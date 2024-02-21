Минимум калорий – максимум вкуса: уникальный ПП-десерт за пять минуты – способствует похудению

Даже у худеющих возникает сильное желание нарушить все правила и побаловать себя сладостями.

Неужели остается только два выбора? Фигура или сладости. На самом деле есть третий вариант.

ПП-десерт – сладость, приготовленная из полезных компонентов при правильном соотношении белков, жиров и углеводов.

Именно он стал альтернативой для худеющих, которые не готовы отказываться от сладкого.

О рецепте одного из ПП-десертов рассказала эксперт сетевого издания «ТУТ НОВОСТИ», повар Юлия Архипова.

Ингредиенты:

500 мл кисломолочного напитка «Снежок» (или ряженки);

10 г желатина;

2 ч. л. какао-порошка;

50 мл воды.

Приготовление

Разводим желатин водой в емкости поглубже и оставляем, чтобы порошок разбух.

Через пару минут вливаем к желатину «Снежок» (или ряженку), добавляем какао-порошок и перемешиваем все компоненты миксером.

Отправляем десерт в холодильник, чтобы застыл. После этого можно наслаждаться угощением, которое принесет пользу фигуре и станет дополнением к чаю.

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