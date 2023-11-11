Рецепт: Вареный подчеревок — супер вкусно

Ингредиенты:

подчеревок — 500 гр;

луковая шелуха — горсть;

чесночная шелуха — горсть;

соевый соус — 3 ст.л.;

чай черный — 1 ст.л.;

лавровый лист — 3 шт;

перец горошком — 10 шт;

перец душистый — 5 шт

Способ приготовления: Купила 2 килограмма подчеревины и решила сделать несколько рецептов вкуснятины.

Поделила на 4 части.

Берем луковую шелуху, сухой чеснок.

Также понадобится лавровый лист — несколько штук, черный перец, душистый перец и крунпый черный чай.

Все отправляем в чашу мультиварки или кастрюлю.

Добавляем пару столовых ложек соевого соуса. Соли добавляем по вкусу. Даем всему закипеть и добавляем сюда подчеревину.

Отвариваем в этом рассоле подчеревину 30-40 минут, оставляем до полного остывания.

Оставляем в холодильнике на ночь и все готово. Получается очень вкусно и сытно. Всем советую готовить. Вкусно и сытно!

Время приготовления: 1 ч.