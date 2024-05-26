Минутная вкуснота из кефира. Простые пышные булочки: ленивый рецепт

Кефир — это универсальный продукт, который можно использовать для приготовления булочек. Он придает тесту особую мягкость и воздушность. На основе такого теста можно испечь пироги с любой начинкой: ягодной, фруктовой, творожной, мясной или рыбной.
Также нежные и ароматные кексы на кефире с добавлением шоколада, орехов или сухофруктов станут прекрасным угощением для гостей или домашним лакомством для всей семьи.
Оладьи, блины, печенье — все можно приготовить на тесте с добавлением кефира.
Приготовим на сковороде легкие пышные булочки на кефире.
Ингредиенты:
- Яйца — 2 шт.;
- Кефир — 250 мл;
- Соль — ½ ч.л.;
- Сахар — 1 ст.л.;
- Сыр — 100 г;
- Колбаса — 100 г;
- Мука — 450 г;
- Разрыхлитель — 10 г;
- Петрушка — 10 г.
Приготовление булочек на кефире:
В миску к яйцам выливаем кефир, высыпаем соль и сахар, перемешиваем. Натираем на крупной терке сыр и колбасу, шинкуем петрушку.
Выкладываем в яичную смесь колбасу, сыр и зелень, перемешиваем. Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем эластичное мягкое тесто.
Оставляем тесто на 10 минут под целлофаном, а затем раскатываем в лепешку диаметром равным сковороде.
Делим лепешку на 8 треугольников, выкладываем каждый в сковороду с горячим растительным маслом.
Обжариваем булочки с обеих сторон до золотистого цвета.
Получаются простые пышные булочки. Этот ленивый рецепт подходит для людей, которые не любят долго возиться с тестом.