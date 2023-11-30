Нельзя поспорить с тем, что сладость заварного крема прекрасно сочетается с легкой кислинкой ягод. Если вы так же сильно любите этот изумительный тандем, как и мы, приготовьте роскошный маковый торт с гранатовой начинкой. Он обязательно станет королем любого сладкого стола.

Этот десерт состоит из пышного бисквита с маком, двух видов крема (чиза и заварного), а также из яркой ягодной начинки. Все эти слои дополняют друг друга, благодаря чему лакомство выходит райским на вкус.

Как приготовить маковый торт с гранатовой начинкой и кремом

Чтобы сделать заварной крем для такого десерта, следует взять сметану высокой жирности (от 20 %). Благодаря ей консистенция будет стабильная. К тому же сметана сможет уравновесить сладость заварного крема и придать нежность его текстуре.

Ингредиенты

Яйцо7 шт. Сливочное масло350 г Соль2 щеп. Ванилин по вкусу Пшеничная мука120 г Мак130 г Разрыхлитель1 ч. л. Сахар270 г Подсолнечное масло50 мл Молоко550 мл Сливочный сыр320 г Кукурузный крахмал40 г Сметана180 г Гранатовый сок350 мл Пектин6 г Белый шоколад150 г

Приготовление

Приготовьте маковый бисквит. Возьмите 5 яиц. Отделите белки от желтков. Взбейте белки с 1 щеп. соли и ванилином до пены. Постепенно всыпьте 120 г сахара. Взбейте всё до крепких пиков.Аккуратно введите в белковую массу яичные желтки. Тщательно всё взбейте до однородной консистенции.Соедините пшеничную муку с разрыхлителем и маком. Постепенно добавьте сухие ингредиенты к яичной смеси. Перемешайте всё венчиком до однородности.Влейте в полученную массу подсолнечное масло. Снова перемешайте. Выложите тесто в разъемную круглую форму для выпечки диаметром 18 см. Разровняйте его кулинарной лопаткой.Отправьте форму с тестом в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут. Затем достаньте готовый бисквит. Дайте ему остыть при комнатной температуре. Через полчаса достаньте основу из формы. Срежьте шапочку макового бисквита. Аккуратно разрежьте его на 4 части, толщина которых должна быть одинаковой (приблизительно 1,5 см).Приготовьте заварной крем. В сотейник с толстым дном вбейте 2 яйца. Добавьте 100 г сахара, ванилин и 1 щеп. соли. Тщательно перемешайте венчиком. Всыпьте кукурузный крахмал. Влейте 400 мл молока. Хорошенько перемешайте.Отправьте сотейник на огонь. Варите крем на умеренном огне до загустения, постоянно помешивая. Переложите крем в миску. Накройте его пищевой пленкой в контакт, дайте остыть.В отдельной емкости взбейте 200 г размягченного сливочного масла. Постепенно добавьте его к заварной основе. Взбейте всё до однородности. К полученной массе добавьте сметану высокой жирности. Снова взбейте. Сделайте ягодную начинку. Влейте в сотейник гранатовый сок, не содержащий сахара. Доведите его до кипения. Соедините 50 г сахара с пектином. Добавьте их к гранатовому соку, активно всё перемешивая.Доведите содержимое сотейника до кипения. Проварите его в течение 2 минут. Перелейте гранатовую смесь в миску. Накройте пищевой пленкой и дайте остыть при комнатной температуре. Соберите торт. На блюдо поместите разъемное кольцо, стенки которого застелены пленкой. Поместите первый корж. Пропитайте его молоком. Сверху выложите заварной крем. С помощью кондитерского мешка сформируйте из него бортики, внутрь которых поместите гранатовую начинку (ровным слоем).Сверху выложите тонкий слой крема. Поместите на него второй маковый корж. Пропитайте его молоком. Затем снова выложите заварной крем и гранатовую начинку по схеме. Чередуйте таким образом слои. Накройте торт пищевой пленкой. Уберите его на 8 часов в холодильник. Приготовьте крем-чиз. Поместите в глубокую емкость оставшееся сливочное масло комнатной температуры. Добавьте к нему растопленный белый шоколад. Взбейте их до однородной консистенции.Добавьте к полученной массе сливочный сыр. Хорошенько всё взбейте до однородности. Покройте верх и бока торта готовым крем-чизом, ровняя его.

Для декора торта с ягодной начинкой можно использовать красный пищевой краситель. Разведите его в водке. Перелейте полученную смесь в емкость с пульверизатором. Сделайте красные брызги на белом крем-чизе. Также украсьте торт при помощи зерен граната и веточек розмарина. Тогда эффектный внешний вид гарантирован! С учетом того, что разрезание такого большого торта не может не привлечь внимание гостей, ознакомьтесь с тем, как это правильно делать, перейдя по ссылке. С данной информацией у вас получится подать гостям аккуратные порционные кусочки такого чудо-десерта.