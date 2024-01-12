Вкуснее колбасы: готовим невероятную домашнюю ветчину – элементарный рецепт

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Рецепт домашней ветчины

Время : 1 час 30 минут + 2 часа для отдыха мяса

: 1 час 30 минут + 2 часа для отдыха мяса Порций: 8

Ингредиенты:

– 400 граммов куриного филе;

– 4 куриных бедра;

– 100 граммов грибов;

– соль, перец, копченая паприка по вкусу;

– 2 чайные ложки сушеного чеснока;

– 75 миллилитров сливок 20% или куриного бульона;

– 100 граммов фисташек или других орешков.

Приготовление:

Перебейте в блендере куриное филе. Бедро и грибы нарежьте кусочками. В смесь добавьте все специи по вкусу, фисташки или орешки, а также влейте сливки или бульон. Хорошо перемешайте Поставьте смесь в холодильник на 2 часа, а лучше на ночь. После этого выложите фарш на пленку для запекания. Сформируйте колбаску и свяжите. Варите 1 час на медленном огне или выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке тоже 1 час.

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