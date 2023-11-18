Не все хозяюшки про это знают. Готовлю винегрет за 15 минут — не больше: так вкуснее и полезнее

“Фи, не грето!” — знаменитая фраза Екатерины Великой, которая стала началом для салата по названию Винегрет. Как нетрудно догадаться, именовать так салаты стали благодаря императрице.
На ужин ей как-то раз принесли салат из свеклы. Зимой при дворе было принято подавать горячие салаты. Данный салат стал исключением, на что Екатерина выразила недовольство.
Придворным императрицы послышалось совершенно иное слово — винегрет. И вскоре, так стали называть простой незамысловатый салат.
Однако, больше в зимнюю пору императрице винегрет не подавали.
Расскажем, как приготовить вкусный винегрет.
Ингредиенты для винегрета:
- свекла — шт.;
- морковь — шт.;
- картофель — шт.;
- зеленый горошек — 180 г;
- огурцы маринованные — 2 шт.;
- лук репчатый — ¼ шт.;
- лук зеленый — пучок;
- растительное масло — 3 ст.л.;
- вода — 3ст.л.;
- соль — щепотка;
- перец черный молотый — щепотка;
- сок лимона — 1 ст.л.;
- сахар — ½ ч.л.
Приготовление винегрета:
Очищенную свеклу нарезаем маленьким кубиком, выкладываем на сковороду с растительным маслом. Нарезаем также очищенные морковь и картофель, добавляем к свекле, смешиваем с маслом.
В сковороду вливаем воду, на максимальном огне под крышкой готовим до появления конденсата.
Далее варим овощи под крышкой на сковороде 5 минут, оставляем остывать.
Обратите внимание, открывать крышку при этом нельзя.
Нарезаем мелко репчатый лук, шинкуем зеленый лук. Нарезаем мелкими кусочками маринованные огурцы, смешиваем в салатнике с луком и зеленым горошком. Добавляем вареные овощи в салат.
Посыпаем салат солью, черным молотым перцем и сахаром. Вливаем в винегрет сок лимона, так как в ингредиентах нет капусты.
Этот рецепт поможет сэкономить время на варке овощей. Так винегрет можно сделать буквально за 15 минут с учетом варки свеклы, картошки и моркови.