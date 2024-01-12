Описание приготовления:
Для запекания можно взять стейки минтая или филе. Филе удобнее использовать, так как в нём нет костей. Идеальным вариантом будет такая рыба, которая не подвергалась заморозке.
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Минтай Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Минтай 500 Грамм (филе)
- Шампиньоны 300 Грамм
- Лук 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Сметана 200 Грамм
- Сыр твердый 100 Грамм
- Растительное масло 20 Грамм
- Соль По вкусу
- Специи По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
133 ккал
Калорийность
8 г
Белки
10 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Минтай с шампиньонами в сметане в духовке»
Перед началом приготовления подготовьте все ингредиенты. Если рыба заморожена, то дайте ей оттаять при комнатной температуре.
Морковь и лук очистите и измельчите. Потрите морковь на крупной терке, а лук нарежьте. Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите овощи.
Рыбу нарежьте небольшими кусочками и разложите по овощам. Посыпьте немного солью и специями. В качестве специй можно взять готовый набор для рыбы.
Шампиньоны промойте от загрязнений и нарежьте ломтиками. Обжарьте их с добавлением растительного масла, буквально 3-4 минуты. Подсолите.
Затем выложите обжаренные грибы на рыбу.
Залейте все сметаной. Если сметана густая, то разбавьте её немного водой.
Сверху всё посыпьте тертым сыром и поставьте в духовку. Готовьте рыбу с грибами 35-40 минут при 180 градусах. Ориентируйтесь по своей духовке.
За время запекания рыба немного уменьшилась в размере. Сыр расплавился и стал немного подрумяниваться. Извлеките блюдо из духовки и подавайте к столу в горячем виде.
Дополнить рыбу можно гарниром из картофеля. Приятного аппетита!