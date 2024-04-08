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Минутная вкуснятина на завтрак. Ленивые пирожки «Пятиминутки»

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Минутная вкуснятина на завтрак. Ленивые пирожки «Пятиминутки»

Пироги — это мучные изделия с начинкой, которые могут быть сладкими или несладкими. Пироги могут стать источником различных питательных веществ, таких как углеводы, белки, жиры, витамины и минералы.

Однако польза пирогов зависит от их состава и способа приготовления. Например, пироги с овощной начинкой — источник витаминов и минералов, а пироги с мясной начинкой — источник белка.

Важно помнить, что пироги — это калорийные блюда, которые следует употреблять в умеренных количествах.

Расскажем, как обжарить на сковороде ленивые пирожки.

Ингредиенты для ленивых пирожков:

  • Кефир — 300 г;
  • Соль — ½ ч.л.;
  • Сахар — 1 ч.л.;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Оливковое масло — 20 мл;
  • Мука — 300 г;
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.;
  • Вареное яйцо — 3 шт.;
  • Зеленый лук — 1 пучок.

Приготовление ленивых пирожков:

В миску с кефиром высыпаем соль и сахар, разбиваем яйцо и вливаем оливковое масло, перемешиваем. Высыпаем в смесь муку с разрыхлителем, замешиваем густое тесто.

Натираем в смесь отварные очищенные яйца на мелкой терке. Шинкуем зеленый лук, высыпаем в тесто и все компоненты перемешиваем.

Минутная вкуснятина на завтрак. Ленивые пирожки «Пятиминутки»

Выкладываем тесто в кондитерский мешок. В сковороде разогреваем растительное масло, сцеживаем в него небольшие порции теста.

Минутная вкуснятина на завтрак. Ленивые пирожки «Пятиминутки»

На среднем огне под крышкой обжариваем пирожки 20-30 секунд с каждой стороны.

Минутная вкуснятина на завтрак. Ленивые пирожки «Пятиминутки»

Получаются золотистые сытные ленивые пирожки. Для их готовки нужно минимум ингредиентов и времени.

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