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Лобио из консервированной фасоли в томатном соусе

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Лобио из консервированной фасоли в томатном соусе

На прошлых выходных гостила у двоюродной сестры. У нее трое непоседливых разбойников, который составили компанию мои мальчишки. Как вы поняли, хозяйка очень нуждалась в лишних руках, чтобы помочь ей с готовкой. На основное сестренка решила сделать запеченные ребра с гарниром в виде лобио из консервированной фасоли. Эти блюда мы растянули на 2 дня.

На самом деле, в большой семье знать и пользоваться упрощенными рецептами классических блюд — необходимость для хозяйки. Именно поэтому, по словам сестры, к большинству своих шедевром она делает приставку «ленивые». Почему бы не сэкономить время, если вкус не пострадает?

Как приготовить лобио из консервированной фасоли

Лобио из консервированной фасоли в томатном соусе

Ранее редакция «Со вкусом» уже делилась со своими любимыми читателями оригинальным рецептом грузинского лобио. Ознакомиться с ним вы можете по ссылке. Но, поверьте, его упрощенный рецепт вам тоже придется по вкусу. Ведь блюдо готовится в разы быстрее.

Ингредиенты

Консервированная фасоль800 г Лук3 шт. Помидор300 г Чеснок5 зуб. Кинза2 пуч. Томатная паста2 ст. л. Грецкие орехи100 г Подсолнечное масло2 ст. л. Соль по вкусу Хмели-сунели по вкусу

Приготовление

    Откройте 2 банки фасоли, слейте жидкость в отдельную миску, а сами бобы промойте. Лук измельчите. Помидоры освободите от кожуры, обдав кипятком, и натрите на терке. Обжарьте лук на сковороде до прозрачности. Затем добавьте к нему помидоры и томатную пасту. Тушите овощи еще минут 5. Если жидкости не будет хватать, добавьте в сковороду отвар из фасоли.

    Лобио из консервированной фасоли в томатном соусе

    Теперь выложите в сковороду к овощам фасоль. Прогрейте всё вместе минут 10. На этом этапе тоже можно добавить жидкость от консервированной фасоли, если масса получится слишком сухой. Вместе с фасолью введите в блюдо измельченные орехи, соль по вкусу и рубленую кинзу. Перемешайте и выключаем газ. Добавьте мелко порубленный чеснок, снова перемешайте и накройте емкость крышкой.

    Лобио из консервированной фасоли в томатном соусе

Теперь лобио должен настояться. Поверьте, вкус настоявшегося блюда в разы лучше свежеприготовленного. Нежная текстура и насыщенный сохранятся и на следующий день. Набирайте нужную вам порцию и смело подогревайте ее на плите. К тушеному мясу боле подходящего гарнира не найти!

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