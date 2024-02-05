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Мясные рулетики «На один зубок»

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Мясные рулетики «На один зубок»

Описание приготовления:

Для приготовления рулетов можно использовать любой видя мяса. У меня свинина. Идеальным выбором будет свиная шея, так как в ней есть немного жира, который сделает рулеты сочными внутри.
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Горячие блюда / Блюда с начинкой

Состав / Ингредиенты:

  • Свинина 500 Грамм
  • Картофель 3 Штуки
  • Майонез 50 Грамм
  • Растительное масло 20 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Специи По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

217 ккал

Калорийность

17 г

Белки

7 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мясные рулетики "На один зубок"»

Мясные рулетики "На один зубок"

Для приготовления рулетиков подготовьте необходимые ингредиенты.

Мясные рулетики "На один зубок"

Картофель очистите, ополосните и нарежьте соломкой. Затем залейте кипятком и оставьте на 15 минут постоять. За это время картофель дойдет до состояния полуготовности.

Мясные рулетики "На один зубок"

Мясо нарежьте на небольшие порционные кусочки и немного его отбейте.

Мясные рулетики "На один зубок"

Посыпьте мясо солью и специями. Нанесите немного майонеза.

Мясные рулетики "На один зубок"

На каждый кусочек мяса выложите немного картофеля и скрутите в рулетик. Для надежности можно скрепить рулет зубочисткой.

Мясные рулетики "На один зубок"

Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите в неё мясные рулеты. Чтобы мясо не высыхало при запекании, смажьте верх рулетов растительным маслом. Поставьте рулеты в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 30-40 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Мясные рулетики "На один зубок"

Готовые рулеты извлеките из духовки. Верх можно посыпать кунжутом.

Мясные рулетики "На один зубок"

Подавайте рулетики к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

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