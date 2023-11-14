Минутное печенье к чаю. Молочные коржики: просто и доступно

Коржики знакомы многим людям, которые жили в 1990 годы или во времена Советского Союза. По сути разработкой коржиков занимались именно советские повара. В их задачах стояло сделать вкусный, при этом полезный десерт для маленьких детей.
Конечно, можно было подавать на полдник просто печенье. Однако, оно могло вызвать у малышей аллергию на сахар и прочие неприятные последствия. Поэтому была найдена альтернатива в виде молочных коржиков.
Вскоре это печенье стало популярным у детей и подростков. Их готовили повсеместно в школах и детских садах. Расскажем, как приготовить домашние молочные коржики.
Ингредиенты теста для молочных коржиков:
- Мука — 420 г;
- Сахар — 180 г;
- Молоко — 80 мл;
- Сливочное масло — 100 г;
- Яйцо — 1 шт.;
- Разрыхлитель — 10 г;
- Ваниль — щепотка;
- Соль — щепотка.
Ингредиенты для крошки:
- Мука — 40 г;
- Сливочное масло — 30 г;
- Сахар — 20 г;
- Орехи — 40 г.
Приготовление молочных коржиков:
В сотейник высыпаем сахар, ванильный сахар, вливаем молоко. Перемешиваем компоненты, разогреваем до того момента, пока не растворятся песчинки.
Размягченное сливочное масло взбиваем, постепенно добавляем в него сахарную массу. Разбиваем в смесь яйцо, высыпаем часть муки и разрыхлитель, замешиваем тесто.
Высыпаем со второй частью теста ваниль, замешиваем мягкое и эластичное тесто. Убираем тесто в холодильник на полчаса в целлофановом пакете.
Для приготовления крошки дробим мелко орехи, смешиваем с мукой, сахаром и сливочным маслом. Перетираем компоненты до состояния мелкой сливочной крошки.
Тесто раскатываем в пласт толщиной около см. Формой диаметром 9 см делаем печенье, выкладываем его на противень с пергаментом.
Смазываем верхушку коржиков яйцом, посыпаем ореховой крошкой.
Выпекаем коржики при 180 градусах 15-20 минут.
Получаются отменные ореховые коржики. Этот домашний рецепт понравится как взрослым, так и детям.