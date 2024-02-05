Пшенная каша с тыквой – это питательное, полезное и вкусное угощение для домашнего стола. Приготовить такую яркую и аппетитную кашу можно разными способами. Лучшие кулинарные варианты мы собрали в нашей подборке из десяти простых рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Пшенная каша с тыквой на молоке

Пшенная каша с тыквой на молоке – это очень вкусное и полезное угощение для вашего завтрака или перекуса. Готовая каша выйдет невероятно нежной и аппетитной. Обязательно попробуйте приготовить ее по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Ингредиенты –+1 порц.

Пшено 75 гр.

Тыква 200 гр.

Молоко коровье 250 мл.

Сахар-песок 50 гр.

Соль 3 гр.

Шаги 25 мин.

Пшенная каша с тыквой готовится очень просто. Подготовим необходимые ингредиенты по списку. Очищаем тыкву от кожуры и семян, после разделываем ее на небольшие кубики и выкладываем в кастрюлю. Вливаем немного воды. Ставим посуду с содержимым на плиту. Провариваем тыкву 5 минут, далее выкладываем к ней предварительно промытое пшено. Варим все вместе около 10 минут. Спустя 10 минут вливаем в кастрюлю коровье молоко в указанном количестве. Добавляем сахар и варим угощение 5 минут до готовности. Соль добавляем по своему вкусу. Пшенная каша с тыквой на молоке готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Пшенная каша с тыквой на воде в кастрюле

Пшенная каша с тыквой на воде в кастрюле получается не только очень вкусной и питательной, но и полезной. Такой продукт можно подавать к завтраку, в качестве перекуса или гарнира. Для приготовления рекомендуем использовать наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Крупа пшенная – 70 гр.

Тыква – 120 гр.

Вода – 200 мл.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество пшенной крупы и промываем ее под водой.

Шаг 2. Тыкву очищаем от кожуры и семян.

Шаг 3. С промытой крупы аккуратно сливаем воду. Так мы подготовили наши основные ингредиенты.

Шаг 4. Очищенную тыкву разделываем на небольшие кубики.

Шаг 5. Заливаем тыкву водой и провариваем после закипания около 5 минут.

Шаг 6. Опускаем сюда подготовленное пшено, добавляем соль по вкусу и варим все вместе около 10 минут на небольшом огне.

Шаг 7. Пшенная каша с тыквой на воде в кастрюле готова. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Пшенная каша на молоке с тыквой в мультиварке

Пшенная каша на молоке с тыквой в мультиварке – это простой в исполнении и очень вкусный кулинарный вариант для вашего домашнего стола. Такая каша порадует ярким вкусом и аппетитным видом. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Крупа пшенная – 1,5 ст.

Тыква – 400 гр.

Изюм – 0,5 ст.

Молоко коровье – 1 л.

Вода – 1 ст.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Масло сливочное – 3 ст.л.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Цедра лимона – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тыкву очищаем от кожуры и семян, разделываем на небольшие кубики и выкладываем в чашу мультиварки.

Шаг 2. Отмеряем необходимое количество пшена, промываем его под водой.

Шаг 3. Подготовленную крупу высыпаем на тыкву.

Шаг 4. Сюда же добавляем изюм, который предварительно промываем под водой.

Шаг 5. Заливаем это все молоком.

Шаг 6. Дополняем сахаром, солью и лимонной цедрой.

Шаг 7. Также в заготовку опускаем кусочек сливочного масла и включаем режим «каша» на 50 минут.

Шаг 8. Пшенная каша на молоке с тыквой в мультиварке готова. Угощайтесь!

Простая пшенная каша на воде в мультиварке

Простая пшенная каша на воде в мультиварке получается не только очень вкусной и питательной, но и полезной. Такой продукт можно подать к завтраку, в качестве перекуса или гарнира. Для несложного приготовления в мультиварке рекомендуем использовать наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Крупа пшенная – 1 мультистакан.

Тыква – 300 гр.

Вода – 6 мультистаканов.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Масло сливочное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество пшена и промываем его в теплой воде, далее один раз ошпариваем кипятком.

Шаг 2. Отбрасываем пшено на мелкое сито.

Шаг 3. Очищаем тыкву, затем некрупно нарезаем ее или натираем на терке.

Шаг 4. Отправляем тыкву в мультиварку и готовим ее в режиме «выпечка» 10 минут.

