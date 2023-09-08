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Минтай под маринадом из моркови и лука

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Минтай под маринадом из моркови и лука

Описание приготовления:

Готовится такое блюдо просто. Желательно минтай взять крупный. Подавайте с картофельным пюре или отварным рисом. Очень ароматно и вкусно!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Минтай Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Минтай 500 Грамм
  • Морковь 1 Штука
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Мука 2 Ст. ложки
  • Томатная паста 1 Ст. ложка
  • Сахар 1 Чайная ложка
  • Соль По вкусу
  • Перец черный молотый По вкусу
  • Подсоленное масло 60 Миллилитров
  • Лавровый лист 1 Штука

Количество порций 4

Калорийность

88 ккал

Калорийность

12 г

Белки

1 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Минтай под маринадом из моркови и лука»

Минтай под маринадом из моркови и лука

Подготовьте ингредиенты для приготовления минтая под маринадом.

Минтай под маринадом из моркови и лука

Рыбу разморозьте, очистите, выпотрошите, удалите черную пленку. Обрежьте плавники и хорошо помойте внутри и снаружи. Нарежьте кусочками.

Минтай под маринадом из моркови и лука

Кусочки минтая обваляйте в муке и выложите в горячую сковороду с подсолнечным маслом.

Минтай под маринадом из моркови и лука

Обжарьте со всех сторон.

Минтай под маринадом из моркови и лука

Приготовьте маринад. Морковь натрите на терке, а лук мелко нарежьте. Выложите в сковороду с подсолнечным маслом. Налейте немного воды. Накройте сковороду крышкой и тушите овощи до мягкости.

Минтай под маринадом из моркови и лука

Добавьте томатную пасту, лавровый лист, соль, сахар и молотый черный перец.

Минтай под маринадом из моркови и лука

Перемешайте эти ингредиенты и готовьте маринад еще 5-6 минут.

Минтай под маринадом из моркови и лука

Жареный минтай щедро покройте приготовленным маринадом. Поставьте в холод и дайте блюду хорошо настояться, а минтаю пропитаться маринадом.

Минтай под маринадом из моркови и лука

Минтай под маринадом из моркови и лука готов. Приятного аппетита!

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