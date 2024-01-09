«Мимоза» с секретом: что добавить в салат для более яркого вкуса

Мимоза уже давно стала классикой праздничного стола. Однако есть один способ, как сделать ее еще более интересной.

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Попробуйте воспользоваться этим простым рецептом. Классический салат получится невероятно вкусным.

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Мимоза с секретом

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 луковица;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 столовая ложка уксуса;

– 2 вареных картофелины;

– 2 морковки;

– 2 банки тунца;

– 5 яиц;

– 2 плавленых сырка;

– 200 граммов майонеза;

– зеленый лук по вкусу.

Приготовление:

Лук нарежьте, добавьте соль, сахар, уксус и залейте 15 минут кипятком. Процедите и соедините с тунцом. В кольцо первым слоем выложите натертый на мелкую терку вареный картофель, посолите, поперчите и полейте майонезом. Далее выложите тунец с луком и натертые плавленые сырки. Следующий слой – натертая на мелкой терке отварная морковь. Снова посолите, поперчите и смажьте майонезом. Далее выложите натертый белок, майонез, а сверху посыпьте желтком. Поставьте салат в холодильник на несколько часов, после чего снимите кулинарное кольцо и украсьте зеленым луком.

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