Минтай готовлю только таким способом. Рецепт подсказала соседка: 20 минут и готово

Люди любят рыбу за ее вкус и большое разнообразие различных блюд, которые можно приготовить из морепродуктов. В первую очередь многие вспомнят суши и роллы, как одно из самых популярных яств из рыбы. Однако, в домашних условиях приготовить вкусные суши бывает трудно. Для этого нужно много опыта и усилий. К тому же, продукты для суши стоят достаточно дорого.

Есть много других рыбных блюд, на которые стоит обратить внимание. Например, домашняя жареная рыба. При правильном приготовлении можно получить отменный ужин или обед.

Поделимся рецептом приготовления сочного минтая в сковороде.

Ингредиенты для жареного минтая:

Минтай — 500 г;

Чёрный молотый перец — щепотка;

Томатная паста — 2 ст. л.;

Томатный сок — 200 мл;

Репчатый лук -1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Растительное масло — 4 ст. л.;

Сахар — щепотка;

Мука — 4 ст. л.;

Сметана — ст. л.;

Вода — 200 мл;

Лавровый лист — штука.

Приготовление жареного минтая:

Очищаем минтай от плавников, жабр, головы и хвоста. Удаляем у рыбы внутренности, нарезаем небольшими кусочками. Солим по вкусу минтай, перчим и оставляем при комнатной температуре на 10 минут.

Сливаем с рыбы лишнюю жидкость. Томатную пасту заливаем томатным соком. Нарезаем на маленькие кубики репчатый лук, натираем мелко на терке морковь.

В сковороде обжариваем на огне выше среднего лук до прозрачности. Выкладываем к луку морковь, вливаем немного растительного масла и пассируем.

Выливаем к овощам томатную смесь, добавляем лавровый лист, готовим на огне ниже среднего. Не забываем посолить смесь и посыпать сахарным песком.

Смешиваем в отдельной миске муку с солью, в отдельной сковороде разогреваем растительное масло. Обваливаем кусочки минтая в муке, обжариваем с обеих сторон в сковороде до золотистого цвета.

Смешиваем сметану с холодной водой, выливаем в томатную смесь. Далее выключаем огонь на сковороде с томатной подливой.

Выливаем подливу в сковороду с обжаренным минтаем.

На небольшом огне тушим рыбу с подливой в течение 7 минут. Далее переворачиваем рыбные кусочки, под крышкой тушим еще 7 минут.

Рекомендуется оставить остывать рыбу под крышкой. В общей сложности блюдо готовится не больше 20 минут.