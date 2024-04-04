Возьми 1 кг филе бедра и дешевые обрезки тонкого сала для самого натурального и вкусного мясного изделия. Готовится столь удачная колбаса из курицы в духовке. Все соки в процессе сохраняются внутри нее, благодаря чему она и получается настолько вкусной.
С такой колбаской бутерброды выходят просто великолепные. Возьмите свежий черный хлеб, выложите на него несколько ломтиков готового продукта и добавьте немного горчицы в зернах. Ну что за вкуснота!
Домашняя колбаса из курицы в духовке: секрет ароматности
Чтобы на запах такого мясного изделия ваши родные бежали сломя голову, используйте специальный набор пряностей. Для придания бесподобного аромата колбасе возьмите сухую горчицу, чеснок и итальянские травы.
Ингредиенты
Куриное филе1 кг Сало150 г Чеснок3 зуб. Горчица1,5 ст. л. Итальянские травы по вкусу Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Кишки1 шт. Вода100 мл
Приготовление
- Нарезаем филе куриного бедра на небольшие кубики. Берем сало без шкурки. Измельчаем его с помощью мясорубки. Очищаем чеснок от шелухи. Измельчаем его с помощью пресса.
В глубокую емкость выкладываем куриное филе и сало. Добавляем чеснок, а также сухую горчицу (а зернах). Всыпаем итальянские травы, соль и черный перец по вкусу.Вливаем к соединенным ингредиентам чистую воду. Хорошенечко всё перемешиваем до получения однородной мясной смеси.Используя специальную насадку на мясорубку, начиняем свиную оболочку куриной массой. Плотно завязываем концы с помощью простой нитки.
Застилаем противень фольгой. Вливаем в него небольшое количество воды. Делаем в колбасе проколы, используя зубочистку. Помещаем ее на противень.Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов. Отправляем в него противень с будущим мясным изделием на 1 час.
Переворачиваем колбасу другой стороной. Снова отправляем ее в духовку еще на 25 минут при той же температуре.
Важный момент. Перед использованием кишок обязательно их промойте. Для дополнительной обработки рекомендуем набрать 500 мл теплой воды и всыпать в нее 2 ст. л. пищевой соды. Когда жидкость полностью остынет, поместите в нее свиную оболочку на некоторое время для избавления от неприятного запаха. После снова ее промойте и приступите к готовке колбасы.