Описание приготовления:
В рецепте используются грибы шампиньоны, но их с легкостью можно заменить на любые другие. Для аромата можно добавить немного чеснока. Сливки можно брать любой жирности, оптимально 18-20%. Чем выше жирность сливок, тем более сливочный будет вкус готового блюда.
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Свинина 350 Грамм
- Картофель 3 Штуки
- Шампиньоны 200 Грамм
- Лук 1 Штука
- Сыр 80 Грамм (твердый)
- Сливки 200 Миллилитров (18-20% жирности)
- Мука 1 Ст. ложка
- Сливочное масло 30 Грамм
- Растительное масло 20 Грамм
- Соль По вкусу
- Специи По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
162 ккал
Калорийность
9 г
Белки
8 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мясо по-орловски из свинины»
Перед началом приготовления подготовьте все необходимые ингредиенты.
Мясо нарежьте небольшими кусочками и отбейте, накрыв пленкой.
Форму для запекания смажьте растительным маслом. Очищенный картофель нарежьте кружочками и выложите по дну формы. Все слои по вкусу посыпайте солью и специями.
Затем выложите подготовленное мясо.
Шампиньоны тщательно вымойте от загрязнений, обсушите и нарежьте ломтиками. Лук мелко нарежьте. Обжарьте грибы с луком, примерно 5-7 минут. Долго жарить не надо. Достаточно, чтобы грибы немного уменьшились в размере.
Выложите обжаренные грибы на мясо.
В сотейнике растопите сливочное масло. Смешайте его с мукой и сливками. Подержите немного на огне, чтобы соус стал густеть.
Получившимся соусом полейте все ингредиенты в форме.
Сверху обильно посыпьте тертым сыром. Поставьте форму в духовку, предварительно разогретую до 190 градусов, примерно на 45-60 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Через 15-20 минут от начала запекания можно прикрыть верх листом фольги, чтобы сыр не высыхал.
Мясо по-орловски готово. Достаньте форму из духовки.
Подавайте к столу в горячем виде.
Приятного аппетита!