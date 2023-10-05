Описание приготовления:

Напиток получается ароматный и очень вкусный! Приятный, в меру сладкий вкус с тонкой кислинкой, оценят как взрослые, так и детишки. Я закатываю компоты в банках небольшого объёма, ёмкостью 1 литр каждая. Вы же можете взять одну трёхлитровую банку. Если будете заготавливать большее количество, то увеличивайте ингредиенты пропорционально. Витаминный напиток не сразу становится рубинового цвета, он настаивается постепенно, приобретая свой знаменитый насыщенный тёмно-бордовый оттенок. Кстати, не только яблоки, но и ягодки из компота можно кушать и не выбрасывать. Черноплодная рябина не зря славится своими полезными свойствами.

Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки / Ягоды / Черноплодная рябина Блюдо: Напитки / Заготовки / Компоты

Состав / Ингредиенты:

Яблоки 900 Грамм

Черноплодная рябина 120 Грамм

Сахар 450 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

156 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

37 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Компот из черноплодки с яблоками на зиму»

Подготовьте все ингредиенты. Количество сахара зависит от сорта (сладости) яблок и ваших предпочтений.

Черноплодную рябину тщательно промойте, удалите веточки и листочки.

Яблоки промойте под проточной водой и разрежьте на части, удалив семенную коробочку.

Банки простерилизуйте любым удобным способом. Выложите на дно яблоки и рябину.

Налейте в банку крутой кипяток. Не заливайте воду быстро и всю сразу, чтобы банка не лопнула. Лить кипяток нужно в середину, на яблоки. Накройте банку стерильной крышкой и оставьте на 10 минут.

Затем воду из банки слейте в кастрюлю. Добавьте сахар и помешивая, доведите до кипения.

Кипящим сиропом повторно залейте рябину и яблоки. Банки сразу же закрутите, переверните и укутайте одеялом до полного остывания. Хранить можно в любом тёмном и прохладном месте.

Компот из черноплодки с яблоками готов. Готовьте на здоровье!