Лобио из консервированной фасоли в томатном соусе

На прошлых выходных гостила у двоюродной сестры. У нее трое непоседливых разбойников, который составили компанию мои мальчишки. Как вы поняли, хозяйка очень нуждалась в лишних руках, чтобы помочь ей с готовкой. На основное сестренка решила сделать запеченные ребра с гарниром в виде лобио из консервированной фасоли. Эти блюда мы растянули на 2 дня.

На самом деле, в большой семье знать и пользоваться упрощенными рецептами классических блюд — необходимость для хозяйки. Именно поэтому, по словам сестры, к большинству своих шедевром она делает приставку «ленивые». Почему бы не сэкономить время, если вкус не пострадает?

Как приготовить лобио из консервированной фасоли

Ранее редакция «Со вкусом» уже делилась со своими любимыми читателями оригинальным рецептом грузинского лобио. Ознакомиться с ним вы можете по ссылке. Но, поверьте, его упрощенный рецепт вам тоже придется по вкусу. Ведь блюдо готовится в разы быстрее.

Ингредиенты

Консервированная фасоль800 г Лук3 шт. Помидор300 г Чеснок5 зуб. Кинза2 пуч. Томатная паста2 ст. л. Грецкие орехи100 г Подсолнечное масло2 ст. л. Соль по вкусу Хмели-сунели по вкусу

Приготовление

Откройте 2 банки фасоли, слейте жидкость в отдельную миску, а сами бобы промойте. Лук измельчите. Помидоры освободите от кожуры, обдав кипятком, и натрите на терке. Обжарьте лук на сковороде до прозрачности. Затем добавьте к нему помидоры и томатную пасту. Тушите овощи еще минут 5. Если жидкости не будет хватать, добавьте в сковороду отвар из фасоли. Теперь выложите в сковороду к овощам фасоль. Прогрейте всё вместе минут 10. На этом этапе тоже можно добавить жидкость от консервированной фасоли, если масса получится слишком сухой. Вместе с фасолью введите в блюдо измельченные орехи, соль по вкусу и рубленую кинзу. Перемешайте и выключаем газ. Добавьте мелко порубленный чеснок, снова перемешайте и накройте емкость крышкой.

Теперь лобио должен настояться. Поверьте, вкус настоявшегося блюда в разы лучше свежеприготовленного. Нежная текстура и насыщенный сохранятся и на следующий день. Набирайте нужную вам порцию и смело подогревайте ее на плите. К тушеному мясу боле подходящего гарнира не найти!