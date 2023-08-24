Безопасно ли есть вчерашнюю пиццу?

На столе осталась вчерашняя пицца — опасно ли доедать ее? Этим вопросом задались эксперты из Министерства сельского хозяйства США по просьбе издания EatingWell.

Для многих подобная дилемма покажется несущественной, но специалисты по пищевой безопасности сошлись во мнении, что не стоит доедать то, что осталось с ужина. Это может быть небезопасно.

«Есть пиццу, которая простояла больше двух часов вне холодильника, нельзя. Это скоропортящийся продукт — в нем сразу же начинают размножаться бактерии, например, Staphylococcus aureus, E. coli и Campylobacter. Все они вызывают отравление», — утверждает диетолог Карли Седлачек.

Если вы все-таки съели кусок забытой пиццы, то следите за симптомами: спазмы, боли в желудке, диарея, тошнота, рвота и лихорадка указывают на пищевое отравление. Обычно неприятные ощущения проходят сами, но если они длятся более суток, то потребуется медицинская помощь.

А если вы съели вчерашнюю пиццу и не ощутили отравления, то, как заявляют эксперты, вам просто повезло. Всегда лучше исключить риски, чем потом страдать от последствий.