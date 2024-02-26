Рекомендуем попробовать запечь мясо с овощным гарниром не в рукаве. Используйте для этой цели более оригинальный способ. Как же необычно и вкусно приготовить мясо с картошкой в духовке, чтобы все гости ахнули?

Если вы хотите приятно удивить всех во время ужина, подайте к столу чашечки с ароматным наполнением. Запеките прямо в них пряный фарш с картофелем — и слава лучшей хозяйки точно закрепится за вами.

Как оригинально приготовить мясо с картошкой в духовке

Для более нежного вкуса данного блюда советуем сделать быстренький и очень удачный соус на основе натурального йогурта. Берите этот кисломолочный продукт без различных добавок и ароматизаторов в составе.

Ингредиенты

Картофель6 шт. Свиной фарш400 г Твердый сыр150 г Лук1 шт. Чеснок2 зуб. Панировочные сухари2 ст. л. Соль3,5 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Петрушка0,25 пуч. Паприка1 ч. л. Яйцо5 шт. Подсолнечное масло6 ст. л. Йогурт1 стак. Укроп1 ст. л. Пшеничная мука0,5 ст. л.

Приготовление

Очистите картофель от кожуры. Поместите его в кастрюлю. Залейте корнеплоды водой и добавьте соль. Отварите их до полной готовности. Потом уберите с плиты и слейте жидкость. Очистите репчатый лук. Натрите его на терке с мелкими отверстиями. Пропустите очищенный чеснок через пресс. Добавьте его и лук в глубокую емкость к свиному фаршу.Хорошенько промойте петрушку. Измельчите ее. Добавьте петрушку и 1 яйцо к мясу. Всыпьте панировочные сухари, молотую паприку, соль, перец и 1,5 ч. л. соли. Влейте в фарш 4 ст. л. подсолнечного масла. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Выложите фарш в чашки, дно и стенки которых смазаны маслом. Равномерно распределите мясо руками. Натрите на терке твердый сыр. Посыпьте им мясо. Сверху на натертый сыр выложите по одной отварной картофелине в каждую чашку.Приготовьте соус. В миску вбейте 4 яйца. Добавьте натуральный йогурт, пшеничную муку и 1 ч. л. соли. Хорошенько всё взбейте, используя ручной венчик.Промойте под проточной водой свежий укроп. Обсушите его. Мелко нарежьте зелень. Всыпьте ее в соус. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной смеси. Полейте соусом картофель, выложенный в чашки. Равномерно его распределите. Выложите чашки на противень. Отправьте в разогретый до 200 градусов духовой шкаф на 25 минут.

Это блюдо следует подавать к столу, пока оно еще горячее. Ох, уж и вкусная трапеза вас ждет с таким объедением. А вы ранее пробовали готовить картофель с мясом не в рукаве и не в горшочках, а в обычных кружках?