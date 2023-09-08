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Кесадилья в домашних условиях

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Кесадилья в домашних условиях

Кесадилья – это классическое блюдо мексиканской кухни. Угощение принято готовить на пшеничной или кукурузной тортилье с большим количеством сыра внутри. Но это традиционный рецепт, сегодня блюдо готовят с различными начинками. Добавляют овощи, грибы, мясо или рыбу. Попробуйте и вы!

Кесадилья с курицей в домашних условиях

Популярный и сытный рецепт приготовления кесадильи – с добавлением курицы. Аппетитный и вкусный продукт подойдет для быстрого перекуса, завтрака или пикника. Берите на заметку.

Кесадилья в домашних условиях

Ингредиенты –+4 порц.

  • Тортилья 4 шт.
  • Куриное филе 250 гр.
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.
  • Лук зелёный 1 пучок
  • Томатная паста 2 ст.л.
  • Соль  по вкусу
  • Специи и Приправы  по вкусу
  • Масло растительное 30 мл.

Шаги 25 мин.

  1. Кесадилья в домашних условиях

    Как приготовить кесадилью в домашних условиях? Подготовим необходимые продукты. Куриное филе заранее размораживаем, твердый сыр натираем на терке.

  2. Кесадилья в домашних условиях

    Дальше мясо режем на небольшие кусочки. Также поступаем и с зеленым луком.

  3. Кесадилья в домашних условиях

    Жарим куриные кусочки в растительном масле. Дополняем их луком, солью, специями по вкусу и томатной пастой. Обжариваем в течение 5 минут.

  4. Кесадилья в домашних условиях

    На половинки лепешек выкладываем тертый сыр и куриную обжарку.

  5. Кесадилья в домашних условиях

    Закрываем начинку второй половинкой лепешки.

  6. Кесадилья в домашних условиях

    Обжариваем заготовку с обеих сторон до легкого румянца.

  7. Кесадилья в домашних условиях

    Домашняя кесадилья с курицей готова. Украшайте ее зеленью по вкусу и подавайте к столу.

Как приготовить кесадилью с сыром и помидорами?

Популярное наполнение для кесадильи – помидоры и сыр. Продукты сделают угощение невероятно сочным и ярким. Попробуйте простой домашний рецепт, с которым справятся даже новички в кулинарном деле.

Время готовки: 25 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 2

Ингредиенты:

  • Тортилья – 2 шт.
  • Помидор – 2 шт.
  • Сыр твердый – 120 гр.
  • Лук репчатый – 0,5 шт.
  • Кукуруза консервированная – по вкусу.
  • Майонез – 3 ст.л.
  • Перец красный молоты – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Промываем помидоры и нарезаем их тонкими кругами.

Кесадилья в домашних условиях

2. В небольшую тарелку выкладываем майонез и добавляем в него молотые перцы. Тщательно вымешиваем.

Кесадилья в домашних условиях

3. Полученный соус выкладываем на половинку тортильи. Сверху посыпаем тертым сыром.

Кесадилья в домашних условиях

4. Дальше кладем помидоры, кусочки лука и кукурузу. Складываем лепешки пополам и отправляем их в разогретую сковороду. Обжариваем до легкого румянца с обеих сторон.

Кесадилья в домашних условиях

5. Аппетитная кесадилья с помидорами и сыром готова. Можно пробовать!

Кесадилья в домашних условиях

Простой и вкусный рецепт мясной кесадильи с фаршем

Яркая идея для домашнего перекуса – кесадилья с мясным фаршем. Блюдо порадует простым и быстрым кулинарным процессом, а также интересным вкусом. Удивите своих близких.

Время готовки: 35 минут

Время приготовления: 15 минут

Порций – 2

Ингредиенты:

  • Тортилья – 4 шт.
  • Фарш мясной – 300 гр.
  • Сыр твердый – 80 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Соус томатный – 60 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.
  • Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

1. Для приготовления кесадильи понадобятся пшеничные лепешки – тортилья.

