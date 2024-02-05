Без икры и даже колбасы: как приготовить бюджетные бутерброды, которые мигом исчезнут со стола

Что может быть лучше на завтрак или легкий перекус, чем сытный и вкусный бутерброд? Есть идеальная намазка, которая и стоит недорого, и вкусом порадует.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Когда в кошельке средств мало, а до зарплаты еще несколько дней, можно приготовить бюджетные бутерброды. Они сохранят деньги и позволят вкусно перекусить.

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Рецепт бутербродов

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– батон;

– 1 банка консервированной сайры в масле;

– 4 – 5 яиц;

– 150 грамм сыра;

– 1 пучок зеленого лука;

– черный перец по вкусу.

Приготовление:

Яйца отварите и очистите. Натрите сыр и яйца на терке. Зелень мелко порубите. Консерву разомните вилкой (это может быть любая рыба, однако вкуснее именно в масле). Рыбу размять вилкой и перемешать с маслом или соком, которые есть в консервной банке. Смешайте все ингредиенты для намазки и приправьте черным перцем. Батон нарежьте на кусочки, на каждый положите приготовленную намазку. Поставьте в микроволновую печь на максимальную мощность на 3 минуты. Бутерброды готовы.

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