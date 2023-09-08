С чистого лица: стали известны продукты, которые портят кожу в любом возрасте

В подкасте ZOE Science and Nutrition врач-дерматолог Жюстин Клюк рассказала о влиянии еды на состояние кожи.

Высыпания на коже могут появиться в любом возрасте — в том числе из-за гормональных изменений или неправильного питания.

По словам эксперта, чтобы побороть акне, многие люди садятся на так называемую «элиминационную диету», позволяющую распознать чувствительность организма к некоторым продуктам. Однако, отмечает Клюк, она зачастую приводит только к расстройствам пищевого поведения — люди неверно интерпретируют условия диеты.

При этом питание действительно влияет на состояние кожи. Высыпания могут возникать на фоне чрезмерного употребления рафинированных углеводов (белый хлеб, макароны и картофель), которые повышают уровень сахара в крови и стимулируют выброс андрогенных гормонов.

Гормоны провоцируют активную выработку кожного сала и закупорку пор. Отказываться от «вредных» для кожи продуктов совсем не обязательно — главное, прийти к их умеренному употреблению.

«Вы можете просто заменить белый хлеб, белый рис или пасту цельнозерновыми продуктами. Вам не нужно менять свой образ жизни», — отметила эксперт.