Кесадилья в домашних условиях

Кесадилья – это классическое блюдо мексиканской кухни. Угощение принято готовить на пшеничной или кукурузной тортилье с большим количеством сыра внутри. Но это традиционный рецепт, сегодня блюдо готовят с различными начинками. Добавляют овощи, грибы, мясо или рыбу. Попробуйте и вы!

Кесадилья с курицей в домашних условиях

Популярный и сытный рецепт приготовления кесадильи – с добавлением курицы. Аппетитный и вкусный продукт подойдет для быстрого перекуса, завтрака или пикника. Берите на заметку.

Ингредиенты –+4 порц.

Тортилья 4 шт.

Куриное филе 250 гр.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.

Лук зелёный 1 пучок

Томатная паста 2 ст.л.

Соль по вкусу

Специи и Приправы по вкусу

Масло растительное 30 мл.

Шаги 25 мин.

Как приготовить кесадилью в домашних условиях? Подготовим необходимые продукты. Куриное филе заранее размораживаем, твердый сыр натираем на терке. Дальше мясо режем на небольшие кусочки. Также поступаем и с зеленым луком. Жарим куриные кусочки в растительном масле. Дополняем их луком, солью, специями по вкусу и томатной пастой. Обжариваем в течение 5 минут. На половинки лепешек выкладываем тертый сыр и куриную обжарку. Закрываем начинку второй половинкой лепешки. Обжариваем заготовку с обеих сторон до легкого румянца. Домашняя кесадилья с курицей готова. Украшайте ее зеленью по вкусу и подавайте к столу.

Как приготовить кесадилью с сыром и помидорами?

Популярное наполнение для кесадильи – помидоры и сыр. Продукты сделают угощение невероятно сочным и ярким. Попробуйте простой домашний рецепт, с которым справятся даже новички в кулинарном деле.

Время готовки: 25 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 2

Ингредиенты:

Тортилья – 2 шт.

Помидор – 2 шт.

Сыр твердый – 120 гр.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Кукуруза консервированная – по вкусу.

Майонез – 3 ст.л.

Перец красный молоты – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Промываем помидоры и нарезаем их тонкими кругами.

2. В небольшую тарелку выкладываем майонез и добавляем в него молотые перцы. Тщательно вымешиваем.

3. Полученный соус выкладываем на половинку тортильи. Сверху посыпаем тертым сыром.

4. Дальше кладем помидоры, кусочки лука и кукурузу. Складываем лепешки пополам и отправляем их в разогретую сковороду. Обжариваем до легкого румянца с обеих сторон.

5. Аппетитная кесадилья с помидорами и сыром готова. Можно пробовать!

Простой и вкусный рецепт мясной кесадильи с фаршем

Яркая идея для домашнего перекуса – кесадилья с мясным фаршем. Блюдо порадует простым и быстрым кулинарным процессом, а также интересным вкусом. Удивите своих близких.

Время готовки: 35 минут

Время приготовления: 15 минут

Порций – 2

Ингредиенты:

Тортилья – 4 шт.

Фарш мясной – 300 гр.

Сыр твердый – 80 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик.

Соус томатный – 60 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

1. Для приготовления кесадильи понадобятся пшеничные лепешки – тортилья.

2. Мясной фарш выкладываем в сковороду с маслом. Сюда же кладем тонко порезанный репчатый лук.

3. Жарим ингредиенты и после добавляем соль, специи и томатный соус.

4. Томим массу около 5 минут и после выкладываем к ней измельченный чеснок, и свежую зелень.

5. Тортилью кладем на сковороду.

6. Сюда же выкладываем начинку из мясного фарша.

7. Посыпаем фарш тертым твердым сыром.

8. Накрываем начинку второй тортильей. Спустя 2 минуты переворачиваем заготовку.

9. Угощение разрезаем на половинки, выкладываем на тарелку и подаем к столу.

Простая кесадилья с курицей и грибами в домашних условиях

Простая, вкусная и сытная начинка для кесадильи – обжаренное куриное мясо с грибами. Домашнее угощение выходит сочным и ярким. Подавайте его к завтраку или в качестве перекуса.

