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Без икры и даже колбасы: как приготовить бюджетные бутерброды, которые мигом исчезнут со стола

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Без икры и даже колбасы: как приготовить бюджетные бутерброды, которые мигом исчезнут со стола

Что может быть лучше на завтрак или легкий перекус, чем сытный и вкусный бутерброд? Есть идеальная намазка, которая и стоит недорого, и вкусом порадует.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Когда в кошельке средств мало, а до зарплаты еще несколько дней, можно приготовить бюджетные бутерброды. Они сохранят деньги и позволят вкусно перекусить.

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Рецепт бутербродов

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– батон;
– 1 банка консервированной сайры в масле;
– 4 – 5 яиц;
– 150 грамм сыра;
– 1 пучок зеленого лука;
– черный перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Яйца отварите и очистите.
  2. Натрите сыр и яйца на терке.
  3. Зелень мелко порубите.
  4. Консерву разомните вилкой (это может быть любая рыба, однако вкуснее именно в масле).
  5. Рыбу размять вилкой и перемешать с маслом или соком, которые есть в консервной банке.
  6. Смешайте все ингредиенты для намазки и приправьте черным перцем.
  7. Батон нарежьте на кусочки, на каждый положите приготовленную намазку.
  8. Поставьте в микроволновую печь на максимальную мощность на 3 минуты.
  9. Бутерброды готовы.

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