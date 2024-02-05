ГлавнаяРецептыБез икры и даже колбасы: как приготовить бюджетные бутерброды, которые мигом исчезнут со стола Без икры и даже колбасы: как приготовить бюджетные бутерброды, которые мигом исчезнут со стола На чтение: 1 минута Что может быть лучше на завтрак или легкий перекус, чем сытный и вкусный бутерброд? Есть идеальная намазка, которая и стоит недорого, и вкусом порадует. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Когда в кошельке средств мало, а до зарплаты еще несколько дней, можно приготовить бюджетные бутерброды. Они сохранят деньги и позволят вкусно перекусить. Интересно Возможно ли приготовить десерт за 20 минут: торт «Кокосовое облако» на скорую руку Рецепт бутербродов Время: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты: – батон; – 1 банка консервированной сайры в масле; – 4 – 5 яиц; – 150 грамм сыра; – 1 пучок зеленого лука; – черный перец по вкусу. Приготовление: Яйца отварите и очистите. Натрите сыр и яйца на терке. Зелень мелко порубите. Консерву разомните вилкой (это может быть любая рыба, однако вкуснее именно в масле). Рыбу размять вилкой и перемешать с маслом или соком, которые есть в консервной банке. Смешайте все ингредиенты для намазки и приправьте черным перцем. Батон нарежьте на кусочки, на каждый положите приготовленную намазку. Поставьте в микроволновую печь на максимальную мощность на 3 минуты. Бутерброды готовы. Особый рецепт: как приготовить бульон по венскому рецепту. Поделитесь с друзьями