Беру фарш и 1 стакан кефира. Готовлю так уже много лет: вместо надоевших котлет для перекуса

Котлеты — это одно из самых ценных блюд в современной кухне. Почти во всех ресторанах можно найти блюда с котлетами. Изначально французский деликатес стал настолько популярен в мире, что сейчас без него многие страны не представляют своей продуктовой корзины.
Однако, с давних времен котлеты изменились. Из обычного ребрышка с косточкой они превратились в перемолотый фарш со специями. Такому перевоплощению котлеты обязаны Российской Империи, где над блюдом проводились эксперименты. Пожарские и Киевские котлеты стали культовыми даже в США.
Расскажем, как приготовить самые простые котлеты на каждый день.
Ингредиенты для котлет:
- Фарш — 500 г;
- Кефир — 200 мл;
- Яйца — 2 шт.;
- Соль — 1 ч.л.;
- Перец лимонный — ½ ч.л.;
- Лук — 2 шт.;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Сухари панировочные — 120 г.
Приготовление котлет:
Фарш смешиваем с 100 мл кефира. Аналогично смешиваем кефир с панировочными сухарями и оставляем набухать на 10 минут.
Нарезаем мелким кубиком репчатый лук и обжариваем в сковороде с растительным маслом пару минут. Выкладываем лук в блендер вместе с зубчиками чеснока и перемалываем до состояния пюре.
Смешиваем в фарше луковое пюре и панировочные сухари, солим и перчим.
Разбиваем в фарш яйца и тщательно перемешиваем.
Выкладываем фарш в целлофановый пакет, завязываем и отбиваем содержимое. Смазываем противень растительным маслом, формируем котлеты и выкладываем на поверхность.
Запекаем котлеты при 180 градусах полчаса. В это время можно нашинковать зелень, смешать с пропущенным через пресс чесноком и майонезом.
Подавать сочные котлеты рекомендуется с соусом и гарниром.
Это простой и довольно быстрый вариант готовки котлет.