппетитным внешним видом и питательными свойствами. Приготовить его несложно с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Чечевица – 0,5 ст.
  • Филе куриное – 150 гр.
  • Картофель – 2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 0,5 шт.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Приправа универсальная – 0,5 ч.л.
  • Приправа для курицы – 0,5 ч.л.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Вода – 2,3 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель и режем его брусочками, затем отправляем в кастрюлю.

Суп из чечевицы

Шаг 2. Сюда же отправляем нарезанное брусочками куриное филе. Заливаем все это водой и доводим до кипения. Солим и варим около 15 минут. Периодически снимаем пену.

Суп из чечевицы

Шаг 3. Указанное количество красной чечевицы промываем под водой.

Суп из чечевицы

Шаг 4. Выкладываем чечевицу в кастрюлю и варим все вместе еще 20 минут.

Суп из чечевицы

Шаг 5. Мелким кубиком режем лук, а морковь разделываем соломкой. Выкладываем овощи в сковороду с растительным маслом.

Суп из чечевицы

Шаг 6. Обжариваем лук с морковью до мягкого состояния. Периодически помешиваем овощи, чтобы они не пригорели.

Суп из чечевицы

Шаг 7. Обжаренные овощи выкладываем в кастрюлю. Сюда же отправляем лавровый лист и специи.

Суп из чечевицы

Шаг 8. Доводим содержимое до кипения и варим еще 10 минут. При необходимости добавляем соль.

Суп из чечевицы

Шаг 9. Суп из чечевицы с курицей готов. Разливайте по тарелкам и пробуйте аппетитное блюдо!

Суп из чечевицы

Чечевичный суп с мясом

Чечевичный суп с мясом – это простое и вкусное решение для всей семьи. Такое угощение выходит невероятно питательным и аппетитным. Подавайте к столу с хлебом и ароматной зеленью. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Чечевица – 1 ст.
  • Мясо – 300 гр.
  • Вода – 2,5 л
  • Картофель – 3 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Чабрец сушеный – 1 щепотка.
  • Зелень – 1 пучок.
  • Вода – 2,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Суп из чечевицы

Шаг 2. Чечевицу заранее промываем и вымачиваем в холодной воде. Это значительно ускорит ее приготовление.

Суп из чечевицы

Шаг 3. Мелким кубиком режем репчатый лук, морковь разделываем соломкой.

Суп из чечевицы

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук до мягкого состояния.

Суп из чечевицы

Шаг 5. Выкладываем к луку морковь и жарим все вместе еще несколько минут.

Суп из чечевицы

Шаг 6. Мясо заливаем водой, солим и ставим на плиту. Варим до мягкости мяса и только после этого высыпаем подготовленную чечевицу. Перемешиваем и варим еще 15 минут.

Суп из чечевицы

Шаг 7. Картофель очищаем и режем небольшим кубиком. Также выкладываем в кастрюлю.

Суп из чечевицы

Шаг 8. Спустя 15 минут добавляем обжаренные лук и морковь. Спустя несколько минут добавляем измельченную зелень. Оцениваем готовность супа по мягкости картофеля.

Суп из чечевицы

Шаг 9. Чечевичный суп с мясом готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Суп из чечевицы

Простой суп из чечевицы с картофелем

Простой суп из чечевицы с картофелем – это очень вкусное и простое в исполнении угощение для вашего домашнего обеда. Такой продукт порадует своей питательностью и аппетитным ароматом. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Чечевица красная – 100 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Картофель – 3 шт.
  • Зелень – по вкусу.
  • Масло оливковое – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Бульон овощной – 1,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и режем мелкими кубиками репчатый лук с морковью. Предварительно овощи очищаем и промываем.

Суп из чечевицы

Шаг 2. Обжариваем лук и морковку на оливковом масле до мягкости. Можно сразу готовить в кастрюле с толстым дном или сотейнике.

Суп из чечевицы

Шаг 3. К овощам выкладываем красную чечевицу. Слегка ее обжариваем в течение нескольких минут.

Суп из чечевицы

Шаг 4. Очищаем картофель, хорошенько промываем под водой и режем его небольшим кубиком.

Суп из чечевицы

Шаг 5. Зажарку заливаем кипящим овощным бульоном. Сюда же кладем кубики картофеля.

Суп из чечевицы

Шаг 6. Варим суп 20 минут на слабом огне, затем дополняем его измельченной зеленью. Дальше выключаем огонь и даем супу настояться под крышкой 15 минут.

Суп из чечевицы

Шаг 7. Простой суп из чечевицы с картофелем готов. Подавайте аппетитное блюдо к столу!

