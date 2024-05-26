Рваная говядина: как приготовить невероятно вкусное и сочное мясо

Такое мясо, аппетитное и ароматное, дополнит любой гарнир. Его можно подавать и как самостоятельное блюдо.

Рваная телятина – очень вкусное и сытное блюдо, которое станет отличной добавкой к любому ингредиенты на обед или ужин. Мясо, приготовленное по рецепту из блога «Простая кулинария», полюбится вам с первого кусочка. Добавьте сюда невероятный аромат, и вы не пожалеете, если сделаете такую вкуснятину.

Рваная говядина

Ингредиенты:

мякоть телятины – 1 кг;

кетчуп – 150 гр;

лук – 1 шт;

чеснок – 4 зубчика;

паприка копченая – 2 ст. л;

соль, перец и специи по желанию.

Способ приготовления:

Лук почистить и порезать кольцами. Для соуса и маринада мелко измельченный чеснок (можно пропустить через пресс) смешать с кетчупом и специями. Мясо смазать маринадом и выложить в глубокий противень сверху на лук.

Добавить в противень стакан воды, плотно накрыть фольгой и запекать в духовке, разогретой до 180 градусов, приблизительно три часа. Необходимо следить, чтобы в противне не испарилась вся вода и подливать ее время от времени.

Готовое мясо разделить на волокна и подавать в соусе.

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