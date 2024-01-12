Описание приготовления:

Для запекания можно взять стейки минтая или филе. Филе удобнее использовать, так как в нём нет костей. Идеальным вариантом будет такая рыба, которая не подвергалась заморозке.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Минтай Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Минтай 500 Грамм (филе)

Шампиньоны 300 Грамм

Лук 1 Штука

Морковь 1 Штука

Сметана 200 Грамм

Сыр твердый 100 Грамм

Растительное масло 20 Грамм

Соль По вкусу

Специи По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

133 ккал

Калорийность

8 г

Белки

10 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Минтай с шампиньонами в сметане в духовке»

Перед началом приготовления подготовьте все ингредиенты. Если рыба заморожена, то дайте ей оттаять при комнатной температуре.

Морковь и лук очистите и измельчите. Потрите морковь на крупной терке, а лук нарежьте. Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите овощи.

Рыбу нарежьте небольшими кусочками и разложите по овощам. Посыпьте немного солью и специями. В качестве специй можно взять готовый набор для рыбы.

Шампиньоны промойте от загрязнений и нарежьте ломтиками. Обжарьте их с добавлением растительного масла, буквально 3-4 минуты. Подсолите.

Затем выложите обжаренные грибы на рыбу.

Залейте все сметаной. Если сметана густая, то разбавьте её немного водой.

Сверху всё посыпьте тертым сыром и поставьте в духовку. Готовьте рыбу с грибами 35-40 минут при 180 градусах. Ориентируйтесь по своей духовке.

За время запекания рыба немного уменьшилась в размере. Сыр расплавился и стал немного подрумяниваться. Извлеките блюдо из духовки и подавайте к столу в горячем виде.

Дополнить рыбу можно гарниром из картофеля. Приятного аппетита!