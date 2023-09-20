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Мясные рулетики на луковой подушке

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Мясные рулетики на луковой подушке

Сейчас я расскажу вам, как приготовить нежнейшие мясные рулетики на луковой подушке. Данный способ приготовления я подсмотрела в одной из кулинарных книг. И с тех пор, сказать по правде, вкуснее рецепта свинины я еще не встречала. Это ходовой вариант как для обычного семейного ужина, так и для праздничных посиделок.

Мясо получается сочным и румяным, а вот лук вполне может сойти в качестве гарнира. Начинка из твердого сыра с зеленью очень удачно вписывается в этот кулинарный ансамбль. Дополняйте мясные рулетики картофелем, рисом или просто овощным салатом, и это можно считать полноценным приемом здоровой пищи. Времени на приготовления уйдет не так уж много, зато вы качественно разбавите повседневное меню.

Мясные рулетики на луковой подушке

Мясные рулетики на луковой подушке: нюансы приготовления

Начинка в данном блюде довольно прозаичная, но при этом очень удачная — твердый сыр, зелень и кислый огурец. Для разнообразия можете в нее добавить чернослив, курагу или грибы. Но это уже дело вкуса. Если располагаете временем, можете предварительно замариновать мясо в любимых специях. Это придает свинине дополнительную мягкость и аппетитный аромат.

Ингредиенты

Свиная вырезка700 г Сливочное масло100 г Укроп по вкусу Чеснок2 зуб. Пшеничная мука2 ст. л. Лук2 шт. Твердый сыр100 г Маринованные огурцы2 шт. Подсолнечное масло1 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый)1 щеп.

Приготовление

    Свинину нарежьте сначала на стейки (ширина — около сантиметра). Отбейте мясо кухонным молотком как можно тоньше. У вас должны получиться тонкие пласты свинины, но при этом старайтесь не порвать их. Для начинки натрите на терке сыр и соленый огурец. В миске смешайте мягкое сливочное масло, нарубленный укроп и чеснок. Мясо уложите на ровную поверхность, немного приправьте солью и молотым перцем. Выложите тонкий слой подготовленной масляной намазки.

    Мясные рулетики на луковой подушке

    Ближе к краю выложите по чайной ложке тертого сыра и огурца. Совершите один оборот, загните края и заверните по типу голубцов. Так начините все заготовки. Обкатайте их со всех сторон в муке. Выложите на разогретую с маслом сковороду и жарьте на сильном огне до румяной корочки. В форму для запекания выложите репчатый лук, нарезанный полукольцами. Сверху разложите обжаренные мясные рулеты.

    Мясные рулетики на луковой подушке

    Закройте блюдо фольгой и поставьте в духовку на 20 минут. Затем уберите фольгу, посыпьте тертым сыром и держите еще 10 минут.

Мясные рулеты готовы. Мясо получается невероятно нежное, сочное и ароматное. Такое блюдо часто можно встретить в меню хороших ресторанов. Приятных приготовлений! Ранее мы рассказывали, как разогреть мясо без микроволновки.

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