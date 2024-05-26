Рецепт: Соус из кабачков на зиму — В томатной заливке, остренький, очень вкусный!

Ингредиенты:
кабачки — 1 кг;
томаты — 1 кг;
перец сладкий — 1 шт;
перец острый — 1 шт;
соль — 2,5 ст.ложки;
сахар — 100 грамм;
масло растительное — 70 мл;
чеснок — 10 зубчиков;
перец острый молотый — 1 ч.ложка;
уксус 9% — 60 мл
Способ приготовления: Кабачок- один из любимых овощей в нашей семье. Рецептов заготовки на зиму с ним у меня очень много. Сегодня расскажу вам о рецепте отличного остренького соуса из кабачков, который можно кушать абсолютно со всем- как с макаронами, картошкой и просто с мясом. Универсальный рецепт, любителям слегка острых соусов он точно понравится. В описании я указала количество ингредиентов на одну порцию, на фото их больше, т. к. делала сразу несколько порций. Из одной порции выходит 2 поллитровых банки.
Кабачки берем молоденькие, моем их, отрезаем боковушки и режем кубиком.
Подготавливаем перец и чеснок. Промытые и очищенные, их я пропускаю через мясорубку.
Помидоры моем, удаляем серединку и тоже прокручиваем их через мясорубку, очень желательно предварительно сняв кожуру.
В кастрюлю отправляем измельченные овощи, а также 1,5 столовых ложки соли, сахар, масло растительное. Доводим соус до кипения и варим с момента закипания 10 минут.
К нарезанным кубиком кабачкам добавляем столовую ложку соли, перемешиваем, оставляем на 10 минут, чтоб кабачки отдали сок.
Добавляем кабачки к соусу, ждем, когда закипит, варим еще 20 минут на медленном огне.
За это время кабачки полностью покроются соусом и уменьшаться в обьеме. Отправляем в кастрюлю измельченный в чеснокодавилке чеснок и чайную ложку красного перца (паприки). И еще 10 минут, затем добавим уксус, через минуту снимем с плиты и будем разливать по банкам.
Банки я предварительно простерилизовала в духовке. После того, как соус разлит, закупориваю крышками, переворачиваю вверх дном, укутываю и оставляю до полного остывания.
Очень рекомендую заготовить на зиму этот соус, он очень вкусный!
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.