Шаг 5. К тыкве отправляем пшено, добавляем соль, сахар и вливаем воду. Готовим в режиме «молочная каша» 1 час.

Шаг 6. Добавляем в кашу сливочное масло, перемешиваем и настаиваем под крышкой еще 20 минут.

Шаг 7. Простая пшенная каша на воде в мультиварке готова. Угощайтесь!

Молочная пшенная каша в горшочке в духовке

Молочная пшенная каша в горшочке в духовке – это оригинальная кулинарная идея для вашего домашнего стола. Подавайте аппетитную и насыщенную по вкусу кашу в качестве гарнира или самостоятельного блюда. Для приготовления в духовке используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Крупа пшенная – 300 гр.

Тыква очищенная – 500 гр.

Молоко коровье – 1 л.

Соль – по вкусу.

Масло сливочное – по вкусу.

Сахар-песок – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Пшено промываем под водой и отбрасываем на мелкое сито.

Шаг 3. Очищаем тыкву от кожуры и семян и нарезаем небольшими кубиками.

Шаг 4. Необходимое количество молока вливаем в кастрюлю и доводим его до кипения.

Шаг 5. В кипящее молоко погружаем тыкву и варим 5 минут.

Шаг 6. Далее сюда опускаем подготовленное пшено, добавляем соль и варим под крышкой 10 минут на небольшом огне.

Шаг 7. Затем содержимое кастрюли переливаем в горшочки.

Шаг 8. В каждый горшочек кладем по кусочку сливочного масла.

Шаг 9. Закрываем горшочки крышками и отправляем разогретую до 180° духовку на 30 минут.

Шаг 10. Молочная пшенная каша в горшочке в духовке готова. Подавайте к столу!

Пшенная каша с замороженной тыквой

Пшенная каша с замороженной тыквой – это полезное и яркое по вкусу угощение для вашего завтрака или перекуса. Готовая каша выйдет невероятно аппетитной и ароматной. Обязательно попробуйте приготовить ее по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Крупа пшенная – 100 гр.

Тыква замороженная – 250 гр.

Молоко коровье – 500 мл.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло сливочное – 15 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты в нужном количестве.

Шаг 2. Пшенную крупу обязательно промываем под водой. После заливаем ее кипятком на 15 минут.

Шаг 3. В кастрюле доводим до кипения необходимое количество воды и всыпаем сюда пшено, с которого предварительно сливаем воду. Варим 10 минут на слабом огне.

Шаг 4. Замороженную тыкву разделываем на небольшие кусочки и опускаем в нашу заготовку. Продолжаем медленно варить еще 10 минут.

Шаг 5. Теперь добавляем в кашу сахар, соль и сливочное масло.

Шаг 6. Хорошенько все перемешиваем и держим под крышкой 10 минут на выключенный плите.

Шаг 7. Если каша покажется вам слишком густой, можно влить немного теплого молока.

Шаг 8. Пшенная каша с замороженной тыквой готова. Можно пробовать!

Пшенная каша с тыквой и изюмом

Пшенная каша с тыквой и изюмом порадует аппетитным видом и приятным сладким вкусом. Такое угощение идеально подойдет для семейного завтрака. Также каша обязательно понравится маленьким детям. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Крупа пшенная – 215 гр.

Тыква очищенная – 500 гр.

Молоко коровье – 500 мл.

Вода – 500 мл.

Изюм – 50 гр.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Соль – 2 щепотки.

Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Отмеряем необходимое количество пшена и промываем его под водой. После перекладываем в кастрюлю или сотейник, снова заливаем водой и доводим до кипения. После процедуры ошпаривания всю воду сливаем.

Шаг 3. Подготовленную крупу заливаем чистой водой и еще раз доводим до кипения.

Шаг 4. В это время очищаем и нарезаем кубиками тыкву. Отправляем ее в кашу после закипания.

Шаг 5. Сюда же отправляем промытый под водой изюм, хорошо все перемешиваем.

Шаг 6. Закрываем нашу кастрюлю крышкой и варим угощение 10 минут на небольшом огне. Периодически содержимое помешиваем.

Шаг 7. Теперь сюда добавляем соль, сахар и сливочное масло.

Шаг 8. Отдельно доводим до кипения необходимое количество молока.

