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Минутное печенье к чаю. Молочные коржики: просто и доступно

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Минутное печенье к чаю. Молочные коржики: просто и доступно

Коржики знакомы многим людям, которые жили в 1990 годы или во времена Советского Союза. По сути разработкой коржиков занимались именно советские повара. В их задачах стояло сделать вкусный, при этом полезный десерт для маленьких детей.

Конечно, можно было подавать на полдник просто печенье. Однако, оно могло вызвать у малышей аллергию на сахар и прочие неприятные последствия. Поэтому была найдена альтернатива в виде молочных коржиков.

Вскоре это печенье стало популярным у детей и подростков. Их готовили повсеместно в школах и детских садах. Расскажем, как приготовить домашние молочные коржики.

Ингредиенты теста для молочных коржиков:

  • Мука — 420 г;
  • Сахар — 180 г;
  • Молоко — 80 мл;
  • Сливочное масло — 100 г;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Разрыхлитель — 10 г;
  • Ваниль — щепотка;
  • Соль — щепотка.

Ингредиенты для крошки:

  • Мука — 40 г;
  • Сливочное масло — 30 г;
  • Сахар — 20 г;
  • Орехи — 40 г.

Приготовление молочных коржиков:

В сотейник высыпаем сахар, ванильный сахар, вливаем молоко. Перемешиваем компоненты, разогреваем до того момента, пока не растворятся песчинки.

Размягченное сливочное масло взбиваем, постепенно добавляем в него сахарную массу. Разбиваем в смесь яйцо, высыпаем часть муки и разрыхлитель, замешиваем тесто.

Высыпаем со второй частью теста ваниль, замешиваем мягкое и эластичное тесто. Убираем тесто в холодильник на полчаса в целлофановом пакете.

Для приготовления крошки дробим мелко орехи, смешиваем с мукой, сахаром и сливочным маслом. Перетираем компоненты до состояния мелкой сливочной крошки.

Тесто раскатываем в пласт толщиной около см. Формой диаметром 9 см делаем печенье, выкладываем его на противень с пергаментом.

Минутное печенье к чаю. Молочные коржики: просто и доступно

Смазываем верхушку коржиков яйцом, посыпаем ореховой крошкой.

Минутное печенье к чаю. Молочные коржики: просто и доступно

Выпекаем коржики при 180 градусах 15-20 минут.

Минутное печенье к чаю. Молочные коржики: просто и доступно

Получаются отменные ореховые коржики. Этот домашний рецепт понравится как взрослым, так и детям.

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