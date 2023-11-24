Беру кефир и 2 яйца. Самый вкусный и простой в приготовлении Шоколадный торт

Шоколадный торт актуален во многих уголках мира. Большую роль в его популярности играет реклама. У большинства людей торт ассоциируется непосредственно с шоколадным кремом и бисквитом.

В европейских государствах, откуда родом шоколадный торт, есть много разных вариаций этого десерта. Одной из самых узнаваемых является Пражский торт. Однако, еще имеется шоколадный Наполеон и даже шоколадный медовик.

Шоколадный торт может быть многогранен и разнообразен. К нему в начинку добавляются как фрукты и ягоды, так и орехи. Даже с овощами создают шоколадные торты, например, с тыквой.

Приготовим в домашних условиях простой шоколадный торт.

Ингредиенты бисквита для шоколадного торта:

Яйца — 2 шт.;

Сахар — 250 г;

Кефир — 250 г;

Растительное масло — 40 мл;

Мука — 130 г;

Какао — 2 ст.л.;

Разрыхлитель — 10 г;

Соль — щепотка.

Ингредиенты для крема:

Сметана — 300 г;

Вареная сгущенка — 80 г.

Приготовление шоколадного торта:

Разбиваем в миску яйца, солим и взбиваем миксером 2-3 минуты. Постепенно в смесь высыпаем сахарный песок, взбиваем до образования белой пышной массы. В данную массу вливаем растительное масло и кефир, смешиваем.

Просеиваем частями в яичную смесь муку, разрыхлитель и какао. Замешиваем бисквитное густое тесто, вливаем его в форму для выпечки диаметром 20 см.

Выпекаем бисквит в духовке при 170 градусах 40 минут. Далее делим бисквит на 3 одинаковых коржа.

Для приготовления крема взбиваем миксером сметану и вареное сгущенное молоко. Выкладываем первый корж в кондитерское кольцо, распределяем по поверхности ⅓ часть крема.

Кладем на крем второй корж, также покрываем кремом. Выкладываем на второй слой крема третий корж, его тоже смазываем кремом.

Убираем торт в холодильник на пару часов.

Достаем торт из кондитерского кольца и посыпаем шоколадной крошкой.

Можно украсить торт по желанию ягодами и кокосовой стружкой.