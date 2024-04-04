Рецепт: Томатный рыбный суп — С сайрой в томатном соусе и зеленым горошком, рыбное меню для поста.

Ингредиенты:
зеленый горошек консервированный — 1 банка;
сайра в томате консервированная — 1 банка;
морковь — 2 шт.;
лук репчатый (среднего размера) — 2 шт.;
картофель — 6 шт.;
вода — 2,5 литра;
соль — по вкусу;
масло растительное — 2 ст.л.
Способ приготовления: В «рыбные» дни поста можно сварить лёгкий рыбный супчик из консервов. Мне нравится варить суп с консервами в томате. Сегодня у меня сайра в томатном соусе.
Морковь и лук нарезаем небольшими кубиками и обжариваем прямо в кастрюле в небольшом количестве растительного масла.
Картофель мелко нарезаем, добавляем к обжаренным овощам и заливаем водой. Добавляем соль и перец по вкусу.
Открываем баночку консервированного горошка, сливаем жидкость и добавляем в суп после того, как картофель закипит.
Затем добавляем баночку сайры в томате, можно две, если есть, суп получится ещё насыщеннее.
Перемешиваем, доводим до кипения и варим до готовности картофеля примерно 20 минут. Выключаем и все — супчик готов.
Простой и вкусный рыбный томатный суп на скорую руку.
Время приготовления: 30 мин.