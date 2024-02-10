Борщ – это питательный горячий суп, который идеально подходит для сытного домашнего обеда. Приготовить знаменитое горячее блюдо можно разными способами. Лучшие кулинарные варианты мы собрали для вас в нашей готовой подборке из десяти самых вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Классический борщ со свеклой, мясом и капустой

Классический борщ со свеклой, мясом и капустой – это сытное и очень вкусное блюдо для вашего горячего домашнего обеда. Аппетитный суп можно подавать к столу с хлебом, сметаной, салом и другими угощениями. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+4 порц.

Говядина на кости 500 гр.

Лук репчатый 2 шт.

Морковь 2 шт.

Свекла 1 шт. (крупная)

Картофель 1 шт.

Капуста белокочанная 500 гр.

Зелень 1 пучок с корешками

Чеснок 2 зуб.

Масло растительное для жарки

Уксус столовый 9% 1 ч.л.

Томатная паста 2 ст.л.

Вода 1.5 л.

Сахар-песок 1 ч.л.

Лавровый лист 1 шт.

Соль по вкусу

Шаги 110 мин.

Как приготовить самый вкусный борщ? Одну луковицу и одну морковь разделываем на крупные части и обжариваем до сильно румяной корочки на сковороде. Готовим овощи без масла, на сухой поверхности. В кастрюлю вливаем чистую воду и выкладываем сюда куски мяса с костью. Дополняем бульон обжаренными овощами. Сюда же отправляем корешки петрушки и укропа. Доводим содержимое кастрюли до кипения, уменьшаем огонь и варим 40 минут. Спустя указанное время бульон процеживаем. Овощи и корешки выбрасываем, мясо остужаем. Остывшее мясо нарезаем небольшими кусочками, удаляем косточки. Оставшуюся луковицу очищаем и мелко рубим ножом. На крупной терке натираем морковку и свеклу. Очищаем картошку от кожуры, промываем ее под водой разделываем на небольшие кубики. Мелко шинкуем ножом белокочанную капусту. Очищаем чеснок и измельчаем любым удобным способом. Можно это сделать с помощью ножа, терки или специального пресса. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда лук и морковь, обжариваем овощи около 2 минут. Убираем лук с морковкой со сковороды и сюда же выкладываем свеклу. Обжариваем около 30 секунд и вливаем уксус. Перемешиваем и готовим еще одну минуту. Возвращаем к свекле обжаренные лук с морковью. Готовим вместе около 2 минут. Дополняем овощи томатной пастой, хорошо все перемешиваем и тушим 2 минуты. Процеженный бульон возвращаем в кастрюлю и доводим до кипения. Выкладываем сюда капусту и после добавляем картофель. Варим 10 минут. Спустя указанное время выкладываем тушеные овощи. Варим суп еще 5 минут. Далее сюда отправляем соль, сахар, чеснок, измельченную зелень и лавровый лист. Выкладываем в суп нарезанное мясо и выключаем огонь. Даем супу настояться под крышкой. Классический борщ со свеклой, мясом и капустой готов. Подавайте, дополнив зеленью и сметаной!

Вкусный борщ с фасолью

Вкусный борщ с фасолью отличается интересным вкусом и аппетитным видом. Такое горячее блюдо идеально подойдет для вашего питательного домашнего обеда. Приготовить оригинальный борщ сможет каждый. Для этого берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Свекла – 1 шт.

Фасоль – 0,5 ст.

Капуста белокочанная – 0,5 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Картофель – 1 шт.

Паста томатная – 2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Чеснок – по желанию.

Соль – по вкусу.

Уксус 9% – 1 ч.л.

Лавровый лист – 2 шт.

Суповая смесь для борща – 1 ст.л.

Кориандр молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для приготовления борща.

Шаг 2. Картофель очищаем и разделываем на небольшие кубики. Выкладываем в кастрюлю и заливаем водой. Сюда же добавляем лавровые листья и немного соли.

