Рецепт: Вареный подчеревок — супер вкусно

Ингредиенты:
подчеревок — 500 гр;
луковая шелуха — горсть;
чесночная шелуха — горсть;
соевый соус — 3 ст.л.;
чай черный — 1 ст.л.;
лавровый лист — 3 шт;
перец горошком — 10 шт;
перец душистый — 5 шт
Способ приготовления: Купила 2 килограмма подчеревины и решила сделать несколько рецептов вкуснятины.
Поделила на 4 части.
Берем луковую шелуху, сухой чеснок.
Также понадобится лавровый лист — несколько штук, черный перец, душистый перец и крунпый черный чай.
Все отправляем в чашу мультиварки или кастрюлю.
Добавляем пару столовых ложек соевого соуса. Соли добавляем по вкусу. Даем всему закипеть и добавляем сюда подчеревину.
Отвариваем в этом рассоле подчеревину 30-40 минут, оставляем до полного остывания.
Оставляем в холодильнике на ночь и все готово. Получается очень вкусно и сытно. Всем советую готовить. Вкусно и сытно!
Время приготовления: 1 ч.