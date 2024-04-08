Рецепт: Борщ с крапивой — диетический, без мяса

Ингредиенты:

свекла отварная — 1 шт.;

морковь отварная — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

стебель сельдерея — 1 шт.;

томаты — 1 шт.;

вкусная соль — 1 ч.л.;

питьевая вода — 0,5 л;

крапива сушеная — 2 ст.л.

Способ приготовления: Я с полным недоумением смотрю та тех людей, которые считают, что борщ без мяса — это не борщ. Борщи разные бывают, и прекрасный вкусный наваристый овощной борщ на воде для меня гораздо предпочтительнее, чем тот, который приготовлен на мясом бульоне. Более того, такой борщ я считаю более полезным для здоровья и пищеварения.

В этом варианте борща я буду использовать уже готовую свеклу и морковь. Я эти овощи не отваривала, а запекала в духовке — так они сохранят больше витаминов, а свекла не потеряет свой насыщенный цвет, и не надо будет добавлять в борщ еще и уксус.

Морковь и свеклу натираем на крупной терке.

Ещё для борща нам понадобится мелко порезанный репчатый лук, измельченный стебель сельдерея и очищенный от шкурки и измельченный помидор.

Выкладываем овощи в кастрюлю, заливаем их холодной водой и добавляем одну чайную ложку так называемой «вкусной соли», в состав которой, помимо самой соли, входят различные ароматные травы, например, сушеная измельченная петрушка, сельдерей, чабер, душица и другие.

А вот теперь появляется супер-секретный ингредиент этого борща, который сделает его еще более полезным — это измельченная сушеная крапива. Считается, что крапива полезна тем, что она очищает кровь, причем в сушеном виде она почти так же полезна, как и в свежем. Она совсем не заметна будет в общем вкусе борща, никто и не догадается, что тут есть какой-то совсем «лишний» для борща ингредиент.

Борщ доводим до кипения, выключаем нагрев и оставляем доходить до готовности на остывающей плите в течение пятнадцати-двадцати минут.

Готовый диетический борщ с крапивой подаем к столу, украсив его свежей зеленью петрушки.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин.