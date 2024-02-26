Мясо по-французски «Дипломат»: как приготовить мясную запеканку

Это сытное и простое блюдо, как считается, когда-то готовили для дипломатических приемов. Но скорей всего – это народный рецепт.

Запеченное мясо с картофелем, иногда еще называют «Мясом по-французски», «Мясом по-капитански», или мясом «Дипломат». Но это вкусное и сытное блюдо с мясом и картофелем. Будет вкусно. Рецептом поделились на сайте Koshachek.

В оригинале используется свиная вырезка, но можно также использовать телятину, филе курицы, или индейки.

Мясо «Дипломат»

Ингредиенты:

свиная вырезка 700 г;

картофель 400 г;

шампиньоны 150 г;

репчатый лук 120 г;

чеснок 2 зубчика;

твердый сыр 120 г;

сливочное масло 20 г;

соль и перец.

Для соуса бешамель:

молоко 500 мл;

сливочное масло 30 г;

мука 25 г;

молотый мускатный орех 3 г;

соль.

Сначала приготовьте соус бешамель. Сливочное масло растопите на среднем огне в сотейнике. Всыпьте муку и, помешивая венчиком, быстро обжарьте на слабом огне до золотистого цвета.

Очень осторожно, постоянно помешивая, влейте тонкой струйкой молоко и доведите до кипения. Постоянно помешивайте соус, чтобы он не пригорел. Когда бешамель загустеет, приправьте мускатным орехом и солью и снимите с огня.

Свинину нарежьте тонкими ломтиками. Выложите на доску и слегка отбейте. Лук и чеснок очистите, и мелко нарежьте. Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками, как шампиньоны.

Форму смажьте маслом. Духовку нагрейте до 190-200 °C. Уложите в форму слоями свинину, лук и чеснок. Немного посолите. Затем уложите слой картофеля и грибов.

Сыр натрите на крупной терке и выложите следующим слоем. Полейте соусом бешамель. Запекайте 45–60 минут, пока сверху не образуется румяная корочка.

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