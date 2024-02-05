Описание приготовления:

В рецепте используются грибы шампиньоны, но их с легкостью можно заменить на любые другие. Для аромата можно добавить немного чеснока. Сливки можно брать любой жирности, оптимально 18-20%. Чем выше жирность сливок, тем более сливочный будет вкус готового блюда.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Свинина 350 Грамм

Картофель 3 Штуки

Шампиньоны 200 Грамм

Лук 1 Штука

Сыр 80 Грамм (твердый)

Сливки 200 Миллилитров (18-20% жирности)

Мука 1 Ст. ложка

Сливочное масло 30 Грамм

Растительное масло 20 Грамм

Соль По вкусу

Специи По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

162 ккал

Калорийность

9 г

Белки

8 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мясо по-орловски из свинины»

Перед началом приготовления подготовьте все необходимые ингредиенты.

Мясо нарежьте небольшими кусочками и отбейте, накрыв пленкой.

Форму для запекания смажьте растительным маслом. Очищенный картофель нарежьте кружочками и выложите по дну формы. Все слои по вкусу посыпайте солью и специями.

Затем выложите подготовленное мясо.

Шампиньоны тщательно вымойте от загрязнений, обсушите и нарежьте ломтиками. Лук мелко нарежьте. Обжарьте грибы с луком, примерно 5-7 минут. Долго жарить не надо. Достаточно, чтобы грибы немного уменьшились в размере.

Выложите обжаренные грибы на мясо.

В сотейнике растопите сливочное масло. Смешайте его с мукой и сливками. Подержите немного на огне, чтобы соус стал густеть.

Получившимся соусом полейте все ингредиенты в форме.

Сверху обильно посыпьте тертым сыром. Поставьте форму в духовку, предварительно разогретую до 190 градусов, примерно на 45-60 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Через 15-20 минут от начала запекания можно прикрыть верх листом фольги, чтобы сыр не высыхал.

Мясо по-орловски готово. Достаньте форму из духовки.

Подавайте к столу в горячем виде.

Приятного аппетита!