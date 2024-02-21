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Минимум калорий – максимум вкуса: уникальный ПП-десерт за пять минуты – способствует похудению

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Минимум калорий – максимум вкуса: уникальный ПП-десерт за пять минуты – способствует похудению

Даже у худеющих возникает сильное желание нарушить все правила и побаловать себя сладостями. 

Неужели остается только два выбора? Фигура или сладости. На самом деле есть третий вариант. 

ПП-десерт – сладость, приготовленная из полезных компонентов при правильном соотношении белков, жиров и углеводов. 

Именно он стал альтернативой для худеющих, которые не готовы отказываться от сладкого. 

О рецепте одного из ПП-десертов рассказала эксперт сетевого издания «ТУТ НОВОСТИ», повар Юлия Архипова.

Ингредиенты:

  • 500 мл кисломолочного напитка «Снежок» (или ряженки);
  • 10 г желатина;
  • 2 ч. л. какао-порошка;
  • 50 мл воды.

Приготовление

Разводим желатин водой в емкости поглубже и оставляем, чтобы порошок разбух. 

Через пару минут вливаем к желатину «Снежок» (или ряженку), добавляем какао-порошок и перемешиваем все компоненты миксером. 

Отправляем десерт в холодильник, чтобы застыл. После этого можно наслаждаться угощением, которое принесет пользу фигуре и станет дополнением к чаю.

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Проверено редакцией

Минимум калорий – максимум вкуса: уникальный ПП-десерт за пять минуты – способствует похудению

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