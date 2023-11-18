Не все хозяюшки про это знают. Готовлю винегрет за 15 минут — не больше: так вкуснее и полезнее

“Фи, не грето!” — знаменитая фраза Екатерины Великой, которая стала началом для салата по названию Винегрет. Как нетрудно догадаться, именовать так салаты стали благодаря императрице.

На ужин ей как-то раз принесли салат из свеклы. Зимой при дворе было принято подавать горячие салаты. Данный салат стал исключением, на что Екатерина выразила недовольство.

Придворным императрицы послышалось совершенно иное слово — винегрет. И вскоре, так стали называть простой незамысловатый салат.

Однако, больше в зимнюю пору императрице винегрет не подавали.

Расскажем, как приготовить вкусный винегрет.

Ингредиенты для винегрета:

свекла — шт.;

морковь — шт.;

картофель — шт.;

зеленый горошек — 180 г;

огурцы маринованные — 2 шт.;

лук репчатый — ¼ шт.;

лук зеленый — пучок;

растительное масло — 3 ст.л.;

вода — 3ст.л.;

соль — щепотка;

перец черный молотый — щепотка;

сок лимона — 1 ст.л.;

сахар — ½ ч.л.

Приготовление винегрета:

Очищенную свеклу нарезаем маленьким кубиком, выкладываем на сковороду с растительным маслом. Нарезаем также очищенные морковь и картофель, добавляем к свекле, смешиваем с маслом.

В сковороду вливаем воду, на максимальном огне под крышкой готовим до появления конденсата.

Далее варим овощи под крышкой на сковороде 5 минут, оставляем остывать.

Обратите внимание, открывать крышку при этом нельзя.

Нарезаем мелко репчатый лук, шинкуем зеленый лук. Нарезаем мелкими кусочками маринованные огурцы, смешиваем в салатнике с луком и зеленым горошком. Добавляем вареные овощи в салат.

Посыпаем салат солью, черным молотым перцем и сахаром. Вливаем в винегрет сок лимона, так как в ингредиентах нет капусты.

Этот рецепт поможет сэкономить время на варке овощей. Так винегрет можно сделать буквально за 15 минут с учетом варки свеклы, картошки и моркови.