Чебуреки в лаваше. Рецепт для тех, кто не любит возиться с тестом

В переводе с крымскотатарского языка чебурек — это сырой пирожок. Называют чебурек так предположительно из-за способа приготовления. Пирожок надо опустить в горячее масло и обжарить. При этом из масла чебурек выходит весьма мокрым — маслянистым.

Подобное блюдо есть не только у крымско татарских народов, но и у мариупольских греков. Однако, у второго народа чебурек называется интереснее — чир-чир.

Популярность чебурека пришлась на Советский Союз — 1970-1980 годы. Тогда пирожок можно было купить буквально везде — от вокзала до рынка.

Расскажем, как приготовить чебурек в лаваше.

Ингредиенты для чебурека в лаваше:

Фарш говяжий — 400 г;

Лук репчатый — 1 шт.;

Соль — ½ ч.л.;

Кинза — 30 г;

Вода — 50 г;

Лаваш — 10 шт.

Приготовление чебурека в лаваше:

Нарезаем крупно репчатый лук и превращаем в кашицу при помощи блендера. Кладем луковую кашу к фаршу, высыпаем туда же соль.

Шинкуем кинзу, добавляем в фарш вместе с водой, перемешиваем до однородности и отбиваем. Окунаем моментально лаваш в воду, даем жидкости стечь.

На ½ части каждого лаваша тонко распределяем начинку, накрываем второй частью.

Сильно прижимаем пальцами края лаваша, чтобы запечатать начинку.

Обжариваем чебуреки по 4-5 минут на горячем растительном масле в сковороде, огонь делаем медленный.

Получается быстрый чебурек буквально за 10 минут.

Можно в фарш добавить любимые специи, например, Зиру.