Мишленовский рецепт. Творожно — тыквенный кекс: вкусный и нежный

Тыква — загадочный овощ, который приобретает огромную популярность в осенний период. Зачастую актуальность тыквы подкрепляется европейским и американским праздником — Хэллоуином.

Считается, что тыквенные страшные мордочки способны отпугнуть от дома нечистую силу. К тому же, тыква — это бюджетный декор, который может позволить себе каждый.

Однако, тыква нужна людям не только как декор для интерьера. Этот овощ обладает множеством полезных веществ, а также витаминов. Поэтому есть тыкву важно для здоровья.

Сделаем на кухне отменный тыквенно-творожный десерт.

Ингредиенты для тыквенно-творожного десерта:

Творог — 500 г;

Сахар — 140 г;

Яйца — 4 шт.;

Ванильный сахар — 2 ч.л.;

Крахмал — 40 г;

Тыква — 1кг.

Приготовление тыквенно-творожного десерта:

Очищаем тыкву от внутренностей и кожуры, нарезаем на небольшие кусочки. Выкладываем тыкву в форму для запекания, накрываем фольгой и готовим в духовке при 180 градусах 35 минут.

Дальше без фольги готовим тыкву в духовке 10 минут. Из 1 кг сырой тыквы получается примерно 500 грамм печеной.

Для приготовления тыквенной массы добавляем к запеченной тыкве пару яиц, 60 грамм сахарного песка, 20 грамм крахмала и ложку ванильного сахара. Взбиваем компоненты погружным блендером до однородной массы.

Для приготовления творожной массы в творог добавляем 80 грамм сахара, ложку ванильного сахара, 2 яйца и крахмал. Если творог зернистый, добавьте в общую смесь 3 столовые ложки сметаны.

Аналогично погружным блендером взбиваем творог в массу.

Кондитерскую круглую форму смазываем растительным маслом, на дно и стенки кладем пергамент. В центр выкладываем по очереди столовой ложкой тыквенную и творожную массы.

Выпекаем десерт в духовке при 180 градусах 45 минут.

После выпекания открываем дверцу духовки и так оставляем внутри запеканку на 15 минут. В разрезе десерт получается красивым, похож на мраморный кекс.