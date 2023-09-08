Описание приготовления:

Готовится такое блюдо просто. Желательно минтай взять крупный. Подавайте с картофельным пюре или отварным рисом. Очень ароматно и вкусно!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Минтай Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Минтай 500 Грамм

Морковь 1 Штука

Лук репчатый 1 Штука

Мука 2 Ст. ложки

Томатная паста 1 Ст. ложка

Сахар 1 Чайная ложка

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Подсоленное масло 60 Миллилитров

Лавровый лист 1 Штука

Количество порций 4

Калорийность

88 ккал

Калорийность

12 г

Белки

1 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Минтай под маринадом из моркови и лука»

Подготовьте ингредиенты для приготовления минтая под маринадом.

Рыбу разморозьте, очистите, выпотрошите, удалите черную пленку. Обрежьте плавники и хорошо помойте внутри и снаружи. Нарежьте кусочками.

Кусочки минтая обваляйте в муке и выложите в горячую сковороду с подсолнечным маслом.

Обжарьте со всех сторон.

Приготовьте маринад. Морковь натрите на терке, а лук мелко нарежьте. Выложите в сковороду с подсолнечным маслом. Налейте немного воды. Накройте сковороду крышкой и тушите овощи до мягкости.

Добавьте томатную пасту, лавровый лист, соль, сахар и молотый черный перец.

Перемешайте эти ингредиенты и готовьте маринад еще 5-6 минут.

Жареный минтай щедро покройте приготовленным маринадом. Поставьте в холод и дайте блюду хорошо настояться, а минтаю пропитаться маринадом.

Минтай под маринадом из моркови и лука готов. Приятного аппетита!