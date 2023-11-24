Описание приготовления:

По такому принципу можно приготовить не только свинину, но и курицу, индейку и баранину. Минимальное время настаивания один час в холодильнике, но чем дольше, чем вкуснее будет мясо, но не более суток. Мясо можно подавать с любым гарниром.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда / Котлеты География кухни: Европейская

Состав / Ингредиенты:

Свинина 500 Грамм

Лук репчатый 2 Штуки

Яйцо 2 Штуки

Сметана 3 Ст. ложки

Крахмал 3 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 3 Ст. ложки (для жарки)

Количество порций 4

Калорийность

243 ккал

Калорийность

13 г

Белки

14 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мясо по-албански из свинины»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мяса по-албански из свинины. Мясо сполосните и обсушите.

Свинину порежьте мелким кубиком и выложите в миску. Кусочки мяса должны быть не более одного сантиметра.

Разбейте в миску со свининой яйца, выложите сметану, посолите и поперчите. Все хорошо перемешайте.

Всыпьте крахмал и снова перемешайте.

Натрите репчатый лук на крупной терке и выложите в массу, перемешайте.

Уберите массу в холодильник и оставьте минимум на один час, чтобы масса пропиталась и уплотнилась.

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выкладывайте мясо столовой ложкой и формируйте плоские оладьи. Убавьте огонь, обжаривайте их с двух сторон до готовности и румяной корочки.

Приятного аппетита!