Минутная вкуснятина на завтрак. Ленивые пирожки «Пятиминутки»

Пироги — это мучные изделия с начинкой, которые могут быть сладкими или несладкими. Пироги могут стать источником различных питательных веществ, таких как углеводы, белки, жиры, витамины и минералы.

Однако польза пирогов зависит от их состава и способа приготовления. Например, пироги с овощной начинкой — источник витаминов и минералов, а пироги с мясной начинкой — источник белка.

Важно помнить, что пироги — это калорийные блюда, которые следует употреблять в умеренных количествах.

Расскажем, как обжарить на сковороде ленивые пирожки.

Ингредиенты для ленивых пирожков:

Кефир — 300 г;

Соль — ½ ч.л.;

Сахар — 1 ч.л.;

Яйцо — 1 шт.;

Оливковое масло — 20 мл;

Мука — 300 г;

Разрыхлитель — 1 ч.л.;

Вареное яйцо — 3 шт.;

Зеленый лук — 1 пучок.

Приготовление ленивых пирожков:

В миску с кефиром высыпаем соль и сахар, разбиваем яйцо и вливаем оливковое масло, перемешиваем. Высыпаем в смесь муку с разрыхлителем, замешиваем густое тесто.

Натираем в смесь отварные очищенные яйца на мелкой терке. Шинкуем зеленый лук, высыпаем в тесто и все компоненты перемешиваем.

Выкладываем тесто в кондитерский мешок. В сковороде разогреваем растительное масло, сцеживаем в него небольшие порции теста.

На среднем огне под крышкой обжариваем пирожки 20-30 секунд с каждой стороны.

Получаются золотистые сытные ленивые пирожки. Для их готовки нужно минимум ингредиентов и времени.