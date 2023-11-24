Описание приготовления:
По такому принципу можно приготовить не только свинину, но и курицу, индейку и баранину. Минимальное время настаивания один час в холодильнике, но чем дольше, чем вкуснее будет мясо, но не более суток. Мясо можно подавать с любым гарниром.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда / Котлеты География кухни: Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Свинина 500 Грамм
- Лук репчатый 2 Штуки
- Яйцо 2 Штуки
- Сметана 3 Ст. ложки
- Крахмал 3 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 3 Ст. ложки (для жарки)
Количество порций 4
Калорийность
243 ккал
Калорийность
13 г
Белки
14 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мясо по-албански из свинины»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мяса по-албански из свинины. Мясо сполосните и обсушите.
Свинину порежьте мелким кубиком и выложите в миску. Кусочки мяса должны быть не более одного сантиметра.
Разбейте в миску со свининой яйца, выложите сметану, посолите и поперчите. Все хорошо перемешайте.
Всыпьте крахмал и снова перемешайте.
Натрите репчатый лук на крупной терке и выложите в массу, перемешайте.
Уберите массу в холодильник и оставьте минимум на один час, чтобы масса пропиталась и уплотнилась.
В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выкладывайте мясо столовой ложкой и формируйте плоские оладьи. Убавьте огонь, обжаривайте их с двух сторон до готовности и румяной корочки.
Приятного аппетита!