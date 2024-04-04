Минтай больше не жарю, так он будет полезнее. Вкусная и сочная рыба с луком: ужин на всю семью

Запечённая рыба — это вкусное и полезное блюдо, так как оно содержит множество питательных веществ, таких как белки, жиры, витамины и минералы.
Белки — основной строительный материал для клеток организма. Они участвуют в росте, восстановлении и поддержании тканей.
Жиры — важный источник энергии. Они также помогают усваивать некоторые витамины и минералы.
Рыба, запечённая с овощами, может стать полноценным обедом или ужином. Она легко усваивается и не создает ощущения тяжести. Приготовим на своей кухне запеченную рыбу.
Ингредиенты для запеченной рыбы:
- Минтай — 4 шт.;
- Лук — 3 шт.;
- Соль — ½ ч.л.;
- Перец черный — ⅓ ч.л.;
- Чеснок сушеный — щепотка;
- Прованские травы — щепотка;
- Паприка — щепотка.
Приготовление запеченной рыбы:
Очищенную рыбу нарезаем небольшими кусочками, тщательно промываем. Выкладываем рыбу в форму для запекания, солим, перчим, посыпаем сушеным чесноком и паприкой.
Втираем специи в волокна рыбы, оставляем ее под пищевой пленкой на 30 минут мариноваться. Нарезаем полукольцами лук, выкладываем на смазанный растительным маслом противень.
Выкладываем рыбу на луковую подушку, накрываем пергаментом, смоченным в воде.
Запекаем рыбу при 190 градусах 35 минут.
Далее снимаем пергамент и выпекаем еще 5 минут.
В результате получается вкусная сочная рыба с луком. К этому блюду можно подать на гарнир овощи, так минтай будет еще полезнее.