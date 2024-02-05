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Пшенная каша с тыквой

На чтение: 10 минут
Пшенная каша с тыквой

Пшенная каша с тыквой – это питательное, полезное и вкусное угощение для домашнего стола. Приготовить такую яркую и аппетитную кашу можно разными способами. Лучшие кулинарные варианты мы собрали в нашей подборке из десяти простых рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Пшенная каша с тыквой на молоке

Пшенная каша с тыквой на молоке – это очень вкусное и полезное угощение для вашего завтрака или перекуса. Готовая каша выйдет невероятно нежной и аппетитной. Обязательно попробуйте приготовить ее по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Пшенная каша с тыквой

Ингредиенты –+1 порц.

  • Пшено 75 гр.
  • Тыква 200 гр.
  • Молоко коровье 250 мл.
  • Сахар-песок 50 гр.
  • Соль 3 гр.

Шаги 25 мин.

  1. Пшенная каша с тыквой

    Пшенная каша с тыквой готовится очень просто. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

  2. Пшенная каша с тыквой

    Очищаем тыкву от кожуры и семян, после разделываем ее на небольшие кубики и выкладываем в кастрюлю. Вливаем немного воды.

  3. Пшенная каша с тыквой

    Ставим посуду с содержимым на плиту. Провариваем тыкву 5 минут, далее выкладываем к ней предварительно промытое пшено.

  4. Пшенная каша с тыквой

    Варим все вместе около 10 минут.

  5. Пшенная каша с тыквой

    Спустя 10 минут вливаем в кастрюлю коровье молоко в указанном количестве.

  6. Пшенная каша с тыквой

    Добавляем сахар и варим угощение 5 минут до готовности. Соль добавляем по своему вкусу.

  7. Пшенная каша с тыквой

    Пшенная каша с тыквой на молоке готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Пшенная каша с тыквой на воде в кастрюле

Пшенная каша с тыквой на воде в кастрюле получается не только очень вкусной и питательной, но и полезной. Такой продукт можно подавать к завтраку, в качестве перекуса или гарнира. Для приготовления рекомендуем использовать наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Крупа пшенная – 70 гр.
  • Тыква – 120 гр.
  • Вода – 200 мл.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество пшенной крупы и промываем ее под водой.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 2. Тыкву очищаем от кожуры и семян.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 3. С промытой крупы аккуратно сливаем воду. Так мы подготовили наши основные ингредиенты.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 4. Очищенную тыкву разделываем на небольшие кубики.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 5. Заливаем тыкву водой и провариваем после закипания около 5 минут.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 6. Опускаем сюда подготовленное пшено, добавляем соль по вкусу и варим все вместе около 10 минут на небольшом огне.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 7. Пшенная каша с тыквой на воде в кастрюле готова. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Пшенная каша с тыквой

Пшенная каша на молоке с тыквой в мультиварке

Пшенная каша на молоке с тыквой в мультиварке – это простой в исполнении и очень вкусный кулинарный вариант для вашего домашнего стола. Такая каша порадует ярким вкусом и аппетитным видом. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Крупа пшенная – 1,5 ст.
  • Тыква – 400 гр.
  • Изюм – 0,5 ст.
  • Молоко коровье – 1 л.
  • Вода – 1 ст.
  • Сахар-песок – 4 ст.л.
  • Масло сливочное – 3 ст.л.
  • Сахар ванильный – 1 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Цедра лимона – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тыкву очищаем от кожуры и семян, разделываем на небольшие кубики и выкладываем в чашу мультиварки.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 2. Отмеряем необходимое количество пшена, промываем его под водой.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 3. Подготовленную крупу высыпаем на тыкву.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 4. Сюда же добавляем изюм, который предварительно промываем под водой.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 5. Заливаем это все молоком.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 6. Дополняем сахаром, солью и лимонной цедрой.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 7. Также в заготовку опускаем кусочек сливочного масла и включаем режим «каша» на 50 минут.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 8. Пшенная каша на молоке с тыквой в мультиварке готова. Угощайтесь!

