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Самый вкусный борщ

На чтение: 15 минут
Самый вкусный борщ

Борщ – это питательный горячий суп, который идеально подходит для сытного домашнего обеда. Приготовить знаменитое горячее блюдо можно разными способами. Лучшие кулинарные варианты мы собрали для вас в нашей готовой подборке из десяти самых вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Классический борщ со свеклой, мясом и капустой

Классический борщ со свеклой, мясом и капустой – это сытное и очень вкусное блюдо для вашего горячего домашнего обеда. Аппетитный суп можно подавать к столу с хлебом, сметаной, салом и другими угощениями. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Самый вкусный борщ

Ингредиенты –+4 порц.

  • Говядина на кости 500 гр.
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Морковь 2 шт.
  • Свекла 1 шт. (крупная)
  • Картофель 1 шт.
  • Капуста белокочанная 500 гр.
  • Зелень 1 пучок с корешками
  • Чеснок 2 зуб.
  • Масло растительное  для жарки
  • Уксус столовый 9% 1 ч.л.
  • Томатная паста 2 ст.л.
  • Вода 1.5 л.
  • Сахар-песок 1 ч.л.
  • Лавровый лист 1 шт.
  • Соль  по вкусу

Шаги 110 мин.

  1. Самый вкусный борщ

    Как приготовить самый вкусный борщ? Одну луковицу и одну морковь разделываем на крупные части и обжариваем до сильно румяной корочки на сковороде. Готовим овощи без масла, на сухой поверхности.

  2. Самый вкусный борщ

    В кастрюлю вливаем чистую воду и выкладываем сюда куски мяса с костью.

  3. Самый вкусный борщ

    Дополняем бульон обжаренными овощами. Сюда же отправляем корешки петрушки и укропа.

  4. Самый вкусный борщ

    Доводим содержимое кастрюли до кипения, уменьшаем огонь и варим 40 минут.

  5. Самый вкусный борщ

    Спустя указанное время бульон процеживаем. Овощи и корешки выбрасываем, мясо остужаем.

  6. Самый вкусный борщ

    Остывшее мясо нарезаем небольшими кусочками, удаляем косточки.

  7. Самый вкусный борщ

    Оставшуюся луковицу очищаем и мелко рубим ножом.

  8. Самый вкусный борщ

    На крупной терке натираем морковку и свеклу.

  9. Самый вкусный борщ

    Очищаем картошку от кожуры, промываем ее под водой разделываем на небольшие кубики.

  10. Самый вкусный борщ

    Мелко шинкуем ножом белокочанную капусту.

  11. Самый вкусный борщ

    Очищаем чеснок и измельчаем любым удобным способом. Можно это сделать с помощью ножа, терки или специального пресса.

  12. Самый вкусный борщ

    Разогреваем сковороду с растительным маслом.

  13. Самый вкусный борщ

    Выкладываем сюда лук и морковь, обжариваем овощи около 2 минут.

  14. Самый вкусный борщ

    Убираем лук с морковкой со сковороды и сюда же выкладываем свеклу. Обжариваем около 30 секунд и вливаем уксус. Перемешиваем и готовим еще одну минуту.

  15. Самый вкусный борщ

    Возвращаем к свекле обжаренные лук с морковью. Готовим вместе около 2 минут.

  16. Самый вкусный борщ

    Дополняем овощи томатной пастой, хорошо все перемешиваем и тушим 2 минуты.

  17. Самый вкусный борщ

    Процеженный бульон возвращаем в кастрюлю и доводим до кипения.

  18. Самый вкусный борщ

    Выкладываем сюда капусту и после добавляем картофель. Варим 10 минут.

  19. Самый вкусный борщ

    Спустя указанное время выкладываем тушеные овощи. Варим суп еще 5 минут.

  20. Самый вкусный борщ

    Далее сюда отправляем соль, сахар, чеснок, измельченную зелень и лавровый лист.

  21. Самый вкусный борщ

    Выкладываем в суп нарезанное мясо и выключаем огонь. Даем супу настояться под крышкой.

  22. Самый вкусный борщ

    Классический борщ со свеклой, мясом и капустой готов. Подавайте, дополнив зеленью и сметаной!

Вкусный борщ с фасолью

Вкусный борщ с фасолью отличается интересным вкусом и аппетитным видом. Такое горячее блюдо идеально подойдет для вашего питательного домашнего обеда. Приготовить оригинальный борщ сможет каждый. Для этого берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Свекла – 1 шт.
  • Фасоль – 0,5 ст.
  • Капуста белокочанная – 0,5 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Картофель – 1 шт.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Чеснок – по желанию.
  • Соль – по вкусу.
  • Уксус 9% – 1 ч.л.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Суповая смесь для борща – 1 ст.л.
  • Кориандр молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для приготовления борща.

