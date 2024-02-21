Портал про города-курорты | Perekop

Вкусный торт «Наполеон»: рецепт популярного десерта

На чтение: 2 минуты
Вкусный торт «Наполеон»: рецепт популярного десерта

Рецептов этого вкусного торта существует множество. Но это — один из самых простых.

Если любите торт «Наполеон», то его проще приготовить самостоятельно, чем покупать в магазине, или кондитерской. И вы сможете контролировать количество крема, а это главное. Рецептом поделилась кулинарный блогер, которая пишет под ником anny.cooking.

Торт «Наполеон»

Ингредиенты:

Для лепешек:

  • 1 яйцо;
  • 1,5 ст. л. уксуса;
  • 1/2 ч. л. соли;
  • 120 мл очень холодной воды;
  • 300 г холодного масла;
  • 500 г муки.

Для крема:

  • 3 яйца;
  • 250-300 г сахара;
  • 80 г крахмала кукурузного;
  • 900 мл молока;
  • 350 мл сливок 33%.

Для теста смешиваем яйцо, воду, соль и уксус. Холодное масло натираем в муку на терке и перетираем в крошку. Добавляем жидкие ингредиенты и замешиваем тесто, которое не липнет к рукам, если липнет, добавьте еще немного муки.

Заворачиваем тесто в пищевую пленку и охлаждаем 1-2 часа.

Как охладилось, достаем из холодильника и делим тесто на 12 равных частей, раскатываем тесто между двумя листами пергамента размером более 21 см, накалываем вилкой, чтобы тесто не пошло пузырями и выпекаем по одному при 180 градусах. На каждый корж уйдет по 12 минут.

Теперь готовим крем. Соединяем сахар и крахмал, добавляем яйца и ваниль, смешиваем. Подогреваем молоко, и добавляем понемногу горячее молоко к яйцам с сахаром. Кладем на огонь, и, постоянно помешивая, доводим до загустения. Накрываем пленкой, так чтобы она касалась поверхности и охлаждаем до комнатной температуры.

Взбиваем холодные сливки, желательно до устойчивых пиков, добавляем крем и взбиваем еще несколько минут до однородности.

Теперь собираем торт: перемазываем коржи кремом. Декорируем крошками и охлаждаем ночь или целые сутки в холодильнике. Ваш идеальный «Наполеон» готов.

Читайте также:

Вкусный и простой десерт: рецепт вафельного торта: рецепт вафельного торта

Домашнее мороженое со вкусом детства: только органические компоненты

Нежные и вкусные пончики без жарки: рецепт приготовления: рецепт приготовления

Что будем искать? Например,Человек