Пшенная каша с тыквой

Простая пшенная каша на воде в мультиварке

Простая пшенная каша на воде в мультиварке получается не только очень вкусной и питательной, но и полезной. Такой продукт можно подать к завтраку, в качестве перекуса или гарнира. Для несложного приготовления в мультиварке рекомендуем использовать наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Крупа пшенная – 1 мультистакан.
  • Тыква – 300 гр.
  • Вода – 6 мультистаканов.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло сливочное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество пшена и промываем его в теплой воде, далее один раз ошпариваем кипятком.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 2. Отбрасываем пшено на мелкое сито.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 3. Очищаем тыкву, затем некрупно нарезаем ее или натираем на терке.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 4. Отправляем тыкву в мультиварку и готовим ее в режиме «выпечка» 10 минут.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 5. К тыкве отправляем пшено, добавляем соль, сахар и вливаем воду. Готовим в режиме «молочная каша» 1 час.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 6. Добавляем в кашу сливочное масло, перемешиваем и настаиваем под крышкой еще 20 минут.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 7. Простая пшенная каша на воде в мультиварке готова. Угощайтесь!

Пшенная каша с тыквой

Молочная пшенная каша в горшочке в духовке

Молочная пшенная каша в горшочке в духовке – это оригинальная кулинарная идея для вашего домашнего стола. Подавайте аппетитную и насыщенную по вкусу кашу в качестве гарнира или самостоятельного блюда. Для приготовления в духовке используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Крупа пшенная – 300 гр.
  • Тыква очищенная – 500 гр.
  • Молоко коровье – 1 л.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло сливочное – по вкусу.
  • Сахар-песок – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 2. Пшено промываем под водой и отбрасываем на мелкое сито.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 3. Очищаем тыкву от кожуры и семян и нарезаем небольшими кубиками.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 4. Необходимое количество молока вливаем в кастрюлю и доводим его до кипения.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 5. В кипящее молоко погружаем тыкву и варим 5 минут.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 6. Далее сюда опускаем подготовленное пшено, добавляем соль и варим под крышкой 10 минут на небольшом огне.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 7. Затем содержимое кастрюли переливаем в горшочки.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 8. В каждый горшочек кладем по кусочку сливочного масла.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 9. Закрываем горшочки крышками и отправляем разогретую до 180° духовку на 30 минут.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 10. Молочная пшенная каша в горшочке в духовке готова. Подавайте к столу!

Пшенная каша с тыквой

Пшенная каша с замороженной тыквой

Пшенная каша с замороженной тыквой – это полезное и яркое по вкусу угощение для вашего завтрака или перекуса. Готовая каша выйдет невероятно аппетитной и ароматной. Обязательно попробуйте приготовить ее по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Крупа пшенная – 100 гр.
  • Тыква замороженная – 250 гр.
  • Молоко коровье – 500 мл.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло сливочное – 15 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты в нужном количестве.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 2. Пшенную крупу обязательно промываем под водой. После заливаем ее кипятком на 15 минут.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 3. В кастрюле доводим до кипения необходимое количество воды и всыпаем сюда пшено, с которого предварительно сливаем воду. Варим 10 минут на слабом огне.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 4. Замороженную тыкву разделываем на небольшие кусочки и опускаем в нашу заготовку. Продолжаем медленно варить еще 10 минут.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 5. Теперь добавляем в кашу сахар, соль и сливочное масло.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 6. Хорошенько все перемешиваем и держим под крышкой 10 минут на выключенный плите.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 7. Если каша покажется вам слишком густой, можно влить немного теплого молока.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 8. Пшенная каша с замороженной тыквой готова. Можно пробовать!

Пшенная каша с тыквой

Пшенная каша с тыквой и изюмом

Пшенная каша с тыквой и изюмом порадует аппетитным видом и приятным сладким вкусом. Такое угощение идеально подойдет для семейного завтрака. Также каша обязательно понравится маленьким детям. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Крупа пшенная – 215 гр.
  • Тыква очищенная – 500 гр.
  • Молоко коровье – 500 мл.
  • Вода – 500 мл.
  • Изюм – 50 гр.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Соль – 2 щепотки.
  • Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 2. Отмеряем необходимое количество пшена и промываем его под водой. После перекладываем в кастрюлю или сотейник, снова заливаем водой и доводим до кипения. После процедуры ошпаривания всю воду сливаем.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 3. Подготовленную крупу заливаем чистой водой и еще раз доводим до кипения.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 4. В это время очищаем и нарезаем кубиками тыкву. Отправляем ее в кашу после закипания.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 5. Сюда же отправляем промытый под водой изюм, хорошо все перемешиваем.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 6. Закрываем нашу кастрюлю крышкой и варим угощение 10 минут на небольшом огне. Периодически содержимое помешиваем.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 7. Теперь сюда добавляем соль, сахар и сливочное масло.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 8. Отдельно доводим до кипения необходимое количество молока.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 9. В кипящее молоко выливаем в нашу кашу. Доводим все до повторного закипания.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 10. Далее кашу провариваем 20 минут на самом слабом огне. Затем плиту выключаем и держим блюдо под крышкой еще 10 минут.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 11. Пшенная каша с тыквой и изюмом готова. Подавайте угощение к столу!

