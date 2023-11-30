В этом году без многослойных майонезных салатов на новогоднем столе не обойтись. Моя семья уж так соскучилась за ярким праздничным меню… Решила не отказывать им в удовольствии и уже сейчас протестировать лучшие блюда. Первая в списке «Мимоза» с плавленым сыром. Такая нежная!

Уже даже и не вспомню, когда в последний раз готовила этот салат по классическому рецепту. Как только собираюсь его готовить, меня сразу одолевает фантазия: то сверну из подготовленных продуктов рулет, то добавлю или уберу из списка какой-то ингредиент. Всё во имя вкуса!

Как приготовить салат «Мимоза» с плавленым сыром

Но больше всего мне нравится готовить нежный вариант «Мимозы» — с плавленым сыром. А если еще и по-особому украсить закуску, она обязательно будет пользоваться спросом среди ваших гостей. Знакомьтесь со списком ингредиентов и приступайте к готовке!

Ингредиенты

Картофель3 шт. Морковь2 шт. Лук1 шт. Консервированный тунец180 г Плавленый сыр2 шт. Яйцо3 шт. Майонез по вкусу Зеленый лук10 г Укроп20 г Соль по вкусу

Приготовление

Картошку и морковь отварите (или запеките в фольге) до готовности, остудите и очистите. Натрите оба овоща на крупной терке. Яйца отварите вкрутую, остудите и отделите белки от желтков. На тарелку поставьте разъемное кольцо. Первой утрамбуйте на дне картошку, покройте ее сеточкой из майонеза. Поверх нее выложите слой размятой консервированной рыбы. Масло предварительно слейте. Смажьте рыбу майонезом. Далее выложите слой лука, нарезанного мелким кубиком. По желанию, лук сперва можно замариновать в уксусе с лимоном и сахаром. На лук кладем натертую морковку. Снова сеточка из майонеза.Плавленые сырки, до твердости охлажденные в морозилке, натрите на крупной терке. Выложите их следующим слоем, перемажьте майонезом. Верхушка салата будет из белков, натертых на средней терке. Белки, как на картинке, украсьте накрест рубленым укропом. Из зеленого лука сформируйте бант. Свободные ячейки «покрасьте» с помощью натертых желтков. Отправьте салат минимум хотя бы на 2 часа в холодильник.

Если боитесь, что верхушка обветрится, неплотно покройте ее пищевой пленкой или обычным пакетом. Чтобы не повредить форму салата, формировочное кольцо прокрутите, перед тем как снимать. Понравилась идея? Сохраняйте рецепт и оставляйте комментарии!