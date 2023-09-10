Минимум хлопот: как закрыть помидоры на зиму холодным способом

Хранить такие помидоры можно как в холодильнике. так и в погребе или подвале. Они не теряют своего цвета и получаются очень вкусными.

На огородах и дачах еще краснеют последние в этом сезоне домашние помидоры, которые особенно вкусны в начале осени. Если вы уже не знаете, что бы еще такого аппетитного приготовить из них на зиму, предлагаем вам попробовать закрыть помидоры холодным способом по рецепту из блога «Домашняя кулинария». Для этого лучше брать упругие спелые плоды, которые хорошо держат форму и не потеряют ее в процессе консервации

Томаты, маринованные холодным способом

Ингредиенты:

помидоры;

петрушка;

лук;

сладкий перец.

Для рассола (на 4,5 л. воды):

уксус (9%) – 250 гр;

сахар – 250 гр;

соль – 100 гр;

салициловая кислота (можно купить в аптеке) – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Все овощи хорошо помыть и разложить, чтобы ушла лишняя влага. Банки простерилизовать, а воду для маринада прокипятить и остудить. Чтобы не терять времени днем, можно сделать это с вечера, и на утро у вас будет необходимое количество подготовленной воды.

Перец очистить от семян и вместе с томатами и зеленью разложить по банкам. Если любите больше специй, можно добавить свежий базилик. Ингредиенты для рассола смешать и залить им помидоры. Учтите, что рассол будет холодным. Закрыть крышками и хранить в прохладном месте. Это может быть как погреб, так и холодильник.

Такие томаты получаются очень вкусными и могут стать не только добавлением к гарнирам, но и отдельной закуской на праздничном столе.

Ранее Фокус писал еще один проверенный рецепт закатки помидоров на зиму, а также делился рецептом маринованных кабачков.