Минтай больше не жарю, так он будет полезнее. Вкусная и сочная рыба с луком: ужин на всю семью

Запечённая рыба — это вкусное и полезное блюдо, так как оно содержит множество питательных веществ, таких как белки, жиры, витамины и минералы.

Белки — основной строительный материал для клеток организма. Они участвуют в росте, восстановлении и поддержании тканей.

Жиры — важный источник энергии. Они также помогают усваивать некоторые витамины и минералы.

Рыба, запечённая с овощами, может стать полноценным обедом или ужином. Она легко усваивается и не создает ощущения тяжести. Приготовим на своей кухне запеченную рыбу.

Ингредиенты для запеченной рыбы:

Минтай — 4 шт.;

Лук — 3 шт.;

Соль — ½ ч.л.;

Перец черный — ⅓ ч.л.;

Чеснок сушеный — щепотка;

Прованские травы — щепотка;

Паприка — щепотка.

Приготовление запеченной рыбы:

Очищенную рыбу нарезаем небольшими кусочками, тщательно промываем. Выкладываем рыбу в форму для запекания, солим, перчим, посыпаем сушеным чесноком и паприкой.

Втираем специи в волокна рыбы, оставляем ее под пищевой пленкой на 30 минут мариноваться. Нарезаем полукольцами лук, выкладываем на смазанный растительным маслом противень.

Выкладываем рыбу на луковую подушку, накрываем пергаментом, смоченным в воде.

Запекаем рыбу при 190 градусах 35 минут.

Далее снимаем пергамент и выпекаем еще 5 минут.

В результате получается вкусная сочная рыба с луком. К этому блюду можно подать на гарнир овощи, так минтай будет еще полезнее.