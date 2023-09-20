Сейчас я расскажу вам, как приготовить нежнейшие мясные рулетики на луковой подушке. Данный способ приготовления я подсмотрела в одной из кулинарных книг. И с тех пор, сказать по правде, вкуснее рецепта свинины я еще не встречала. Это ходовой вариант как для обычного семейного ужина, так и для праздничных посиделок.

Мясо получается сочным и румяным, а вот лук вполне может сойти в качестве гарнира. Начинка из твердого сыра с зеленью очень удачно вписывается в этот кулинарный ансамбль. Дополняйте мясные рулетики картофелем, рисом или просто овощным салатом, и это можно считать полноценным приемом здоровой пищи. Времени на приготовления уйдет не так уж много, зато вы качественно разбавите повседневное меню.

Мясные рулетики на луковой подушке: нюансы приготовления

Начинка в данном блюде довольно прозаичная, но при этом очень удачная — твердый сыр, зелень и кислый огурец. Для разнообразия можете в нее добавить чернослив, курагу или грибы. Но это уже дело вкуса. Если располагаете временем, можете предварительно замариновать мясо в любимых специях. Это придает свинине дополнительную мягкость и аппетитный аромат.

Ингредиенты

Свиная вырезка700 г Сливочное масло100 г Укроп по вкусу Чеснок2 зуб. Пшеничная мука2 ст. л. Лук2 шт. Твердый сыр100 г Маринованные огурцы2 шт. Подсолнечное масло1 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый)1 щеп.

Приготовление

Свинину нарежьте сначала на стейки (ширина — около сантиметра). Отбейте мясо кухонным молотком как можно тоньше. У вас должны получиться тонкие пласты свинины, но при этом старайтесь не порвать их. Для начинки натрите на терке сыр и соленый огурец. В миске смешайте мягкое сливочное масло, нарубленный укроп и чеснок. Мясо уложите на ровную поверхность, немного приправьте солью и молотым перцем. Выложите тонкий слой подготовленной масляной намазки. Ближе к краю выложите по чайной ложке тертого сыра и огурца. Совершите один оборот, загните края и заверните по типу голубцов. Так начините все заготовки. Обкатайте их со всех сторон в муке. Выложите на разогретую с маслом сковороду и жарьте на сильном огне до румяной корочки. В форму для запекания выложите репчатый лук, нарезанный полукольцами. Сверху разложите обжаренные мясные рулеты. Закройте блюдо фольгой и поставьте в духовку на 20 минут. Затем уберите фольгу, посыпьте тертым сыром и держите еще 10 минут.

Мясные рулеты готовы. Мясо получается невероятно нежное, сочное и ароматное. Такое блюдо часто можно встретить в меню хороших ресторанов. Приятных приготовлений! Ранее мы рассказывали, как разогреть мясо без микроволновки.