Рваная говядина: как приготовить невероятно вкусное и сочное мясо

Такое мясо, аппетитное и ароматное, дополнит любой гарнир. Его можно подавать и как самостоятельное блюдо.
Рваная телятина – очень вкусное и сытное блюдо, которое станет отличной добавкой к любому ингредиенты на обед или ужин. Мясо, приготовленное по рецепту из блога «Простая кулинария», полюбится вам с первого кусочка. Добавьте сюда невероятный аромат, и вы не пожалеете, если сделаете такую вкуснятину.
Рваная говядина
Ингредиенты:
- мякоть телятины – 1 кг;
- кетчуп – 150 гр;
- лук – 1 шт;
- чеснок – 4 зубчика;
- паприка копченая – 2 ст. л;
- соль, перец и специи по желанию.
Способ приготовления:
Лук почистить и порезать кольцами. Для соуса и маринада мелко измельченный чеснок (можно пропустить через пресс) смешать с кетчупом и специями. Мясо смазать маринадом и выложить в глубокий противень сверху на лук.
Добавить в противень стакан воды, плотно накрыть фольгой и запекать в духовке, разогретой до 180 градусов, приблизительно три часа. Необходимо следить, чтобы в противне не испарилась вся вода и подливать ее время от времени.
Готовое мясо разделить на волокна и подавать в соусе.
Читайте также:
Сочная говядина в рулетиках на мангале: рецепт на выходные от Валерия Пономаря
Говядина, запеченная в рукаве, с грибным соусом: оригинальный рецепт для особых случаев
Вкуснейшая говядина на праздничный стол: рецепт от кулинарного эксперта (видео)