Увидела рецепт в ролике в TikTok и в тот же момент поняла, что нужно сохранить. Нежное мясо с картошкой в стеклянной банке на 3 литра Интернет-знаменитость подавала, как блюдо для большой компании. Мол, когда зовешь друзей на киновечер, обязательно позаботься о еде. Но мне в голову первыми пришли семейные посиделки с кучей детей.
Когда в одном доме собираются мои родственники и родственники мужа, одними закусками не обойтись Самое время ополоснуть пару 3-дитровых банок и начинить их свининой с картошкой. Сытное основное знатно разморит взрослых и наполнит энергией малышню. Все будут довольны.
Как приготовить мясо с картошкой в стеклянной банке
Для приготовления этого блюда я использую в основном свинину: лопатку или шею. Мне больше правятся мясные кусочки. Их я пересыпаю картошкой, морковью и луком. Можете заменить какой-то из этих овощей своим любимым. К примеру, шампиньонами или нашинкованной капустой. Только помните, что последние пускаю много сока при готовке.
Ингредиенты
Картофель500 г Свиной ошеек300 г Лук1 шт. Морковь3 шт. Томатный соус4 ст. л. Соль1 ч. л. Черный перец (молотый)0,5 ч. л. Сушеный базилик0,5 ч. л. Подсолнечное масло0,5 стак. Вода0,5 стак.
Приготовление
- Очистите овощи. Картошку нарежьте средним кубиком (не мельчите, иначе получится пюре), а морковь — кружками или их половинками. Мясо нарежьте кусочками. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. В большой миске смешайте мясо с луком. Добавьте томатный соус и специи по вкусу: соль, перец, сушеный базилик и т. д. Кстати, соус из помидоров можно заменить соевым или обычной горчицей. Это на ваше усмотрение.
В хорошо вымытую и вытертую насухо 3-литровуюбанку слой за слоем начинайте выкладывать слои в таком порядке: картошка — морковь — мясо с луком. Как только ингредиенты закончатся, залейте в банку воду и растительное масло. Отверстие банки замотайте фольгой. Отправьте рагу в разогретую духовку минимум на 1,5 часа.
Основное для большой компании готово. По желанию украсьте его свежей мелкорубленной зеленью и подавайте гостям еще горячим. Кстати, такое рагу можно готовить не только в банке, но и, к примеру, в глиняном казанке. Тоже получится очень атмосферно и вкусно!