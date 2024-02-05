Описание приготовления:

Для приготовления рулетов можно использовать любой видя мяса. У меня свинина. Идеальным выбором будет свиная шея, так как в ней есть немного жира, который сделает рулеты сочными внутри.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Горячие блюда / Блюда с начинкой

Состав / Ингредиенты:

Свинина 500 Грамм

Картофель 3 Штуки

Майонез 50 Грамм

Растительное масло 20 Грамм

Соль По вкусу

Специи По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

217 ккал

Калорийность

17 г

Белки

7 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мясные рулетики "На один зубок"»

Для приготовления рулетиков подготовьте необходимые ингредиенты.

Картофель очистите, ополосните и нарежьте соломкой. Затем залейте кипятком и оставьте на 15 минут постоять. За это время картофель дойдет до состояния полуготовности.

Мясо нарежьте на небольшие порционные кусочки и немного его отбейте.

Посыпьте мясо солью и специями. Нанесите немного майонеза.

На каждый кусочек мяса выложите немного картофеля и скрутите в рулетик. Для надежности можно скрепить рулет зубочисткой.

Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите в неё мясные рулеты. Чтобы мясо не высыхало при запекании, смажьте верх рулетов растительным маслом. Поставьте рулеты в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 30-40 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Готовые рулеты извлеките из духовки. Верх можно посыпать кунжутом.

Подавайте рулетики к столу в горячем виде. Приятного аппетита!