Минутная вкуснота из кефира. Простые пышные булочки: ленивый рецепт

Кефир — это универсальный продукт, который можно использовать для приготовления булочек. Он придает тесту особую мягкость и воздушность. На основе такого теста можно испечь пироги с любой начинкой: ягодной, фруктовой, творожной, мясной или рыбной.

Также нежные и ароматные кексы на кефире с добавлением шоколада, орехов или сухофруктов станут прекрасным угощением для гостей или домашним лакомством для всей семьи.

Оладьи, блины, печенье — все можно приготовить на тесте с добавлением кефира.

Приготовим на сковороде легкие пышные булочки на кефире.

Ингредиенты:

Яйца — 2 шт.;

Кефир — 250 мл;

Соль — ½ ч.л.;

Сахар — 1 ст.л.;

Сыр — 100 г;

Колбаса — 100 г;

Мука — 450 г;

Разрыхлитель — 10 г;

Петрушка — 10 г.

Приготовление булочек на кефире:

В миску к яйцам выливаем кефир, высыпаем соль и сахар, перемешиваем. Натираем на крупной терке сыр и колбасу, шинкуем петрушку.

Выкладываем в яичную смесь колбасу, сыр и зелень, перемешиваем. Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем эластичное мягкое тесто.

Оставляем тесто на 10 минут под целлофаном, а затем раскатываем в лепешку диаметром равным сковороде.

Делим лепешку на 8 треугольников, выкладываем каждый в сковороду с горячим растительным маслом.

Обжариваем булочки с обеих сторон до золотистого цвета.

Получаются простые пышные булочки. Этот ленивый рецепт подходит для людей, которые не любят долго возиться с тестом.