Шаг 2. Картофель очищаем и разделываем на небольшие кубики. Выкладываем в кастрюлю и заливаем водой. Сюда же добавляем лавровые листья и немного соли.

Самый вкусный борщ

Шаг 3. В кастрюлю отправляем заранее вымоченную фасоль. Также добавляем сюда специи. Варим около 15 минут после закипания.

Шаг 4. В это время займемся подготовкой других продуктов. Свеклу очищаем и нарезаем небольшой соломкой. Обжариваем в сковороде с растительным маслом до мягкости. Затем вливаем сюда немного уксуса. Он позволит сохранить яркий цвет свеклы.

Самый вкусный борщ

Шаг 5. К свекле отправляем некрупные брусочки очищенный моркови.

Шаг 6. Добавляем сюда измельченный лук и обжариваем все вместе около 5 минут. Далее сюда выкладываем томатную пасту и вливаем немного воды. Тушим на слабом огне под крышкой около 10 минут.

Самый вкусный борщ

Шаг 7. К овощам можно добавить немного специй по вкусу. Выключаем огонь.

Шаг 8. Подготовленные овощи перекладываем в кастрюлю с картофелем и фасолью.

Самый вкусный борщ

Шаг 9. Мелко шинкуем белокочанную капусту и также отправляем ее в суп. Варим все вместе еще 5-10 минут.

Шаг 10. Выключаем огонь и даем нашему угощению настояться под крышкой.

Самый вкусный борщ

Шаг 11. Вкусный борщ с фасолью готов. Можно подавать к столу вместе с зеленью, сметаной и хлебом!

Самый вкусный борщ

Классический украинский борщ

Классический украинский борщ – это идеальное блюдо для семейного обеда. Суп выходит очень вкусным, аппетитным и питательным. Его можно подавать к столу со сметаной, зеленью, салом и копченостями. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мясо – 250 гр.
  • Свекла средняя – 1 шт.
  • Капуста белокочанная – 180 гр.
  • Картофель – 200 гр.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Паста томатная – 1,5 ст.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Уксус яблочный – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 40 мл.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Вода – 2,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку. Овощи заранее можно очистить и промыть под водой.

Шаг 2. Мясо выкладываем в кастрюлю и заливаем водой. Доводим до кипения и далее варим на слабом огне 1 час. Добавляем соль по вкусу и в процессе варки обязательно убираем пену.

Самый вкусный борщ

Шаг 3. Почищенный картофель разделываем на небольшие брусочки или кубики.

Шаг 4. Капусту мелко шинкуем ножом.

Самый вкусный борщ

Шаг 5. Мелким кубиком нарезаем лук и натираем на терке морковь.

Шаг 6. Очищенную свеклу разделываем на небольшие брусочки.

Самый вкусный борщ

Шаг 7. В готовый мясной бульон погружаем сперва картофель и варим 10 минут на умеренном огне.

Шаг 8. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда лук. Обжариваем его до прозрачного состояния около 3 минут.

Самый вкусный борщ

Шаг 9. Отправляем к луку тертую на терке морковь.

Шаг 10. Перемешиваем овощи и готовим вместе пару минут. Обжаренные овощи перекладываем на тарелку.

Самый вкусный борщ

Шаг 11. В этой же сковороде теперь обжариваем свеклу пару минут.

Шаг 12. Добавляем к свекле томатную пасту, уксус и немного воды. Благодаря уксусу свекла не потеряет свой насыщенный цвет.

Самый вкусный борщ

Шаг 13. Тушим наш продукт около 5 минут на среднем огне.

Шаг 14. Теперь в кастрюлю с супом отправляем нарезанную капусту. Варим около 5 минут.

Самый вкусный борщ

Шаг 15. Следующим шагом выкладываем тушеную свеклу. Варим еще столько же.

Шаг 16. Добавляем лук с морковью и также варим еще 5 минут.

Самый вкусный борщ

Шаг 17. В конце варки добавляем соль и специи по вкусу. Обязательно добавляем лавровый лист для аромата и измельченный чеснок. Доводим блюдо до кипения и выключаем огонь. Оставляем настаиваться под крышкой 30 минут.

Самый вкусный борщ

Шаг 18. Классический украинский борщ готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу со сметаной и ароматной зеленью!