Кесадилья в домашних условиях

2. Мясной фарш выкладываем в сковороду с маслом. Сюда же кладем тонко порезанный репчатый лук.

Кесадилья в домашних условиях

3. Жарим ингредиенты и после добавляем соль, специи и томатный соус.

Кесадилья в домашних условиях

4. Томим массу около 5 минут и после выкладываем к ней измельченный чеснок, и свежую зелень.

Кесадилья в домашних условиях

5. Тортилью кладем на сковороду.

Кесадилья в домашних условиях

6. Сюда же выкладываем начинку из мясного фарша.

Кесадилья в домашних условиях

7. Посыпаем фарш тертым твердым сыром.

Кесадилья в домашних условиях

8. Накрываем начинку второй тортильей. Спустя 2 минуты переворачиваем заготовку.

Кесадилья в домашних условиях

9. Угощение разрезаем на половинки, выкладываем на тарелку и подаем к столу.

Кесадилья в домашних условиях

Простая кесадилья с курицей и грибами в домашних условиях

Простая, вкусная и сытная начинка для кесадильи – обжаренное куриное мясо с грибами. Домашнее угощение выходит сочным и ярким. Подавайте его к завтраку или в качестве перекуса.

Время готовки: 30 минут

Время приготовления: 15 минут

Порций – 2

Ингредиенты:

  • Тортилья – 2 шт.
  • Филе куриное – 150 гр.
  • Грибы шампиньоны – 200 гр.
  • Сыр твердый – 60 гр.
  • Лук репчатый – 0,5 шт.
  • Перец болгарский – 0,5 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Репчатый лук жарим на растительном масле и после дополняем его мелкими кусочками куриного филе.

Кесадилья в домашних условиях

2. После готовности мяса кладем в сковороду мелко порезанные грибы.

Кесадилья в домашних условиях

3. Жарим массу еще 5-7 минут, после дополняем ее кусочками болгарского перца, солим и посыпаем специями по вкусу.

Кесадилья в домашних условиях

4. Готовую начинку из курицы и грибов перекладываем на половинку тортильи. Посыпаем сверху тертым сыром.

Кесадилья в домашних условиях

5. Закрываем продукты второй половинкой. Обжариваем их на сковороде до легкого румянца.

Кесадилья в домашних условиях

6. Режем угощение на две части и подаем его к столу.

Кесадилья в домашних условиях

Пошаговый рецепт приготовления кесадильи с курицей и кукурузой

Сочную кесадилью в домашних условиях, можно приготовить с начинкой из куриного филе и кукурузы. Вкусная закуска разнообразит ваше привычное меню и приятно удивит родных. Попробуйте!

Время готовки: 25 минут

Время приготовления: 15 минут

Порций – 2

Ингредиенты:

  • Тортилья – 2 шт.
  • Филе куриное – 1 шт.
  • Кукуруза консервированная – 100 гр.
  • Лук репчатый – 0,5 шт.
  • Перец болгарский – 0,5 шт.
  • Сыр твердый – 40 гр.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – 80 гр.

Процесс приготовления:

1. Размораживаем и промываем куриное филе. Нарезаем его тонкой соломкой.

Кесадилья в домашних условиях

2. Мелко режем болгарский перец и репчатый лук.

Кесадилья в домашних условиях

3. Обжариваем овощи в растительном масле. Добавляем к ним консервированную кукурузу.

Кесадилья в домашних условиях

4. Отдельно обжариваем курицу. Солим ее и поливаем томатной пастой.

Кесадилья в домашних условиях

5. Выкладываем к филе овощи. Размешиваем массу и томим около 5-10 минут.

Кесадилья в домашних условиях

6. Твердый сыр натираем на мелкой или средней терке.

Кесадилья в домашних условиях

7. Горячую начинку выкладываем на половинки лепешек. Сюда же кладем тертый сыр.

