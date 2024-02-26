Лизаветин борщ: приготовьте любимое первое блюдо Леси Украинки

Леся Украинка любила вкусно поесть. Особенно писательнице нравился борщ, который готовила ее бабушка Елизавета Драгоманова. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Рецепт лизаветинского борща упоминала в одном из своих писем сестра писательницы Изидора Косач-Борисова. Секрет его невероятного вкуса – кислые яблоки и свекольный квас. Стоит попробовать Не верится, что мясо может быть таким нежным: готовим фаршированное куриное филе Лизаветин борщ Время : 1 час

: 1 час Порций: 6 Ингредиенты:

– 2 литра воды;

– 300 граммов капусты;

– 400 граммов курятины;

– 1 морковка;

– 2 луковицы;

– 1 свекла;

– 4 столовые ложки свекольного кваса;

– 1 корень петрушки;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 яблоко;

– 6 картофелин;

– 80 граммов пшена;

– 2 зубчика чеснока;

– 20 граммов сала;

– соль по вкусу;

– 1 красный сладкий перец. Приготовление: Сварите курицу до готовности и процедите бульон сквозь сито. Вымытую и очищенную свеклу нарежьте соломкой. Полейте свекольным квасом, посолите и выложите в глубокую сковороду. Добавьте нарезанное соломкой кислое яблоко. Перемешайте, накройте крышкой, добавьте собранный из бульона жир и тушите до полуготовности. Вымытую и очищенную морковь и корень петрушки также нарежьте соломкой, а лук – кубиками. Сложите на другую сковороду и тушите под закрытой крышкой на растительном масле. Очищенный и вымытый картофель порежьте произвольными дольками. Капусту нарежьте кубиками. Обжарьте пшено на сухой сковороде. Переложите его в ступку или мисочку, добавьте 3 – 4 ложки бульона и разотрите толкушкой. Положите картофель и капусту в бульон. Добавьте все тушеные овощи. Варите под закрытой крышкой 15 минут, затем добавьте растертое пшено. Очищенный чеснок пропустите через пресс. Добавьте его в мисочку с салом, посыпьте зеленью петрушки и растолките толкушкой. Вымытый и очищенный перец нарежьте очень мелко. Через 5 минут после закипания борща положите в него толченое сало вместе с чесноком и петрушкой, а также перец. Попробуйте борщ и отрегулируйте вкус солью и свекольным квасом. Доведите до кипения. Готовому борщу дайте немного настояться. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусные котлетки из куриной печени.