Пшенная каша с тыквой

Пшенно-рисовая каша с тыквой

Пшенно-рисовая каша с тыквой выходит удивительно вкусной и питательной, а также полезной. Такой продукт можно подать к завтраку, в качестве перекуса или гарнира. Для приготовления рекомендуем использовать наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Крупа пшенная – 40 гр.
  • Рис – 80 гр.
  • Тыква очищенная – 200 гр.
  • Молоко коровье – 250 мл.
  • Вода – 500 мл.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сахар-песок – 50 гр.
  • Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку. Тыкву сразу очищаем от кожуры и семян.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 2. Нарезаем тыкву кубиками и выкладываем их в кастрюлю. Заливаем 200 миллилитрами воды и ставим на огонь. После закипания варим около 10-15 минут.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 3. Отдельно промываем рис и пшено.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 4. Из тыквы сливаем воду. Кубики размягченного плода дополнительно разминаем вилкой.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 5. Всыпаем сюда промытый рис и пшено.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 6. Вливаем 300 миллилитров воды и варим 10 минут на слабом огне.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 7. Дополняем угощение солью и сахаром, варим еще 2 минуты.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 8. Вливаем в кашу молоко, снова доводим до кипения и варим 10 минут при постоянном помешивании.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 9. Спустя 10 минут каша будет полностью готова. Можно дополнить сливочным маслом.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 10. Пшенно-рисовая каша с тыквой готова. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Пшенная каша с тыквой

Пшенная каша с тыквой и медом

Пшенная каша с тыквой и медом – это невероятно вкусное и ароматное угощение, которое идеально подойдет для семейного завтрака или перекуса. Яркая сладковатая каша понравится как взрослым, так и детям. Попробуйте приготовить по проверенному пошаговому рецепту из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Крупа пшенная – 1 ст.
  • Тыква очищенная – 220 гр.
  • Молоко коровье – 2,5 ст.
  • Вода – 1 ст.
  • Мед жидкий – по вкусу.
  • Корица молотая – по вкусу.
  • Масло сливочное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 2. Тыкву очищаем от кожуры и семян.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 3. Несколько раз промываем пшено и выкладываем его в кастрюлю. Заливаем чистой холодной водой. Варим после закипания 5 минут, уменьшив огонь.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 4. Тыкву режем на небольшие кубики.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 5. После того, как крупа впитала в себя воду, присоединяем к ней тыкву и вливаем молоко. Перемешиваем, снова доводим до кипения и после варим под крышкой около 15 минут на слабом огне.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 6. Раскладываем кашу по порциям, дополняем ее жидким медом и молотой корицей. Перемешиваем. Также в горячую кашу добавляем сливочное масло.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 7. Пшенная каша с тыквой и медом готова. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Пшенная каша с тыквой

Пшенная каша с тыквой на кокосовом молоке

Пшенная каша с тыквой на кокосовом молоке – это очень вкусное и витаминное угощение для вашего завтрака или перекуса. Готовая каша выйдет невероятно нежной и аппетитной. Обязательно попробуйте приготовить ее по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Крупа пшенная – 100 гр.
  • Тыква очищенная – 200 гр.
  • Молоко кокосовое – 50 мл.
  • Вода – 50 мл.
  • Стружка кокосовая – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 2. Очищенную от кожуры и семян тыкву режем на небольшие кубики.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 3. Отмеряем необходимое количество пшенной крупы и промываем ее под водой.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 4. Далее подготовленное пшено заливаем водой и доводим до кипения. После огонь уменьшаем и варим до испарения влаги.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 5. Выкладываем в крупу тыкву, перемешиваем и готовим еще две минуты.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 6. Теперь вливаем в кастрюлю кокосовое молоко. Доводим до кипения и варим на минимальном огне около 7-10 минут. Время варки зависит от густоты готовой каши.

Пшенная каша с тыквой

Шаг 7. Пшенная каша с тыквой на кокосовом молоке готова. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу, украсив кокосовой стружкой!

Пшенная каша с тыквой

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