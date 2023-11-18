«Мимоза» по-украински с сардинами

Если честно, я уже устала от вкусового фейерверка, который испытываю от любимого салата моей свекрови — «Мимозы». Без него не проходит ни одно застолье в ее доме. Более того, мама каждый раз просит приготовить эту древнюю советскую закуску и меня, когда я зову ее в гости. Но на прошлых выходных я решила не поддаваться на уговоры. И что вы думаете? «Мимоза» по-украински тоже вполне удовлетворила мою свекровь.

Дело в том, что категорически отказать маме мужа я не смогла. А вот внести некоторые (и весьма удачные) изменения в оригинальный рецепт никто не запрещал. Моя «Мимоза» получилась такой сливочной и нежной, словно польский салат с горбушей. А вся соль далеко не в майонезе и консервах.

Как приготовить классический салат «Мимоза» по-украински

Конечно, кулинарные блогеры все как один убеждают заправлять многослойные салаты майонезом домашнего приготовления. Если у вас есть на это время, ловите рецепт. А если свободных 7 минут нет, читайте далее, как сделать заправку для мимозы еще вкуснее!

Ингредиенты

Яйцо5 шт. Лук1 шт. Сардина в масле200 г Твердый сыр200 г Майонез4 ст. л. Черный перец (молотый) по вкусу Сливочное масло30 г Соль по вкусу Паприка0,5 ч. л.

Приготовление

Предварительно подготовьте следующие продукты. Яйца отварите, остудите и очистите их от скорлупы. Отделите белки от желтков. Луковицу нарежьте очень мелким кубиком или натрите на крупной терке. Сок обязательно отожмите. К слову, вместо репчатого лука можете взять зеленый. Сардины (или тунец) нарежьте ножом на мелкие кусочки. Сыр натрите на крупной терке. Теперь приготовьте соус. Майонез смешайте с перцем, паприкой и солью. Приступайте к формированию салата. Чтобы он выглядел хорошо, используйте специальное кольцо. Установите его на плоскую тарелку. Первым слоем выложите половину натертого сыра. Смажьте его майонезом. Следующим слоем выложите немного лука. Далее идут рыба и тертый белок. Этот слой слегка подсолите. Далее будет слой сливочного масла, которое нужно натереть холодным. Оставшийся сыр поделите пополам. Половину выложите следующим слоем и перемажьте майонезом. Остатками сыра украсьте салат по краям, а в центр салата натираем желтки.

Закуска готова. Этому салату не нужно настаиваться: подавайте его к столу сразу же, украсив микрогрином или другой зеленью по вкусу. Благодаря большому количеству сыра, майонеза и кубику сливочного масла блюдо выходит очень нежным, со сливочным вкусом. Как вам такая вариация древнего советского салата?