Самый вкусный борщ

Борщ из свеклы с говядиной

Борщ из свеклы с говядиной – это питательное и невероятно вкусное блюдо для вашего горячего обеда в кругу семьи. Аппетитный суп можно подавать к столу с хлебом, сметаной, салом и другими угощениями. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 5

Ингредиенты:

  • Говядина вареная – 500 гр.
  • Бульон говяжий – 2 л.
  • Свекла – 3 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Паста томатная – 150 гр.
  • Капуста белокочанная – 300 гр.
  • Картофель – 4 шт.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельчаем репчатый лук и морковку. Морковь можно нарезать тонкими брусочками или натереть на терке. Овощи обжариваем на растительном масле до мягкого состояния. Также заранее готовим мясной бульон и отвариваем говядину.

Шаг 2. Дополняем лук с морковью томатной пастой, перемешиваем и тушим еще 5 минут.

Самый вкусный борщ

Шаг 3. Очищаем картофель от кожуры, разделываем его соломкой и заливаем холодной водой. Таким образом мы его промываем и удаляем лишний крахмал.

Шаг 4. Перекладываем подготовленный картофель в кастрюлю. Сюда же отправляем мелко нашинкованную капусту.

Самый вкусный борщ

Шаг 5. Заливаем это все мясным бульоном, доводим до кипения и после варим до мягкости овощей около 15 минут.

Шаг 6. В глубокой миске перемешиваем тертую свеклу, измельченную зелень и черный молотый перец.

Самый вкусный борщ

Шаг 7. Такую свекольную заправку отправляем в наш суп вместе с обжаренным луком и морковью.

Шаг 8. Доводим угощение до кипения и после держим под крышкой около 15 минут.

Самый вкусный борщ

Шаг 9. Разливаем суп по глубоким тарелкам и дополняем его кусками отварной говядины.

Самый вкусный борщ

Шаг 10. Борщ из свеклы с говядиной готов. Угощайтесь!

Самый вкусный борщ

Зеленый борщ со щавелем и яйцом

Зеленый борщ со щавелем и яйцом порадует не только интересным вкусом, но и привлекательным внешним видом. Такой оригинальный суп точно разнообразит ваш обеденный стол. Для приготовления интересного зеленого борща возьмите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Говядина – 500 гр.
  • Яйцо – 6 шт.
  • Щавель – 200 гр.
  • Картофель – 3 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 20 гр.
  • Укроп – 1 ст.л.
  • Вода – 3 л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину промываем под водой и разделываем на куски. Выкладываем в кастрюлю и заливаем водой. Доводим до кипения и после варим около 40 минут. В процессе варки обязательно убираем пену.

Самый вкусный борщ

Шаг 2. В это время измельчаем лук с морковью.

Самый вкусный борщ

Шаг 3. Подготовленные овощи выкладываем в готовый бульон и варим 5 минут. Добавляем соль по вкусу.

Самый вкусный борщ

Шаг 4. Картошку очищаем от кожуры, промываем и разделываем на кубики.

Самый вкусный борщ

Шаг 5. Отдельно отвариваем яйца до готовности и очищаем их от скорлупы.

Самый вкусный борщ

Шаг 6. Очищенные яйца нарезаем кусочками среднего размера.

Самый вкусный борщ

Шаг 7. В суп отправляем картофель и яйца. Варим все вместе 15 минут.

Самый вкусный борщ

Шаг 8. Нарезаем щавель и выкладываем в суп.

Самый вкусный борщ

Шаг 9. Также сюда отправляем измельченный укроп и чеснок. Выключаем огонь. Даем супу настояться около 10 минут под крышкой.

Самый вкусный борщ

Шаг 10. Зеленый борщ со щавелем и яйцом готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Самый вкусный борщ

Вкусный борщ с курицей

Вкусный борщ с курицей выходит невероятно аппетитным и питательным. Он послужит идеальным кулинарным решением для вашего семейного обеда. Приготовить такое горячее блюдо несложно. Для этого воспользуйтесь нашим проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Курица – 600 гр.
  • Картофель средний – 600 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Свекла – 1 шт.
  • Капуста белокочанная – 400 гр.
  • Болгарский перец сладкий – 1 шт.
  • Помидоры – 4 шт.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Кислота лимонная – 0,5 ч.л.
  • Приправа для курицы – 1 ч.л.
  • Приправа универсальная – 1 ч.л.
  • Вода – 4 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Курицу разделываем на части и выкладываем в кастрюлю. Заливаем водой и доводим до кипения, после солим и варим около 15 минут. В процессе обязательно убираем пену.

Самый вкусный борщ

Шаг 2. Картофель очищаем от кожуры, промываем и разделываем на кусочки. Три картофелины оставляем целыми.

