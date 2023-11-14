Минутное печенье к чаю. Молочные коржики: просто и доступно

Коржики знакомы многим людям, которые жили в 1990 годы или во времена Советского Союза. По сути разработкой коржиков занимались именно советские повара. В их задачах стояло сделать вкусный, при этом полезный десерт для маленьких детей.

Конечно, можно было подавать на полдник просто печенье. Однако, оно могло вызвать у малышей аллергию на сахар и прочие неприятные последствия. Поэтому была найдена альтернатива в виде молочных коржиков.

Вскоре это печенье стало популярным у детей и подростков. Их готовили повсеместно в школах и детских садах. Расскажем, как приготовить домашние молочные коржики.

Ингредиенты теста для молочных коржиков:

Мука — 420 г;

Сахар — 180 г;

Молоко — 80 мл;

Сливочное масло — 100 г;

Яйцо — 1 шт.;

Разрыхлитель — 10 г;

Ваниль — щепотка;

Соль — щепотка.

Ингредиенты для крошки:

Мука — 40 г;

Сливочное масло — 30 г;

Сахар — 20 г;

Орехи — 40 г.

Приготовление молочных коржиков:

В сотейник высыпаем сахар, ванильный сахар, вливаем молоко. Перемешиваем компоненты, разогреваем до того момента, пока не растворятся песчинки.

Размягченное сливочное масло взбиваем, постепенно добавляем в него сахарную массу. Разбиваем в смесь яйцо, высыпаем часть муки и разрыхлитель, замешиваем тесто.

Высыпаем со второй частью теста ваниль, замешиваем мягкое и эластичное тесто. Убираем тесто в холодильник на полчаса в целлофановом пакете.

Для приготовления крошки дробим мелко орехи, смешиваем с мукой, сахаром и сливочным маслом. Перетираем компоненты до состояния мелкой сливочной крошки.

Тесто раскатываем в пласт толщиной около см. Формой диаметром 9 см делаем печенье, выкладываем его на противень с пергаментом.

Смазываем верхушку коржиков яйцом, посыпаем ореховой крошкой.

Выпекаем коржики при 180 градусах 15-20 минут.

Получаются отменные ореховые коржики. Этот домашний рецепт понравится как взрослым, так и детям.