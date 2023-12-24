Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить борщовую заправку на зиму с капустой. Из указанного количества ингредиентов получается около 5 банок объёмом 600 мл. Свеклу и морковь можно не отварить, а предварительно запечь в духовке. Для супа при приготовлении нужно только сварить бульон и добавить картошку. Борщевая заправка облегчает процесс готовки и экономит ваше время.

Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Свекла Блюдо: Заготовки / Консервация

Состав / Ингредиенты:

Капуста белокочанная 500 Грамм

Свекла 500 Грамм

Морковь 250 Грамм

Помидоры 500 Грамм

Перец болгарский 500 Грамм

Лук репчатый 150 Грамм

Петрушка 50 Грамм

Чеснок 20 Грамм

Вода 600 Миллилитров

Сахар 3 Ст. ложки

Соль 2.5 Ст. ложки

Паста томатная 100 Грамм

Лавровый лист 5 Штук (по одному на каждую банку)

Черный перец горошек 15 Штук (по 3 шт. на каждую банку)

Уксус 9% 5 Чайных ложек (по 1 ч.л. на каждую банку)

Количество порций 5

Калорийность

32 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Борщевая заправка на зиму с капустой»

Подготовьте все ингредиенты.

Свеклу и морковь отварите почти до готовности.

Помидоры помойте, удалите плодоножки и порежьте на ломтики. Измельчите в блендере или через мясорубку до однородного пюре.

Капусту тонко нашинкуйте, репчатый лук и болгарский перец нарежьте кубиками.

Влейте воду в кастрюлю, добавьте томатную пасту, соль и сахар. Все перемешайте.

Все подготовленные ингредиенты переложите в кастрюлю и влейте томатное пюре. Добавьте измельченный чеснок и мелко порубленную петрушку. Доведите до кипения на среднем огне и варите 10 минут.

После добавьте натертую свеклу и морковь. Снова доведите до кипения и варите еще 5 минут.

На дно каждой баночки добавьте по 1 лавровому листу, паре горошин черного перца и влейте 1 ч.л. уксуса.

Разложите горячую заготовку, герметично закрутите крышку. Банку переверните вверх дном, укутайте в полотенце и оставьте так до полного остывания.

После уберите банки на хранение в темное и холодное место. Борщовая заправка на зиму готова!