Самый вкусный борщ

Шаг 3. Весь подготовленный картофель выкладываем в кастрюлю и варим до готовности вместе с курицей.

Самый вкусный борщ

Шаг 4. Помидоры очищаем от кожицы и после измельчаем их любым удобным способом. Можно использовать мясорубку, терку или блендер.

Самый вкусный борщ

Шаг 5. Мелко рубим ножом репчатый лук и морковку, а свеклу натираем на терке. Все овощи обжариваем в сковороде с растительным маслом.

Самый вкусный борщ

Шаг 6. Дополняем овощи лимонной кислотой, измельченными томатами и томатной пастой. Сюда же отправляем соль и сахар. Перемешиваем продукты и тушим около 5 минут.

Самый вкусный борщ

Шаг 7. Дополняем нашу заготовку измельченным чесноком.

Самый вкусный борщ

Шаг 8. Из кастрюли достаем целые отварные картофелины. Разминаем их в пюре и отправляем обратно в кастрюлю.

Самый вкусный борщ

Шаг 9. Также в наш суп отправляем мелко порезанную капусту и болгарский перец. Варим вместе около 3 минут.

Самый вкусный борщ

Шаг 10. Выкладываем сюда тушеные овощи и добавляем приправы. Кипятим суп и варим около 5 минут. После даем настояться под крышкой примерно 15-20 минут.

Самый вкусный борщ

Шаг 11. Вкусный борщ с курицей готов. Подавайте к столу, дополнив сметаной!

Самый вкусный борщ

Холодный борщ из свеклы

Холодный борщ из свеклы – это очень вкусное, легкое и аппетитное блюдо для семейного обеда. Интересный суп можно подавать к столу, дополнив сметаной и ароматной зеленью. Разнообразьте домашнее меню с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Свекла средняя – 3 шт.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Вода – 2,5 л.
  • Уксус яблочный – 1 ст.л.
  • Картофель средний – 5 шт.
  • Огурец свежий – 2 шт.
  • Лук зеленый – 60 гр.
  • Укроп – 60 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сметана – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отвариваем куриные яйца до готовности. После их охлаждаем.

Самый вкусный борщ

Шаг 2. Хорошенько промываем свеклу и один плод очищаем, разделяем на четвертинки, выкладываем в кастрюлю. Заливаем холодной водой, сюда же добавляем уксус. Доводим все до кипения и варим на небольшом огне около 40 минут.

Самый вкусный борщ

Шаг 3. Готовую свеклу достаем из кастрюли и даем ей остыть, после нарезаем соломкой. Свекольный отвар процеживаем и возвращаем в него порезанную свеклу. Убираем заготовку в холодильник до использования.

Самый вкусный борщ

Шаг 4. Оставшуюся свеклу заворачиваем в фольгу и отправляем в разогретую до 180° духовку на 40 минут. Далее продукт остужаем, нарезаем соломкой и отправляем в свекольный отвар в холодильнике.

Самый вкусный борщ

Шаг 5. Очищаем картофель, разделываем его на небольшие ломтики и отвариваем в подсоленной воде около 15 минут после закипания.

Самый вкусный борщ

Шаг 6. Картофель с небольшим количеством отвара полностью остужаем и затем убираем в холодильник.

Самый вкусный борщ

Шаг 7. Остывшие куриные яйца, очищаем от скорлупы режем мелким кубиком. Также кубиком нарезаем огурцы, измельчаем лук и укроп.

Самый вкусный борщ

Шаг 8. Картофельный отвар соединяем со свекольным. Сюда же выкладываем огурцы, яйца, зелень. Добавляем соль и перец. Убираем заготовку в холодильник на 1 час.

Самый вкусный борщ

Шаг 9. Далее готовое блюдо разливаем по порционным тарелкам, дополняем сметаной и зеленью.

Самый вкусный борщ

Шаг 10. Холодный борщ из свеклы готовы. Угощайтесь!

Самый вкусный борщ

Постный борщ без мяса

Постный борщ без мяса выйдет не менее вкусным и питательным, чем классический вариант. Такой суп идеально подойдет для тех, кто придерживается поста или не ест продукты животного происхождения. Для приготовления блюда берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Свекла – 1 шт.
  • Капуста белокочанная – 0,5 шт.
  • Картофель – 5 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Кубик бульона – 3 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Вода – 2 л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Сахар-песок – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь. Обжариваем овощи на растительном масле до мягкости.

Самый вкусный борщ

Шаг 2. Очищаем свеклу, также натираем ее на крупной терке и отдельно обжариваем со щепоткой сахара. Чтобы свекла не потеряла свой насыщенный цвет, к ней можно добавить несколько капель уксуса или лимонного сока.