Шаг 9. В кипящее молоко выливаем в нашу кашу. Доводим все до повторного закипания.

Шаг 10. Далее кашу провариваем 20 минут на самом слабом огне. Затем плиту выключаем и держим блюдо под крышкой еще 10 минут.

Шаг 11. Пшенная каша с тыквой и изюмом готова. Подавайте угощение к столу!

Пшенно-рисовая каша с тыквой

Пшенно-рисовая каша с тыквой выходит удивительно вкусной и питательной, а также полезной. Такой продукт можно подать к завтраку, в качестве перекуса или гарнира. Для приготовления рекомендуем использовать наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Крупа пшенная – 40 гр.

Рис – 80 гр.

Тыква очищенная – 200 гр.

Молоко коровье – 250 мл.

Вода – 500 мл.

Соль – 1 щепотка.

Сахар-песок – 50 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку. Тыкву сразу очищаем от кожуры и семян.

Шаг 2. Нарезаем тыкву кубиками и выкладываем их в кастрюлю. Заливаем 200 миллилитрами воды и ставим на огонь. После закипания варим около 10-15 минут.

Шаг 3. Отдельно промываем рис и пшено.

Шаг 4. Из тыквы сливаем воду. Кубики размягченного плода дополнительно разминаем вилкой.

Шаг 5. Всыпаем сюда промытый рис и пшено.

Шаг 6. Вливаем 300 миллилитров воды и варим 10 минут на слабом огне.

Шаг 7. Дополняем угощение солью и сахаром, варим еще 2 минуты.

Шаг 8. Вливаем в кашу молоко, снова доводим до кипения и варим 10 минут при постоянном помешивании.

Шаг 9. Спустя 10 минут каша будет полностью готова. Можно дополнить сливочным маслом.

Шаг 10. Пшенно-рисовая каша с тыквой готова. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Пшенная каша с тыквой и медом

Пшенная каша с тыквой и медом – это невероятно вкусное и ароматное угощение, которое идеально подойдет для семейного завтрака или перекуса. Яркая сладковатая каша понравится как взрослым, так и детям. Попробуйте приготовить по проверенному пошаговому рецепту из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Крупа пшенная – 1 ст.

Тыква очищенная – 220 гр.

Молоко коровье – 2,5 ст.

Вода – 1 ст.

Мед жидкий – по вкусу.

Корица молотая – по вкусу.

Масло сливочное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты.

Шаг 2. Тыкву очищаем от кожуры и семян.

Шаг 3. Несколько раз промываем пшено и выкладываем его в кастрюлю. Заливаем чистой холодной водой. Варим после закипания 5 минут, уменьшив огонь.

Шаг 4. Тыкву режем на небольшие кубики.

Шаг 5. После того, как крупа впитала в себя воду, присоединяем к ней тыкву и вливаем молоко. Перемешиваем, снова доводим до кипения и после варим под крышкой около 15 минут на слабом огне.

Шаг 6. Раскладываем кашу по порциям, дополняем ее жидким медом и молотой корицей. Перемешиваем. Также в горячую кашу добавляем сливочное масло.

Шаг 7. Пшенная каша с тыквой и медом готова. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Пшенная каша с тыквой на кокосовом молоке

Пшенная каша с тыквой на кокосовом молоке – это очень вкусное и витаминное угощение для вашего завтрака или перекуса. Готовая каша выйдет невероятно нежной и аппетитной. Обязательно попробуйте приготовить ее по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Крупа пшенная – 100 гр.

Тыква очищенная – 200 гр.

Молоко кокосовое – 50 мл.

Вода – 50 мл.

Стружка кокосовая – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Очищенную от кожуры и семян тыкву режем на небольшие кубики.

Шаг 3. Отмеряем необходимое количество пшенной крупы и промываем ее под водой.

Шаг 4. Далее подготовленное пшено заливаем водой и доводим до кипения. После огонь уменьшаем и варим до испарения влаги.

Шаг 5. Выкладываем в крупу тыкву, перемешиваем и готовим еще две минуты.

Шаг 6. Теперь вливаем в кастрюлю кокосовое молоко. Доводим до кипения и варим на минимальном огне около 7-10 минут. Время варки зависит от густоты готовой каши.

Шаг 7. Пшенная каша с тыквой на кокосовом молоке готова. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу, украсив кокосовой стружкой!