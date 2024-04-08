Запеченная свинина с ананасами: рецепт праздничного блюда

По этому рецепту свинина получается очень нежной. А ананас придает ей пикантность и аромат.
Это праздничный рецепт, но никто вам не помешает приготовить свинину и просто так, среди недели. Мясо отлично сохранятся в холодильнике и его можно подавать на ужин с картофельным пюре, простым белым рисом, или запеченными овощами.
Запеченная свинина с ананасами
Ингредиенты:
- свинина карбонад — 1,5 кг;
- ананас — ½ шт;
- горчица зерновая — 30 г;
- мед жидкий — 3 ч. л.;
- шесть зубчиков чеснока;
- паприка — 1 ч. л.;
- соевый соус — 60 мл;
- розмарин, соль, перец.
Выложите мясо жиром вверх и сделать на поверхности несколько надрезов не до конца, чуть ниже середины мякоти. Посолите и поперчите надрезы внутри и мякоть снаружи. Смажьте мясо зерновой горчицей и медом. Натрите пропущенным через пресс чесноком, паприко, измельченным розмарином и соевым соусом.
Оставьте мариноваться мясо хотя бы на час.
У ананаса отрежьте хвостик, очистите его от кожицы и разрежьте пополам вдоль. Удалите сердцевину и нарежьте на ломтики средней толщины. В каждый надрез свинины вставьте ломтик ананаса.
Переложите мясо с ананасами в форму для выпекания, покройте двумя слоями фольги.
Готовьте свинину в заранее разогретой до 180–200 градусов духовке минимум час. После снимите фольгу и отправьте мясо в духовку еще на 30 минут.
После переложите мясо на доску и нарежьте на ломтики между надрезами, чтобы не выпали кусочки ананаса. Перед подачей полейте выделившимся соком.
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