Суп из чечевицы

Чечевичный суп на курином бульоне

Чечевичный суп на курином бульоне выходит невероятно вкусным, питательным и аппетитным. Такое блюдо идеально подойдет для большого семейного обеда и разнообразит ваше привычное меню. Обязательно попробуйте приготовить наваристый суп по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Чечевица красная – 250 гр.
  • Бульон куриный – 1,5 л.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Масло сливочное/растительное – 1 ст.л.
  • Мята – 1 ветка.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец душистый горошком – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Куркума – 1/3 ч.л.
  • Чеснок – 2-3 зубчика.
  • Паприка молотая – 0,5 ч.л.
  • Сок лимона – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем куриный бульон из любых частей курицы. Лучше всего использовать спинную часть. Также добавляем специи по вкусу: горошины душистого перца, лавровый лист, соль и несколько зубчиков чеснока. После готовности бульон обязательно процеживаем.

Суп из чечевицы

Шаг 2. В чистую кастрюлю выкладываем кусочек сливочного масла и лук, порезанный тонкими полукольцами. Обжариваем пару минут.

Суп из чечевицы

Шаг 3. Добавляем сюда тертую на терке морковку и жарим еще пару минут.

Суп из чечевицы

Шаг 4. Дальше высыпаем красную чечевицу.

Суп из чечевицы

Шаг 5. Заливаем все это процеженным куриным бульоном и дополняем веточкой мяты. Варим содержимое еще 15-20 минут после закипания.

Суп из чечевицы

Шаг 6. Спустя указанное время достаем веточку мяты. Содержимое перебиваем погружным блендером до однородного состояния.

Суп из чечевицы

Шаг 7. Продавливаем сюда лимонный сок. Кастрюлю с содержимым возвращаем на плиту.

Суп из чечевицы

Шаг 8. Куриное мясо отделяем от костей и отправляем также в суп.

Суп из чечевицы

Шаг 9. Добавляем специи из списка и доводим заготовку до кипения. Можно убирать с плиты.

Суп из чечевицы

Шаг 10. Чечевичный суп на курином бульоне готов. Подавайте к столу с сухариками!

Суп из чечевицы

Суп из чечевицы с грибами

Суп из чечевицы с грибами – это удивительно вкусное и наваристое угощение для вашего семейного обеда. Такой продукт порадует аппетитным внешним видом и питательными свойствами. Для приготовления своими руками, используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Чечевица – 130 гр.
  • Грибы шампиньоны – 100 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Бульон овощной – 1,5 л.
  • Масло оливковое – 2 ст.л.
  • Перец чили сухой – 1 шт.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Соль морская – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелким кубиком разделываем репчатый лук и чеснок.

Суп из чечевицы

Шаг 2. Перец чили растираем в ступке.

Суп из чечевицы

Шаг 3. Промываем под водой шампиньоны и режем их небольшими кусочками.

Суп из чечевицы

Шаг 4. Промываем и обсушиваем петрушку, затем мелко рубим ее ножом.

Суп из чечевицы

Шаг 5. Разогреваем кастрюлю с толстым дном с оливковым маслом. Обжариваем на нем лук и чеснок то прозрачного состояния.

Суп из чечевицы

Шаг 6. Выкладываем к овощам измельченный перец чили и грибы.

Суп из чечевицы

Шаг 7. Заливаем все это горячим бульоном, закрываем крышкой и оставляем на 5 минут.

Суп из чечевицы

Шаг 8. Выжимаем сок из лимона.

Суп из чечевицы

Шаг 9. Отправляем в кастрюлю промытую чечевицу, добавляем лавровый лист и доводим все до кипения. После уменьшаем огонь и варим 30 минут. В конце добавляем соль, молотый перец и лимонный сок.

Суп из чечевицы

Шаг 10. Суп из чечевицы с грибами готов. Разливайте по тарелкам, посыпав измельченной петрушкой и пробуйте!

Суп из чечевицы

Суп из чечевицы с копченостями

Суп из чечевицы с копченостями порадует ярким вкусом и аппетитным ароматом. Такое блюдо идеально подойдет для большого семейного обеда и разнообразит ваше привычное меню. Обязательно попробуйте приготовить наваристый суп по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Чечевица красная – 120 гр.
  • Ребра свиные копченые – 150 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Зира – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Суп из чечевицы

Шаг 2. Морковь натираем на крупной терке и отправляем в сковороду с растительным маслом.

Суп из чечевицы

Шаг 3. Очищаем репчатый лук и режем его мелким кубиком. Отправляем к моркови.

Суп из чечевицы

Шаг 4. Добавляем сюда паприку и семена зиры. Перемешиваем и обжариваем около 5 минут.

Суп из чечевицы

Шаг 5. Копченые ребрышки разделываем по косточкам.

Суп из чечевицы

Шаг 6. Выкладываем ребрышки к обжаренным овощам.

Суп из чечевицы

Шаг 7. Сюда же отправляем измельченный помидор.

Суп из чечевицы

Шаг 8. Заготовку перекладываем в кастрюлю и дополняем ее чечевицей. Хорошенько все перемешиваем.

Суп из чечевицы

Шаг 9. Вливаем сюда воду и готовим около 20 минут после закипания.

Суп из чечевицы

Шаг 10. Суп из чечевицы с копченостями готов. Подавайте к столу, посыпав зеленью.

Суп из чечевицы

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