Шаг 3. В кастрюлю отправляем заранее вымоченную фасоль. Также добавляем сюда специи. Варим около 15 минут после закипания.

Шаг 4. В это время займемся подготовкой других продуктов. Свеклу очищаем и нарезаем небольшой соломкой. Обжариваем в сковороде с растительным маслом до мягкости. Затем вливаем сюда немного уксуса. Он позволит сохранить яркий цвет свеклы.

Шаг 5. К свекле отправляем некрупные брусочки очищенный моркови.

Шаг 6. Добавляем сюда измельченный лук и обжариваем все вместе около 5 минут. Далее сюда выкладываем томатную пасту и вливаем немного воды. Тушим на слабом огне под крышкой около 10 минут.

Шаг 7. К овощам можно добавить немного специй по вкусу. Выключаем огонь.

Шаг 8. Подготовленные овощи перекладываем в кастрюлю с картофелем и фасолью.

Шаг 9. Мелко шинкуем белокочанную капусту и также отправляем ее в суп. Варим все вместе еще 5-10 минут.

Шаг 10. Выключаем огонь и даем нашему угощению настояться под крышкой.

Шаг 11. Вкусный борщ с фасолью готов. Можно подавать к столу вместе с зеленью, сметаной и хлебом!

Классический украинский борщ

Классический украинский борщ – это идеальное блюдо для семейного обеда. Суп выходит очень вкусным, аппетитным и питательным. Его можно подавать к столу со сметаной, зеленью, салом и копченостями. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мясо – 250 гр.

Свекла средняя – 1 шт.

Капуста белокочанная – 180 гр.

Картофель – 200 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Паста томатная – 1,5 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Уксус яблочный – 1 ч.л.

Масло растительное – 40 мл.

Лавровый лист – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 2,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку. Овощи заранее можно очистить и промыть под водой.

Шаг 2. Мясо выкладываем в кастрюлю и заливаем водой. Доводим до кипения и далее варим на слабом огне 1 час. Добавляем соль по вкусу и в процессе варки обязательно убираем пену.

Шаг 3. Почищенный картофель разделываем на небольшие брусочки или кубики.

Шаг 4. Капусту мелко шинкуем ножом.

Шаг 5. Мелким кубиком нарезаем лук и натираем на терке морковь.

Шаг 6. Очищенную свеклу разделываем на небольшие брусочки.

Шаг 7. В готовый мясной бульон погружаем сперва картофель и варим 10 минут на умеренном огне.

Шаг 8. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда лук. Обжариваем его до прозрачного состояния около 3 минут.

Шаг 9. Отправляем к луку тертую на терке морковь.

Шаг 10. Перемешиваем овощи и готовим вместе пару минут. Обжаренные овощи перекладываем на тарелку.

Шаг 11. В этой же сковороде теперь обжариваем свеклу пару минут.

Шаг 12. Добавляем к свекле томатную пасту, уксус и немного воды. Благодаря уксусу свекла не потеряет свой насыщенный цвет.

Шаг 13. Тушим наш продукт около 5 минут на среднем огне.

Шаг 14. Теперь в кастрюлю с супом отправляем нарезанную капусту. Варим около 5 минут.

Шаг 15. Следующим шагом выкладываем тушеную свеклу. Варим еще столько же.

Шаг 16. Добавляем лук с морковью и также варим еще 5 минут.

Шаг 17. В конце варки добавляем соль и специи по вкусу. Обязательно добавляем лавровый лист для аромата и измельченный чеснок. Доводим блюдо до кипения и выключаем огонь. Оставляем настаиваться под крышкой 30 минут.

Шаг 18. Классический украинский борщ готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу со сметаной и ароматной зеленью!

Борщ из свеклы с говядиной

Борщ из свеклы с говядиной – это питательное и невероятно вкусное блюдо для вашего горячего обеда в кругу семьи. Аппетитный суп можно подавать к столу с хлебом, сметаной, салом и другими угощениями. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 5

Ингредиенты:

Говядина вареная – 500 гр.

Бульон говяжий – 2 л.