Время готовки: 30 минут

Время приготовления: 15 минут

Порций – 2

Ингредиенты:

Тортилья – 2 шт.

Филе куриное – 150 гр.

Грибы шампиньоны – 200 гр.

Сыр твердый – 60 гр.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Перец болгарский – 0,5 шт.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Репчатый лук жарим на растительном масле и после дополняем его мелкими кусочками куриного филе.

2. После готовности мяса кладем в сковороду мелко порезанные грибы.

3. Жарим массу еще 5-7 минут, после дополняем ее кусочками болгарского перца, солим и посыпаем специями по вкусу.

4. Готовую начинку из курицы и грибов перекладываем на половинку тортильи. Посыпаем сверху тертым сыром.

5. Закрываем продукты второй половинкой. Обжариваем их на сковороде до легкого румянца.

6. Режем угощение на две части и подаем его к столу.

Пошаговый рецепт приготовления кесадильи с курицей и кукурузой

Сочную кесадилью в домашних условиях, можно приготовить с начинкой из куриного филе и кукурузы. Вкусная закуска разнообразит ваше привычное меню и приятно удивит родных. Попробуйте!

Время готовки: 25 минут

Время приготовления: 15 минут

Порций – 2

Ингредиенты:

Тортилья – 2 шт.

Филе куриное – 1 шт.

Кукуруза консервированная – 100 гр.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Перец болгарский – 0,5 шт.

Сыр твердый – 40 гр.

Паста томатная – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 80 гр.

Процесс приготовления:

1. Размораживаем и промываем куриное филе. Нарезаем его тонкой соломкой.

2. Мелко режем болгарский перец и репчатый лук.

3. Обжариваем овощи в растительном масле. Добавляем к ним консервированную кукурузу.

4. Отдельно обжариваем курицу. Солим ее и поливаем томатной пастой.

5. Выкладываем к филе овощи. Размешиваем массу и томим около 5-10 минут.

6. Твердый сыр натираем на мелкой или средней терке.

7. Горячую начинку выкладываем на половинки лепешек. Сюда же кладем тертый сыр.

8. Закрываем лепешки вторыми половинками. Жарим угощение до румянца на сковороде.

9. Сочная кесадилья с курицей и кукурузой готова. Можно подавать к столу!

Как вкусно приготовить домашнюю кесадилья с фасолью?

Питательный и простой ингредиент для кесадильи в домашних условиях – фасоль. Такое угощение подойдет для веганского или вегетарианского меню. Берите на заметку простой и вкусный рецепт.

Время готовки: 40 минут

Время приготовления: 20 минут

Порций – 2

Ингредиенты:

Тортилья – 3 шт.

Фасоль консервированная – 300 гр.

Авокадо – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Цуккини – 1 шт.

Салат листовой – 40 гр.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 30 мл.

Процесс приготовления:

1. Подготовим все ингредиенты по списку. Овощи и зелень можно заранее промыть.

2. Цуккини с болгарским перцем необходимо запечь в духовке до мягкого состояния. После чего их следует мелко порезать.

3. Салат, зелень и авокадо также разделываем на небольшие кусочки.

4. Зеленую смесь выкладываем на половинки лепешек.

5. Дальше кладем цуккини с перцем.

6. В конце главный ингредиент – консервированную фасоль.

7. Солим начинку и посыпаем специями. Закрываем вторыми половинками лепешки и отправляем в сковороду с растительным маслом.

8. После легкой обжарки с обеих сторон кесадилья с фасолью готова. Подавайте ее к столу!

Быстрый и простой рецепт кесадильи с ветчиной и сыром

Нежная начинка для домашней кесадильи – ветчина и сыр. Продукт станет вкусным и питательным перекусом для вашей семьи. Оцените простой кулинарный рецепт и порадуйте своих близких.

Время готовки: 30 минут

Время приготовления: 15 минут

Порций – 2

Ингредиенты:

Тортилья – 4 шт.

Ветчина – 200 гр.

Сыр твердый – 200 гр.

Перец болгарский – 0,5 шт.

Авокадо – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Кукуруза консервированная – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Мелко режем лук и обжариваем его в растительном масле.