Самый вкусный борщ

Шаг 3. Мелко шинкуем ножом капусту и отправляем ее в кастрюлю с водой. Ставим на умеренный огонь.

Самый вкусный борщ

Шаг 4. Сюда же погружаем соломку картофеля. Варим после закипания около 15 минут.

Самый вкусный борщ

Шаг 5. Дальше в суп отправляем обжаренные лук с морковью.

Самый вкусный борщ

Шаг 6. Также выкладываем тушенную свеклу.

Самый вкусный борщ

Шаг 7. Дополняем наше угощение бульонными кубиками и лавровым листком.

Самый вкусный борщ

Шаг 8. Сюда же всыпаем необходимое количество соли.

Самый вкусный борщ

Шаг 9. Доводим суп до кипения и варим около 5 минут. Можно выключать огонь.

Самый вкусный борщ

Шаг 10. Постный борщ без мяса готов. Разливайте по суповым тарелкам и подавайте к столу!

Самый вкусный борщ

Борщ из свежей капусты и свеклы

Борщ из свежей капусты и свеклы – это сытное, аппетитное и очень вкусное блюдо для вашего горячего домашнего обеда. Такой суп можно подавать к столу с хлебом, сметаной, салом и другими угощениями. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Свекла – 1 шт.
  • Капуста белокочанная – 250 гр.
  • Картофель – 3 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Вода – 2 л.
  • Болгарский перец сладкий – 1 шт.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Петрушка – 20 гр.
  • Укроп – 20 гр.
  • Соль – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем морковь со свеклой и натираем продукты на крупной терке.

Шаг 2. Мелко рубим ножом репчатый лук.

Самый вкусный борщ

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда измельченные овощи. Обжариваем около 5 минут.

Шаг 4. Дополняем овощи томатной пастой, перемешиваем и готовим еще 5 минут.

Самый вкусный борщ

Шаг 5. Хорошо промываем белокочанную капусту и мелко шинкуем ее ножом.

Шаг 6. Картофель очищаем от кожуры, промываем и разделываем на небольшие кубики.

Самый вкусный борщ

Шаг 7. Болгарский перец нарезаем тонкой соломкой.

Шаг 8. В кастрюле доводим воду до кипения и выкладываем сюда капусту, картофель и перец. Варим после повторного закипания 10 минут.

Самый вкусный борщ

Шаг 9. Также в кастрюлю выкладываем ранее обжаренные овощи. Варим еще 10 минут.

Шаг 10. Добавляем соль по вкусу, снова доводим до кипения и выключаем огонь.

Самый вкусный борщ

Шаг 11. Дополняем наш суп измельченной ароматной зеленью.

Шаг 12. Борщ из свежей капусты и свеклы готов. Подавайте к столу!

Самый вкусный борщ

Борщ с квашеной капустой

Борщ с квашеной капустой порадует вас насыщенным вкусом и аппетитным видом. Такое горячее блюдо идеально подойдет для вашего питательного домашнего обеда. Приготовить настоящий борщ сможет каждый. Для этого берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Свекла – 1 шт.
  • Капуста квашеная – 150 гр.
  • Картофель – 2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Вода/бульон – 2,5 л.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Чеснок – 20 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Лавровый лист – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель от кожуры, промываем его под водой и разделываем на небольшие кубики для супа. Погружаем картофель в кипящую воду или бульон. Варим около 10 минут в кипящей жидкости до размягчения.

Самый вкусный борщ

Шаг 2. Мелко рубим ножом очищенный лук и обжариваем его в сковороде с растительным маслом пару минут до прозрачного состояния.

Самый вкусный борщ

Шаг 3. Дополняем лук тертой на терке морковью, снова все перемешиваем и тушим еще пару минут, периодически помешивая. Готовим на умеренном огне, чтобы не допустить пригорания.

Самый вкусный борщ

Шаг 4. Теперь к овощам выкладываем квашеную капусту. Готовим все вместе около 5 минут.

Самый вкусный борщ

Шаг 5. Дополняем сковороду тертой на терке свеклой, вливаем сюда немного кипящей воды или бульона. Тушим на слабом огне под крышкой 15 минут.

Самый вкусный борщ

Шаг 6. Подготовленную овощную массу выкладываем в наш суп. Доводим до кипения, дополняем солью, специями, измельченной ароматной зеленью и чесноком. Выключаем огонь и даем супу настояться под крышкой несколько минут.

Самый вкусный борщ

Шаг 7. Борщ с квашеной капустой готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Самый вкусный борщ

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