Свекла – 3 шт.

Морковь – 2 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Паста томатная – 150 гр.

Капуста белокочанная – 300 гр.

Картофель – 4 шт.

Укроп – 1 пучок.

Чеснок – 3 зуб.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельчаем репчатый лук и морковку. Морковь можно нарезать тонкими брусочками или натереть на терке. Овощи обжариваем на растительном масле до мягкого состояния. Также заранее готовим мясной бульон и отвариваем говядину.

Шаг 2. Дополняем лук с морковью томатной пастой, перемешиваем и тушим еще 5 минут.

Шаг 3. Очищаем картофель от кожуры, разделываем его соломкой и заливаем холодной водой. Таким образом мы его промываем и удаляем лишний крахмал.

Шаг 4. Перекладываем подготовленный картофель в кастрюлю. Сюда же отправляем мелко нашинкованную капусту.

Шаг 5. Заливаем это все мясным бульоном, доводим до кипения и после варим до мягкости овощей около 15 минут.

Шаг 6. В глубокой миске перемешиваем тертую свеклу, измельченную зелень и черный молотый перец.

Шаг 7. Такую свекольную заправку отправляем в наш суп вместе с обжаренным луком и морковью.

Шаг 8. Доводим угощение до кипения и после держим под крышкой около 15 минут.

Шаг 9. Разливаем суп по глубоким тарелкам и дополняем его кусками отварной говядины.

Шаг 10. Борщ из свеклы с говядиной готов. Угощайтесь!

Зеленый борщ со щавелем и яйцом

Зеленый борщ со щавелем и яйцом порадует не только интересным вкусом, но и привлекательным внешним видом. Такой оригинальный суп точно разнообразит ваш обеденный стол. Для приготовления интересного зеленого борща возьмите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Говядина – 500 гр.

Яйцо – 6 шт.

Щавель – 200 гр.

Картофель – 3 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 20 гр.

Укроп – 1 ст.л.

Вода – 3 л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину промываем под водой и разделываем на куски. Выкладываем в кастрюлю и заливаем водой. Доводим до кипения и после варим около 40 минут. В процессе варки обязательно убираем пену.

Шаг 2. В это время измельчаем лук с морковью.

Шаг 3. Подготовленные овощи выкладываем в готовый бульон и варим 5 минут. Добавляем соль по вкусу.

Шаг 4. Картошку очищаем от кожуры, промываем и разделываем на кубики.

Шаг 5. Отдельно отвариваем яйца до готовности и очищаем их от скорлупы.

Шаг 6. Очищенные яйца нарезаем кусочками среднего размера.

Шаг 7. В суп отправляем картофель и яйца. Варим все вместе 15 минут.

Шаг 8. Нарезаем щавель и выкладываем в суп.

Шаг 9. Также сюда отправляем измельченный укроп и чеснок. Выключаем огонь. Даем супу настояться около 10 минут под крышкой.

Шаг 10. Зеленый борщ со щавелем и яйцом готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Вкусный борщ с курицей

Вкусный борщ с курицей выходит невероятно аппетитным и питательным. Он послужит идеальным кулинарным решением для вашего семейного обеда. Приготовить такое горячее блюдо несложно. Для этого воспользуйтесь нашим проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Курица – 600 гр.

Картофель средний – 600 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Свекла – 1 шт.

Капуста белокочанная – 400 гр.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Помидоры – 4 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Кислота лимонная – 0,5 ч.л.

Приправа для курицы – 1 ч.л.

Приправа универсальная – 1 ч.л.

Вода – 4 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Курицу разделываем на части и выкладываем в кастрюлю. Заливаем водой и доводим до кипения, после солим и варим около 15 минут. В процессе обязательно убираем пену.

Шаг 2. Картофель очищаем от кожуры, промываем и разделываем на кусочки. Три картофелины оставляем целыми.

Шаг 3. Весь подготовленный картофель выкладываем в кастрюлю и варим до готовности вместе с курицей.

