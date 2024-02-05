Беру фарш и 1 стакан кефира. Готовлю так уже много лет: вместо надоевших котлет для перекуса

Котлеты — это одно из самых ценных блюд в современной кухне. Почти во всех ресторанах можно найти блюда с котлетами. Изначально французский деликатес стал настолько популярен в мире, что сейчас без него многие страны не представляют своей продуктовой корзины.

Однако, с давних времен котлеты изменились. Из обычного ребрышка с косточкой они превратились в перемолотый фарш со специями. Такому перевоплощению котлеты обязаны Российской Империи, где над блюдом проводились эксперименты. Пожарские и Киевские котлеты стали культовыми даже в США.

Расскажем, как приготовить самые простые котлеты на каждый день.

Ингредиенты для котлет:

Фарш — 500 г;

Кефир — 200 мл;

Яйца — 2 шт.;

Соль — 1 ч.л.;

Перец лимонный — ½ ч.л.;

Лук — 2 шт.;

Чеснок — 3 зубчика;

Сухари панировочные — 120 г.

Приготовление котлет:

Фарш смешиваем с 100 мл кефира. Аналогично смешиваем кефир с панировочными сухарями и оставляем набухать на 10 минут.

Нарезаем мелким кубиком репчатый лук и обжариваем в сковороде с растительным маслом пару минут. Выкладываем лук в блендер вместе с зубчиками чеснока и перемалываем до состояния пюре.

Смешиваем в фарше луковое пюре и панировочные сухари, солим и перчим.

Разбиваем в фарш яйца и тщательно перемешиваем.

Выкладываем фарш в целлофановый пакет, завязываем и отбиваем содержимое. Смазываем противень растительным маслом, формируем котлеты и выкладываем на поверхность.

Запекаем котлеты при 180 градусах полчаса. В это время можно нашинковать зелень, смешать с пропущенным через пресс чесноком и майонезом.

Подавать сочные котлеты рекомендуется с соусом и гарниром.

Это простой и довольно быстрый вариант готовки котлет.