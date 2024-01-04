Мясные рулетики с картошкой и огурцом

Одновременное приготовление и мясного, и гарнира — лучший способ подать быстрый и вкусный ужин к столу. Если вы искали рецепт подобного блюда, но ваши поиски так и не увенчались успехом, унывать не нужно. Ведь Ольга Матвей в своем кулинарном блоге рассказала, как запечь сочные мясные рулетики с картошкой внутри.

Чтобы вкус этого блюда был более пикантным, фудблогер рекомендует добавить в начинку соленые огурчики и репчатый лук. Также Матвей призналась, что ей нравится готовить такие рулетики еще и с болгарским перцем. Если у вас есть этот овощ, нарежьте его соломкой. Затем добавьте сладкий перец к остальным ингредиентам.

Как правильно запечь мясные рулетики с картошкой: одна хитрость

Чтобы зубочистки сильно не подгорели в духовом шкафу, Ольга Матвей советует использовать хитрый лайфхак. Возьмите небольшую глубокую емкость и наполните ее водой. Затем поместите в нее зубочистки. Оставьте их в жидкости хотя бы на 30 минут. Вот и всё — зубочистки готовы к дальнейшему использованию.

Ингредиенты

Свинина800 г Картофель3 шт. Огурцы соленые3 шт. Лук2 шт. Сметана3 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Паприка0,5 ч. л.

Приготовление

Нарезаем свиной биток на 6 кусочков одинакового размера. Выкладываем мясо на разделочную доску. Слегка его отбиваем кулинарным молоточком с двух сторон.Раскладываем свиные кусочки на блюдо. Перчим их и солим с двух сторон. Смазываем каждый кусочек мяса сметаной. Затем выкладываем их один на другой. Оставляем свинину на 1 час мариноваться. Очищаем репчатый лук. Нарезаем его полукольцами. Помещаем лук в миску. Солим и перчим овощ. Добавляем 1 ч. л. сметаны. Хорошенько всё перемешиваем. Оставляем лук на 20 минут на кухне.Нарезаем соленые огурцы на крупные брусочки. Очищаем картофель. Нарезаем его на тонкие брусочки. Слегка присаливаем картошку. На край куска мяса выкладываем брусочки картофеля. Они должны слегка выходить за края. Сверху помещаем немного лука и соленый огурец. Присыпаем всё паприкой.Сворачиваем мясо с начинкой в рулет. Прокалываем его зубочисткой для фиксации. Проделываем то же с остальными ингредиентами. Выкладываем заготовки на противень, застеленный фольгой. Отправляем мясные рулетики в разогретую до 190 градусов духовку на 30–40 минут. Если верх заготовок будет очень сильно зарумяниваться, следует накрыть их фольгой.

Подавайте свиные рулетики, пока они еще горячие. Так как мясо запекается сразу с картофелем внутри, в приготовлении еще какого-то гарнира нет никакой нужды. А что бы вы еще добавили в начинку для таких сочных рулетиков? Расскажите о своих идеях в комментариях.