Минутная вкуснятина на завтрак. Ленивые пирожки «Пятиминутки»

Пироги — это мучные изделия с начинкой, которые могут быть сладкими или несладкими. Пироги могут стать источником различных питательных веществ, таких как углеводы, белки, жиры, витамины и минералы.
Однако польза пирогов зависит от их состава и способа приготовления. Например, пироги с овощной начинкой — источник витаминов и минералов, а пироги с мясной начинкой — источник белка.
Важно помнить, что пироги — это калорийные блюда, которые следует употреблять в умеренных количествах.
Расскажем, как обжарить на сковороде ленивые пирожки.
Ингредиенты для ленивых пирожков:
- Кефир — 300 г;
- Соль — ½ ч.л.;
- Сахар — 1 ч.л.;
- Яйцо — 1 шт.;
- Оливковое масло — 20 мл;
- Мука — 300 г;
- Разрыхлитель — 1 ч.л.;
- Вареное яйцо — 3 шт.;
- Зеленый лук — 1 пучок.
Приготовление ленивых пирожков:
В миску с кефиром высыпаем соль и сахар, разбиваем яйцо и вливаем оливковое масло, перемешиваем. Высыпаем в смесь муку с разрыхлителем, замешиваем густое тесто.
Натираем в смесь отварные очищенные яйца на мелкой терке. Шинкуем зеленый лук, высыпаем в тесто и все компоненты перемешиваем.
Выкладываем тесто в кондитерский мешок. В сковороде разогреваем растительное масло, сцеживаем в него небольшие порции теста.
На среднем огне под крышкой обжариваем пирожки 20-30 секунд с каждой стороны.
Получаются золотистые сытные ленивые пирожки. Для их готовки нужно минимум ингредиентов и времени.