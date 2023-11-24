Беру кефир и 2 яйца. Самый вкусный и простой в приготовлении Шоколадный торт

Шоколадный торт актуален во многих уголках мира. Большую роль в его популярности играет реклама. У большинства людей торт ассоциируется непосредственно с шоколадным кремом и бисквитом.
В европейских государствах, откуда родом шоколадный торт, есть много разных вариаций этого десерта. Одной из самых узнаваемых является Пражский торт. Однако, еще имеется шоколадный Наполеон и даже шоколадный медовик.
Шоколадный торт может быть многогранен и разнообразен. К нему в начинку добавляются как фрукты и ягоды, так и орехи. Даже с овощами создают шоколадные торты, например, с тыквой.
Приготовим в домашних условиях простой шоколадный торт.
Ингредиенты бисквита для шоколадного торта:
- Яйца — 2 шт.;
- Сахар — 250 г;
- Кефир — 250 г;
- Растительное масло — 40 мл;
- Мука — 130 г;
- Какао — 2 ст.л.;
- Разрыхлитель — 10 г;
- Соль — щепотка.
Ингредиенты для крема:
- Сметана — 300 г;
- Вареная сгущенка — 80 г.
Приготовление шоколадного торта:
Разбиваем в миску яйца, солим и взбиваем миксером 2-3 минуты. Постепенно в смесь высыпаем сахарный песок, взбиваем до образования белой пышной массы. В данную массу вливаем растительное масло и кефир, смешиваем.
Просеиваем частями в яичную смесь муку, разрыхлитель и какао. Замешиваем бисквитное густое тесто, вливаем его в форму для выпечки диаметром 20 см.
Выпекаем бисквит в духовке при 170 градусах 40 минут. Далее делим бисквит на 3 одинаковых коржа.
Для приготовления крема взбиваем миксером сметану и вареное сгущенное молоко. Выкладываем первый корж в кондитерское кольцо, распределяем по поверхности ⅓ часть крема.
Кладем на крем второй корж, также покрываем кремом. Выкладываем на второй слой крема третий корж, его тоже смазываем кремом.
Убираем торт в холодильник на пару часов.
Достаем торт из кондитерского кольца и посыпаем шоколадной крошкой.
Можно украсить торт по желанию ягодами и кокосовой стружкой.