Увидела рецепт в ролике в TikTok и в тот же момент поняла, что нужно сохранить. Нежное мясо с картошкой в стеклянной банке на 3 литра Интернет-знаменитость подавала, как блюдо для большой компании. Мол, когда зовешь друзей на киновечер, обязательно позаботься о еде. Но мне в голову первыми пришли семейные посиделки с кучей детей.

Когда в одном доме собираются мои родственники и родственники мужа, одними закусками не обойтись Самое время ополоснуть пару 3-дитровых банок и начинить их свининой с картошкой. Сытное основное знатно разморит взрослых и наполнит энергией малышню. Все будут довольны.

Как приготовить мясо с картошкой в стеклянной банке

Для приготовления этого блюда я использую в основном свинину: лопатку или шею. Мне больше правятся мясные кусочки. Их я пересыпаю картошкой, морковью и луком. Можете заменить какой-то из этих овощей своим любимым. К примеру, шампиньонами или нашинкованной капустой. Только помните, что последние пускаю много сока при готовке.

Ингредиенты

Картофель500 г Свиной ошеек300 г Лук1 шт. Морковь3 шт. Томатный соус4 ст. л. Соль1 ч. л. Черный перец (молотый)0,5 ч. л. Сушеный базилик0,5 ч. л. Подсолнечное масло0,5 стак. Вода0,5 стак.

Приготовление

Очистите овощи. Картошку нарежьте средним кубиком (не мельчите, иначе получится пюре), а морковь — кружками или их половинками. Мясо нарежьте кусочками. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. В большой миске смешайте мясо с луком. Добавьте томатный соус и специи по вкусу: соль, перец, сушеный базилик и т. д. Кстати, соус из помидоров можно заменить соевым или обычной горчицей. Это на ваше усмотрение. В хорошо вымытую и вытертую насухо 3-литровуюбанку слой за слоем начинайте выкладывать слои в таком порядке: картошка — морковь — мясо с луком. Как только ингредиенты закончатся, залейте в банку воду и растительное масло. Отверстие банки замотайте фольгой. Отправьте рагу в разогретую духовку минимум на 1,5 часа.

Основное для большой компании готово. По желанию украсьте его свежей мелкорубленной зеленью и подавайте гостям еще горячим. Кстати, такое рагу можно готовить не только в банке, но и, к примеру, в глиняном казанке. Тоже получится очень атмосферно и вкусно!