Шаг 4. Помидоры очищаем от кожицы и после измельчаем их любым удобным способом. Можно использовать мясорубку, терку или блендер.

Шаг 5. Мелко рубим ножом репчатый лук и морковку, а свеклу натираем на терке. Все овощи обжариваем в сковороде с растительным маслом.

Шаг 6. Дополняем овощи лимонной кислотой, измельченными томатами и томатной пастой. Сюда же отправляем соль и сахар. Перемешиваем продукты и тушим около 5 минут.

Шаг 7. Дополняем нашу заготовку измельченным чесноком.

Шаг 8. Из кастрюли достаем целые отварные картофелины. Разминаем их в пюре и отправляем обратно в кастрюлю.

Шаг 9. Также в наш суп отправляем мелко порезанную капусту и болгарский перец. Варим вместе около 3 минут.

Шаг 10. Выкладываем сюда тушеные овощи и добавляем приправы. Кипятим суп и варим около 5 минут. После даем настояться под крышкой примерно 15-20 минут.

Шаг 11. Вкусный борщ с курицей готов. Подавайте к столу, дополнив сметаной!

Холодный борщ из свеклы

Холодный борщ из свеклы – это очень вкусное, легкое и аппетитное блюдо для семейного обеда. Интересный суп можно подавать к столу, дополнив сметаной и ароматной зеленью. Разнообразьте домашнее меню с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Свекла средняя – 3 шт.

Яйцо – 2 шт.

Вода – 2,5 л.

Уксус яблочный – 1 ст.л.

Картофель средний – 5 шт.

Огурец свежий – 2 шт.

Лук зеленый – 60 гр.

Укроп – 60 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сметана – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отвариваем куриные яйца до готовности. После их охлаждаем.

Шаг 2. Хорошенько промываем свеклу и один плод очищаем, разделяем на четвертинки, выкладываем в кастрюлю. Заливаем холодной водой, сюда же добавляем уксус. Доводим все до кипения и варим на небольшом огне около 40 минут.

Шаг 3. Готовую свеклу достаем из кастрюли и даем ей остыть, после нарезаем соломкой. Свекольный отвар процеживаем и возвращаем в него порезанную свеклу. Убираем заготовку в холодильник до использования.

Шаг 4. Оставшуюся свеклу заворачиваем в фольгу и отправляем в разогретую до 180° духовку на 40 минут. Далее продукт остужаем, нарезаем соломкой и отправляем в свекольный отвар в холодильнике.

Шаг 5. Очищаем картофель, разделываем его на небольшие ломтики и отвариваем в подсоленной воде около 15 минут после закипания.

Шаг 6. Картофель с небольшим количеством отвара полностью остужаем и затем убираем в холодильник.

Шаг 7. Остывшие куриные яйца, очищаем от скорлупы режем мелким кубиком. Также кубиком нарезаем огурцы, измельчаем лук и укроп.

Шаг 8. Картофельный отвар соединяем со свекольным. Сюда же выкладываем огурцы, яйца, зелень. Добавляем соль и перец. Убираем заготовку в холодильник на 1 час.

Шаг 9. Далее готовое блюдо разливаем по порционным тарелкам, дополняем сметаной и зеленью.

Шаг 10. Холодный борщ из свеклы готовы. Угощайтесь!

Постный борщ без мяса

Постный борщ без мяса выйдет не менее вкусным и питательным, чем классический вариант. Такой суп идеально подойдет для тех, кто придерживается поста или не ест продукты животного происхождения. Для приготовления блюда берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Свекла – 1 шт.

Капуста белокочанная – 0,5 шт.

Картофель – 5 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Кубик бульона – 3 шт.

Масло растительное – для жарки.

Вода – 2 л.

Соль – 1 ч.л.

Лавровый лист – 1 шт.

Сахар-песок – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь. Обжариваем овощи на растительном масле до мягкости.

Шаг 2. Очищаем свеклу, также натираем ее на крупной терке и отдельно обжариваем со щепоткой сахара. Чтобы свекла не потеряла свой насыщенный цвет, к ней можно добавить несколько капель уксуса или лимонного сока.