Кесадилья в домашних условиях

8. Закрываем лепешки вторыми половинками. Жарим угощение до румянца на сковороде.

Кесадилья в домашних условиях

9. Сочная кесадилья с курицей и кукурузой готова. Можно подавать к столу!

Кесадилья в домашних условиях

Как вкусно приготовить домашнюю кесадилья с фасолью?

Питательный и простой ингредиент для кесадильи в домашних условиях – фасоль. Такое угощение подойдет для веганского или вегетарианского меню. Берите на заметку простой и вкусный рецепт.

Время готовки: 40 минут

Время приготовления: 20 минут

Порций – 2

Ингредиенты:

  • Тортилья – 3 шт.
  • Фасоль консервированная – 300 гр.
  • Авокадо – 1 шт.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Цуккини – 1 шт.
  • Салат листовой – 40 гр.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 30 мл.

Процесс приготовления:

1. Подготовим все ингредиенты по списку. Овощи и зелень можно заранее промыть.

Кесадилья в домашних условиях

2. Цуккини с болгарским перцем необходимо запечь в духовке до мягкого состояния. После чего их следует мелко порезать.

Кесадилья в домашних условиях

3. Салат, зелень и авокадо также разделываем на небольшие кусочки.

Кесадилья в домашних условиях

4. Зеленую смесь выкладываем на половинки лепешек.

Кесадилья в домашних условиях

5. Дальше кладем цуккини с перцем.

Кесадилья в домашних условиях

6. В конце главный ингредиент – консервированную фасоль.

Кесадилья в домашних условиях

7. Солим начинку и посыпаем специями. Закрываем вторыми половинками лепешки и отправляем в сковороду с растительным маслом.

Кесадилья в домашних условиях

8. После легкой обжарки с обеих сторон кесадилья с фасолью готова. Подавайте ее к столу!

Кесадилья в домашних условиях

Быстрый и простой рецепт кесадильи с ветчиной и сыром

Нежная начинка для домашней кесадильи – ветчина и сыр. Продукт станет вкусным и питательным перекусом для вашей семьи. Оцените простой кулинарный рецепт и порадуйте своих близких.

Время готовки: 30 минут

Время приготовления: 15 минут

Порций – 2

Ингредиенты:

  • Тортилья – 4 шт.
  • Ветчина – 200 гр.
  • Сыр твердый – 200 гр.
  • Перец болгарский – 0,5 шт.
  • Авокадо – по вкусу.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Кукуруза консервированная – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Мелко режем лук и обжариваем его в растительном масле.

Кесадилья в домашних условиях

2. После появления золотистого цвета, дополняем овощ кусочками болгарского перца.

Кесадилья в домашних условиях

3. Дальше кладем измельченную ветчину.

Кесадилья в домашних условиях

4. Посыпаем массу специями по вкусу. Так как это блюдо мексиканской кухни, то рекомендуется использовать острые приправы.

Кесадилья в домашних условиях

5. Отправляем в общую массу кукурузу.

Кесадилья в домашних условиях

6. Добавляем немного авокадо. Томим на среднем огне около 5 минут и убираем с плиты.

Кесадилья в домашних условиях

7. На половинки лепешек насыпаем часть тертого сыра.

Кесадилья в домашних условиях

8. На него сразу же кладем горячую обжарку из ветчины и овощей.

Кесадилья в домашних условиях

9. Снова посыпаем сыром.

Кесадилья в домашних условиях

10. Закрываем начинку второй половинкой тортильи и перекладываем в сковороду.

Кесадилья в домашних условиях

11. Обжариваем его до румянца с обеих сторон.

Кесадилья в домашних условиях

12. Горячая кесадилья с ветчиной и сыром готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Кесадилья в домашних условиях

Очень вкусная кесадилья с говядиной в домашних условиях

Вариантов приготовления кесадильи очень много. Но настоящие любители мяса точно оценят эту идею. Предлагаем сделать закуску с сочной и питательной говядиной. Попробуйте!

