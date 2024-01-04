Готовлю каждый раз на праздники. Салат «Дамский каприз» — рецепт известный ещё с советских времён

Одним из известных советских салатов считается “Дамский каприз”. По какой причине этот салат получил такое название — до сих пор остается загадкой. Все ингредиенты в этом блюде вполне бюджетные, поэтому никаких продуктовых капризов в салате нет.

Помимо “Дамского каприза” в советские времена были и другие интересные названия салатов. Например, “Мужские слезы”. Этот салат готовился с большим количеством чеснока, что вызывало слезы от употребления даже у мужчин.

Все эти салаты были вкусными. Но, по неизвестным причинам забылись людьми в период изобилия после 1990 годов. Расскажем, как приготовить салат “Дамский каприз”.

Ингредиенты для салата “Дамский каприз”:

рыбные консервы — 180 г;

картофель вареный — шт.;

зеленый горошек — 100 г;

вареная морковь — шт.;

вареное яйцо — шт.;

яблоко — ½ шт.;

сыр — 100 г;

майонез.

Приготовление салата “Дамский каприз”:

Разминаем вилкой в тарелке рыбные консервы. Натираем очищенную картошку на слой из консервы, смазываем майонезом.

На картофельный слой выкладываем зеленый горошек. Натираем на мелкой терке морковь, выкладываем на слой из зеленого горошка.

Натираем мелко вареное яйцо, выкладываем на слой из моркови, смазанный майонезом. Мелко натираем очищенное яблоко, кладем на яичный слой.

Яблочный слой смазываем майонезом. Натираем на мелкой терке сыр, посыпаем им верхушку салата.

Получается отменный салат “Дамский каприз”. Его можно оставить на пропитку на полчаса или подавать сразу.