Шаг 3. Мелко шинкуем ножом капусту и отправляем ее в кастрюлю с водой. Ставим на умеренный огонь.

Шаг 4. Сюда же погружаем соломку картофеля. Варим после закипания около 15 минут.

Шаг 5. Дальше в суп отправляем обжаренные лук с морковью.

Шаг 6. Также выкладываем тушенную свеклу.

Шаг 7. Дополняем наше угощение бульонными кубиками и лавровым листком.

Шаг 8. Сюда же всыпаем необходимое количество соли.

Шаг 9. Доводим суп до кипения и варим около 5 минут. Можно выключать огонь.

Шаг 10. Постный борщ без мяса готов. Разливайте по суповым тарелкам и подавайте к столу!

Борщ из свежей капусты и свеклы

Борщ из свежей капусты и свеклы – это сытное, аппетитное и очень вкусное блюдо для вашего горячего домашнего обеда. Такой суп можно подавать к столу с хлебом, сметаной, салом и другими угощениями. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Свекла – 1 шт.

Капуста белокочанная – 250 гр.

Картофель – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Вода – 2 л.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Паста томатная – 2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Петрушка – 20 гр.

Укроп – 20 гр.

Соль – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем морковь со свеклой и натираем продукты на крупной терке.

Шаг 2. Мелко рубим ножом репчатый лук.

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда измельченные овощи. Обжариваем около 5 минут.

Шаг 4. Дополняем овощи томатной пастой, перемешиваем и готовим еще 5 минут.

Шаг 5. Хорошо промываем белокочанную капусту и мелко шинкуем ее ножом.

Шаг 6. Картофель очищаем от кожуры, промываем и разделываем на небольшие кубики.

Шаг 7. Болгарский перец нарезаем тонкой соломкой.

Шаг 8. В кастрюле доводим воду до кипения и выкладываем сюда капусту, картофель и перец. Варим после повторного закипания 10 минут.

Шаг 9. Также в кастрюлю выкладываем ранее обжаренные овощи. Варим еще 10 минут.

Шаг 10. Добавляем соль по вкусу, снова доводим до кипения и выключаем огонь.

Шаг 11. Дополняем наш суп измельченной ароматной зеленью.

Шаг 12. Борщ из свежей капусты и свеклы готов. Подавайте к столу!

Борщ с квашеной капустой

Борщ с квашеной капустой порадует вас насыщенным вкусом и аппетитным видом. Такое горячее блюдо идеально подойдет для вашего питательного домашнего обеда. Приготовить настоящий борщ сможет каждый. Для этого берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Свекла – 1 шт.

Капуста квашеная – 150 гр.

Картофель – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Вода/бульон – 2,5 л.

Масло растительное – для жарки.

Чеснок – 20 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лавровый лист – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель от кожуры, промываем его под водой и разделываем на небольшие кубики для супа. Погружаем картофель в кипящую воду или бульон. Варим около 10 минут в кипящей жидкости до размягчения.

Шаг 2. Мелко рубим ножом очищенный лук и обжариваем его в сковороде с растительным маслом пару минут до прозрачного состояния.

Шаг 3. Дополняем лук тертой на терке морковью, снова все перемешиваем и тушим еще пару минут, периодически помешивая. Готовим на умеренном огне, чтобы не допустить пригорания.

Шаг 4. Теперь к овощам выкладываем квашеную капусту. Готовим все вместе около 5 минут.

Шаг 5. Дополняем сковороду тертой на терке свеклой, вливаем сюда немного кипящей воды или бульона. Тушим на слабом огне под крышкой 15 минут.

Шаг 6. Подготовленную овощную массу выкладываем в наш суп. Доводим до кипения, дополняем солью, специями, измельченной ароматной зеленью и чесноком. Выключаем огонь и даем супу настояться под крышкой несколько минут.

Шаг 7. Борщ с квашеной капустой готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!