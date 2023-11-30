Так рыбу готовлю только по праздникам. Тушёная форель в сметанном соусе

Помимо обычных блюд на завтрак, ужин и обед, каждая домохозяйка должна уметь готовить праздничную стряпню. Она отличается от обыденной пищи тем, что готовится из более дорогих продуктов.

Объем праздничных блюд тоже может быть больше, чем повседневных. Однако, это зависит от количества гостей на торжестве.

Почему важно обращать внимание на праздничное меню? Оно является лицом хозяев застолья. Если не хотите опозориться перед гостями, то стоит подготовиться.

Праздничный ужин включает в себя как готовку, так и украшение яств. Сервировка тоже играет не последнюю роль в праздничном обеде и ужине.

Расскажем, как приготовить тушеную рыбу в соусе для праздника.

Ингредиенты гарнира для тушеной рыбы:

рис — 250 г;

сливочное масло — 20 г;

вода — 625 мл;

соль — 1 ч.л.;

шафран.

Ингредиенты соуса для рыбы:

растительное масло — 1 ч.л.;

сливочное масло — 15 г;

стейки рыбы форели — 400 г;

лук репчатый — 2 шт.;

соль — щепотка;

чеснок — зубчик;

вода — 100 мл;

томатная паста — 1 ч.л.;

зеленая паста — 1 ч.л.;

сливки — 160 мл.

Приготовление тушеной рыбы:

Тщательно промываем рис, выкладываем в кастрюлю с растопленным сливочным маслом, перемешиваем. После того как рис слегка подрумянится, вливаем к нему воду, высыпаем шафран по вкусу.

Накрываем рис крышкой и на медленном огне варим 15 минут. В это время на сковороде разогреваем сливочное и растительное масла.

Обжариваем стейки рыбы на среднем огне с обеих сторон до слегка заметной корочки.

Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук.

Выкладываем рыбные куски на тарелку, они еще должны быть не готовыми внутри, лишь поджаренными.

Солим рыбу, выкладываем на то же растительное и сливочное масла лук. Обжариваем лук до золотистого цвета, вливаем воду.

Шинкуем к луку зубчик чеснока, добавляем. Обжариваем лук до того момента, пока вода не выпарится.

В мягкую луковую смесь выкладываем томатную пасту, смешиваем на сковороде. Кладем в эту смесь зеленую пасту и снова перемешиваем.

Вливаем в луковую смесь сливки, высыпаем соль и черный молотый перец по вкусу. После закипания сливок в сковороде, кладем на дно рыбные куски.

Поливаем рыбные стейки сметанным соусом, накрываем крышкой и на среднем огне тушим 5 минут.

Рис после приготовления должен дождаться рыбы, поэтому не стоит поднимать крышку после того, как он будет готов.

Подавать тушеную рыбу следует именно с данным гарниром и под сметанным соусом.