Время готовки: 40 минут

Время приготовления: 20 минут

Порций – 2

Ингредиенты:

  • Тортилья – 4 шт.
  • Говядина – 300 гр.
  • Сыр твердый – 150 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Для подачи:

  • Помидор – 3 шт.
  • Лук репчатый – 0,5 шт.
  • Перец болгарский – 0,5 шт.
  • Зелень – по вкусу.
  • Сок лимона – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Сначала промываем овощи и зелень, измельчаем их и кладем в общую тарелку. Солим, перчим, поливаем лимонным соком и старательно вымешиваем. Это пригодится для подачи мексиканского угощения.

Кесадилья в домашних условиях

2. Кусок говядины режем соломкой. Обжариваем кусочки в растительном масле до готовности. Солим по вкусу.

Кесадилья в домашних условиях

3. Отдельно пропускаем твердый сыр через терку.

Кесадилья в домашних условиях

4. Тортилью опускаем в сковороду. На нее кладем сыр и говядину. Закрываем начинку второй лепешкой и обжариваем заготовку с обеих сторон.

Кесадилья в домашних условиях

5. Готовое блюдо режем треугольниками и подаем к столу в горячем виде в дополнении со свежим овощным салатом.

Кесадилья в домашних условиях

Постная кесадилья с овощами без мяса

Домашнюю кесадилью можно приготовить без добавления мяса, рыбы и молочных продуктов. Постная закуска из овощей выйдет не менее сытной и порадует вас ярким вкусом.

Время готовки: 20 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 2

Ингредиенты:

  • Тортилья – 2 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Лук репчатый – 0,5 шт.
  • Морковь – 0,5 шт.
  • Лук зеленый – 0,5 пучка.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Натираем морковь и мелко режем очищенный репчатый лук. Обжариваем овощи до румянца в растительном масле. Солим их по вкусу.

Кесадилья в домашних условиях

2. Помидор старательно промываем и затем разделываем на небольшие кубики.

Кесадилья в домашних условиях

3. Ароматный зеленый лук также следует измельчить.

Кесадилья в домашних условиях

4. На половинки лепешек поочередно выкладываем поджарку, затем помидор и лук. Закрываем угощение и перекладываем в сковороду, где жарим до золотистой корочки с обеих сторон.

Кесадилья в домашних условиях

5. Аппетитная постная кесадилья готова. Ее можно подавать к столу сразу после обжарки или в остывшем виде. Как больше нравится.

Кесадилья в домашних условиях

Оригинальная и невероятно вкусная кесадилья с креветками

Оригинальную по вкусу и быструю кесадилью в домашних условиях можно приготовить с добавлением креветок. Питательная закуска подходит для ярких завтраков. Подавайте ее с овощами и ароматной зеленью.

Время готовки: 25 минут

Время приготовления: 20 минут

Порций – 1

Ингредиенты:

  • Тортилья – 1 шт.
  • Креветки – 80 гр.
  • Помидоры черри – 50 гр.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Апельсин – 0,5 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.
  • Масло оливковое – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Креветки промываем и очищаем от панциря, после чего нарезаем их мелкими кусочками.

Кесадилья в домашних условиях

2. Обжариваем морепродукт в оливковом масле в течение 1-2 минут. Регулярно помешиваем.

Кесадилья в домашних условиях

3. Сюда же выкладываем половинки черри, измельченный чеснок, зелень, соль и специи. Добавляем апельсиновый сок и цедру. Размешиваем и томим еще пару минут.

Кесадилья в домашних условиях

4. На половинку тортильи кладем начинку из креветок. Закрываем лепешку и слегка подрумяниваем.

Кесадилья в домашних условиях

5. Горячая кесадилья с морепродуктами готова. Перед подачей ее можно разрезать на две части.

Кесадилья в домашних условиях

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