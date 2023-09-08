Описание приготовления:
Готовится такое блюдо просто. Желательно минтай взять крупный. Подавайте с картофельным пюре или отварным рисом. Очень ароматно и вкусно!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Минтай Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Минтай 500 Грамм
- Морковь 1 Штука
- Лук репчатый 1 Штука
- Мука 2 Ст. ложки
- Томатная паста 1 Ст. ложка
- Сахар 1 Чайная ложка
- Соль По вкусу
- Перец черный молотый По вкусу
- Подсоленное масло 60 Миллилитров
- Лавровый лист 1 Штука
Количество порций 4
Калорийность
88 ккал
Калорийность
12 г
Белки
1 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Минтай под маринадом из моркови и лука»
Подготовьте ингредиенты для приготовления минтая под маринадом.
Рыбу разморозьте, очистите, выпотрошите, удалите черную пленку. Обрежьте плавники и хорошо помойте внутри и снаружи. Нарежьте кусочками.
Кусочки минтая обваляйте в муке и выложите в горячую сковороду с подсолнечным маслом.
Обжарьте со всех сторон.
Приготовьте маринад. Морковь натрите на терке, а лук мелко нарежьте. Выложите в сковороду с подсолнечным маслом. Налейте немного воды. Накройте сковороду крышкой и тушите овощи до мягкости.
Добавьте томатную пасту, лавровый лист, соль, сахар и молотый черный перец.
Перемешайте эти ингредиенты и готовьте маринад еще 5-6 минут.
Жареный минтай щедро покройте приготовленным маринадом. Поставьте в холод и дайте блюду хорошо настояться, а минтаю пропитаться маринадом.
Минтай под маринадом из моркови и лука готов. Приятного аппетита!