2. После появления золотистого цвета, дополняем овощ кусочками болгарского перца.

3. Дальше кладем измельченную ветчину.

4. Посыпаем массу специями по вкусу. Так как это блюдо мексиканской кухни, то рекомендуется использовать острые приправы.

5. Отправляем в общую массу кукурузу.

6. Добавляем немного авокадо. Томим на среднем огне около 5 минут и убираем с плиты.

7. На половинки лепешек насыпаем часть тертого сыра.

8. На него сразу же кладем горячую обжарку из ветчины и овощей.

9. Снова посыпаем сыром.

10. Закрываем начинку второй половинкой тортильи и перекладываем в сковороду.

11. Обжариваем его до румянца с обеих сторон.

12. Горячая кесадилья с ветчиной и сыром готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Очень вкусная кесадилья с говядиной в домашних условиях

Вариантов приготовления кесадильи очень много. Но настоящие любители мяса точно оценят эту идею. Предлагаем сделать закуску с сочной и питательной говядиной. Попробуйте!

Время готовки: 40 минут

Время приготовления: 20 минут

Порций – 2

Ингредиенты:

Тортилья – 4 шт.

Говядина – 300 гр.

Сыр твердый – 150 гр.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Для подачи:

Помидор – 3 шт.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Перец болгарский – 0,5 шт.

Зелень – по вкусу.

Сок лимона – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Сначала промываем овощи и зелень, измельчаем их и кладем в общую тарелку. Солим, перчим, поливаем лимонным соком и старательно вымешиваем. Это пригодится для подачи мексиканского угощения.

2. Кусок говядины режем соломкой. Обжариваем кусочки в растительном масле до готовности. Солим по вкусу.

3. Отдельно пропускаем твердый сыр через терку.

4. Тортилью опускаем в сковороду. На нее кладем сыр и говядину. Закрываем начинку второй лепешкой и обжариваем заготовку с обеих сторон.

5. Готовое блюдо режем треугольниками и подаем к столу в горячем виде в дополнении со свежим овощным салатом.

Постная кесадилья с овощами без мяса

Домашнюю кесадилью можно приготовить без добавления мяса, рыбы и молочных продуктов. Постная закуска из овощей выйдет не менее сытной и порадует вас ярким вкусом.

Время готовки: 20 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 2

Ингредиенты:

Тортилья – 2 шт.

Помидор – 1 шт.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Морковь – 0,5 шт.

Лук зеленый – 0,5 пучка.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Натираем морковь и мелко режем очищенный репчатый лук. Обжариваем овощи до румянца в растительном масле. Солим их по вкусу.

2. Помидор старательно промываем и затем разделываем на небольшие кубики.

3. Ароматный зеленый лук также следует измельчить.

4. На половинки лепешек поочередно выкладываем поджарку, затем помидор и лук. Закрываем угощение и перекладываем в сковороду, где жарим до золотистой корочки с обеих сторон.

5. Аппетитная постная кесадилья готова. Ее можно подавать к столу сразу после обжарки или в остывшем виде. Как больше нравится.

Оригинальная и невероятно вкусная кесадилья с креветками

Оригинальную по вкусу и быструю кесадилью в домашних условиях можно приготовить с добавлением креветок. Питательная закуска подходит для ярких завтраков. Подавайте ее с овощами и ароматной зеленью.

Время готовки: 25 минут

Время приготовления: 20 минут

Порций – 1

Ингредиенты:

Тортилья – 1 шт.

Креветки – 80 гр.

Помидоры черри – 50 гр.

Чеснок – 1 зубчик.

Апельсин – 0,5 шт.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Креветки промываем и очищаем от панциря, после чего нарезаем их мелкими кусочками.

2. Обжариваем морепродукт в оливковом масле в течение 1-2 минут. Регулярно помешиваем.

3. Сюда же выкладываем половинки черри, измельченный чеснок, зелень, соль и специи. Добавляем апельсиновый сок и цедру. Размешиваем и томим еще пару минут.

4. На половинку тортильи кладем начинку из креветок. Закрываем лепешку и слегка подрумяниваем.

5. Горячая кесадилья с морепродуктами готова. Перед подачей ее можно разрезать на две части.