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«Мимоза» с плавленым сыром

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«Мимоза» с плавленым сыром

В этом году без многослойных майонезных салатов на новогоднем столе не обойтись. Моя семья уж так соскучилась за ярким праздничным меню… Решила не отказывать им в удовольствии и уже сейчас протестировать лучшие блюда. Первая в списке «Мимоза» с плавленым сыром. Такая нежная!

Уже даже и не вспомню, когда в последний раз готовила этот салат по классическому рецепту. Как только собираюсь его готовить, меня сразу одолевает фантазия: то сверну из подготовленных продуктов рулет, то добавлю или уберу из списка какой-то ингредиент. Всё во имя вкуса!

Как приготовить салат «Мимоза» с плавленым сыром

«Мимоза» с плавленым сыром

Но больше всего мне нравится готовить нежный вариант «Мимозы» — с плавленым сыром. А если еще и по-особому украсить закуску, она обязательно будет пользоваться спросом среди ваших гостей. Знакомьтесь со списком ингредиентов и приступайте к готовке!

Ингредиенты

Картофель3 шт. Морковь2 шт. Лук1 шт. Консервированный тунец180 г Плавленый сыр2 шт. Яйцо3 шт. Майонез по вкусу Зеленый лук10 г Укроп20 г Соль по вкусу

Приготовление

    Картошку и морковь отварите (или запеките в фольге) до готовности, остудите и очистите. Натрите оба овоща на крупной терке. Яйца отварите вкрутую, остудите и отделите белки от желтков. На тарелку поставьте разъемное кольцо. Первой утрамбуйте на дне картошку, покройте ее сеточкой из майонеза. Поверх нее выложите слой размятой консервированной рыбы. Масло предварительно слейте.

    «Мимоза» с плавленым сыром

    Смажьте рыбу майонезом. Далее выложите слой лука, нарезанного мелким кубиком. По желанию, лук сперва можно замариновать в уксусе с лимоном и сахаром. На лук кладем натертую морковку. Снова сеточка из майонеза.Плавленые сырки, до твердости охлажденные в морозилке, натрите на крупной терке. Выложите их следующим слоем, перемажьте майонезом. Верхушка салата будет из белков, натертых на средней терке.

    «Мимоза» с плавленым сыром

    Белки, как на картинке, украсьте накрест рубленым укропом. Из зеленого лука сформируйте бант. Свободные ячейки «покрасьте» с помощью натертых желтков. Отправьте салат минимум хотя бы на 2 часа в холодильник.

Если боитесь, что верхушка обветрится, неплотно покройте ее пищевой пленкой или обычным пакетом. Чтобы не повредить форму салата, формировочное кольцо прокрутите, перед тем как снимать. Понравилась идея? Сохраняйте рецепт и оставляйте комментарии!

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