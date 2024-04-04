Возьми 1 кг филе бедра и дешевые обрезки тонкого сала для самого натурального и вкусного мясного изделия. Готовится столь удачная колбаса из курицы в духовке. Все соки в процессе сохраняются внутри нее, благодаря чему она и получается настолько вкусной.

С такой колбаской бутерброды выходят просто великолепные. Возьмите свежий черный хлеб, выложите на него несколько ломтиков готового продукта и добавьте немного горчицы в зернах. Ну что за вкуснота!

Домашняя колбаса из курицы в духовке: секрет ароматности

Чтобы на запах такого мясного изделия ваши родные бежали сломя голову, используйте специальный набор пряностей. Для придания бесподобного аромата колбасе возьмите сухую горчицу, чеснок и итальянские травы.

Ингредиенты

Куриное филе1 кг Сало150 г Чеснок3 зуб. Горчица1,5 ст. л. Итальянские травы по вкусу Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Кишки1 шт. Вода100 мл

Приготовление

Нарезаем филе куриного бедра на небольшие кубики. Берем сало без шкурки. Измельчаем его с помощью мясорубки. Очищаем чеснок от шелухи. Измельчаем его с помощью пресса. В глубокую емкость выкладываем куриное филе и сало. Добавляем чеснок, а также сухую горчицу (а зернах). Всыпаем итальянские травы, соль и черный перец по вкусу.Вливаем к соединенным ингредиентам чистую воду. Хорошенечко всё перемешиваем до получения однородной мясной смеси.Используя специальную насадку на мясорубку, начиняем свиную оболочку куриной массой. Плотно завязываем концы с помощью простой нитки. Застилаем противень фольгой. Вливаем в него небольшое количество воды. Делаем в колбасе проколы, используя зубочистку. Помещаем ее на противень.Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов. Отправляем в него противень с будущим мясным изделием на 1 час. Переворачиваем колбасу другой стороной. Снова отправляем ее в духовку еще на 25 минут при той же температуре.

Важный момент. Перед использованием кишок обязательно их промойте. Для дополнительной обработки рекомендуем набрать 500 мл теплой воды и всыпать в нее 2 ст. л. пищевой соды. Когда жидкость полностью остынет, поместите в нее свиную оболочку на некоторое время для избавления от неприятного запаха. После снова ее промойте и приступите к готовке колбасы.