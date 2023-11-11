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Рецепт: Вареный подчеревок — супер вкусно

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Рецепт: Вареный подчеревок — супер вкусно

Ингредиенты:
подчеревок — 500 гр;
луковая шелуха — горсть;
чесночная шелуха — горсть;
соевый соус — 3 ст.л.;
чай черный — 1 ст.л.;
лавровый лист — 3 шт;
перец горошком — 10 шт;
перец душистый — 5 шт
Способ приготовления: Купила 2 килограмма подчеревины и решила сделать несколько рецептов вкуснятины.

Поделила на 4 части.

Рецепт: Вареный подчеревок - супер вкусно

Берем луковую шелуху, сухой чеснок.

Рецепт: Вареный подчеревок - супер вкусно

Также понадобится лавровый лист — несколько штук, черный перец, душистый перец и крунпый черный чай.

Рецепт: Вареный подчеревок - супер вкусно

Все отправляем в чашу мультиварки или кастрюлю.

Рецепт: Вареный подчеревок - супер вкусно

Добавляем пару столовых ложек соевого соуса. Соли добавляем по вкусу. Даем всему закипеть и добавляем сюда подчеревину.

Рецепт: Вареный подчеревок - супер вкусно

Отвариваем в этом рассоле подчеревину 30-40 минут, оставляем до полного остывания.

Рецепт: Вареный подчеревок - супер вкусно

Оставляем в холодильнике на ночь и все готово. Получается очень вкусно и сытно. Всем советую готовить. Вкусно и сытно!

Время приготовления: 1 ч.

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