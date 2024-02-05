Описание приготовления:
Для приготовления рулетов можно использовать любой видя мяса. У меня свинина. Идеальным выбором будет свиная шея, так как в ней есть немного жира, который сделает рулеты сочными внутри.
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Горячие блюда / Блюда с начинкой
Состав / Ингредиенты:
- Свинина 500 Грамм
- Картофель 3 Штуки
- Майонез 50 Грамм
- Растительное масло 20 Грамм
- Соль По вкусу
- Специи По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
217 ккал
Калорийность
17 г
Белки
7 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мясные рулетики "На один зубок"»
Для приготовления рулетиков подготовьте необходимые ингредиенты.
Картофель очистите, ополосните и нарежьте соломкой. Затем залейте кипятком и оставьте на 15 минут постоять. За это время картофель дойдет до состояния полуготовности.
Мясо нарежьте на небольшие порционные кусочки и немного его отбейте.
Посыпьте мясо солью и специями. Нанесите немного майонеза.
На каждый кусочек мяса выложите немного картофеля и скрутите в рулетик. Для надежности можно скрепить рулет зубочисткой.
Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите в неё мясные рулеты. Чтобы мясо не высыхало при запекании, смажьте верх рулетов растительным маслом. Поставьте рулеты в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 30-40 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.
Готовые рулеты извлеките из духовки. Верх можно посыпать кунжутом.
Подавайте рулетики к столу в горячем виде. Приятного аппетита!