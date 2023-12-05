Вкуснейший торт «3 стакана». Без миксера и весов: сочный, даже без пропитки

Торты — это классический десерт, который подается на праздник. В основном тортами занимаются кондитеры. Однако, в СССР авторский торт был большой роскошью. По этой причине торты делали либо самостоятельно, либо покупали в кондитерских магазинах.

Иметь свое производство тортов какой-либо человек не мог. Поэтому единственным способом реализовать себя как кондитер была кондитерская фабрика. К сожалению, на таких фабриках торты готовились по ГОСТа.

Сделать что-то свое индивидуальное было невозможно.

Сейчас у кондитеров больше простора для творчества. Появились различные виды тортов и их декора.

Если вы не хотите доверять торт кондитеру, создадим шедевр самостоятельно.

Ингредиенты для торта:

сахар — 200 г;

кефир — 200 г;

мука — 200 г;

какао — 2 ст.л.;

яйцо — шт.;

сода — ч.л.;

растительное масло — 40 мл;

вареное сгущенное молоко — 300 г;

сметана — 400 г.

Приготовление торта:

Соединяем яйцо с сахарным песком, венчиком взбиваем до растворения песчинок. Выливаем в смесь кефир, растительное масло, перемешиваем.

Высыпаем в смесь соду, продолжаем смешивать компоненты. Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто.

Выливаем тесто в форму для выпекания диаметром 20-22 см.

Выпекаем бисквит при 170 градусах 40 минут.

Достаем бисквит из формы, срезаем выпуклую верхушку.

Делим бисквит на 3 одинаковых коржа. Для приготовления крема взбиваем миксером сметану с вареным сгущенным молоком.

Смазываем каждый корж кремом, собираем торт.

Бока и верхушку торта тоже обильно покрываем кремом.

Измельчаем остатки бисквита руками в крошку. Посыпаем крошкой бока и верхушку торта.

Остается только убрать торт на 2-3 часа в холодильник, а лучше на ночь. Получается отменный домашний торт к чаю.