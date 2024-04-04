Рецепт: Томатный рыбный суп — С сайрой в томатном соусе и зеленым горошком, рыбное меню для поста.

Ингредиенты:

зеленый горошек консервированный — 1 банка;

сайра в томате консервированная — 1 банка;

морковь — 2 шт.;

лук репчатый (среднего размера) — 2 шт.;

картофель — 6 шт.;

вода — 2,5 литра;

соль — по вкусу;

масло растительное — 2 ст.л.

Способ приготовления: В «рыбные» дни поста можно сварить лёгкий рыбный супчик из консервов. Мне нравится варить суп с консервами в томате. Сегодня у меня сайра в томатном соусе.

Морковь и лук нарезаем небольшими кубиками и обжариваем прямо в кастрюле в небольшом количестве растительного масла.

Картофель мелко нарезаем, добавляем к обжаренным овощам и заливаем водой. Добавляем соль и перец по вкусу.

Открываем баночку консервированного горошка, сливаем жидкость и добавляем в суп после того, как картофель закипит.

Затем добавляем баночку сайры в томате, можно две, если есть, суп получится ещё насыщеннее.

Перемешиваем, доводим до кипения и варим до готовности картофеля примерно 20 минут. Выключаем и все — супчик готов.

Простой и вкусный рыбный томатный суп на скорую руку.

Время приготовления: 30 мин.