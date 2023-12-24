Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить борщовую заправку на зиму с капустой. Из указанного количества ингредиентов получается около 5 банок объёмом 600 мл. Свеклу и морковь можно не отварить, а предварительно запечь в духовке. Для супа при приготовлении нужно только сварить бульон и добавить картошку. Борщевая заправка облегчает процесс готовки и экономит ваше время.
Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Свекла Блюдо: Заготовки / Консервация
Состав / Ингредиенты:
- Капуста белокочанная 500 Грамм
- Свекла 500 Грамм
- Морковь 250 Грамм
- Помидоры 500 Грамм
- Перец болгарский 500 Грамм
- Лук репчатый 150 Грамм
- Петрушка 50 Грамм
- Чеснок 20 Грамм
- Вода 600 Миллилитров
- Сахар 3 Ст. ложки
- Соль 2.5 Ст. ложки
- Паста томатная 100 Грамм
- Лавровый лист 5 Штук (по одному на каждую банку)
- Черный перец горошек 15 Штук (по 3 шт. на каждую банку)
- Уксус 9% 5 Чайных ложек (по 1 ч.л. на каждую банку)
Количество порций 5
Калорийность
32 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Борщевая заправка на зиму с капустой»
Подготовьте все ингредиенты.
Свеклу и морковь отварите почти до готовности.
Помидоры помойте, удалите плодоножки и порежьте на ломтики. Измельчите в блендере или через мясорубку до однородного пюре.
Капусту тонко нашинкуйте, репчатый лук и болгарский перец нарежьте кубиками.
Влейте воду в кастрюлю, добавьте томатную пасту, соль и сахар. Все перемешайте.
Все подготовленные ингредиенты переложите в кастрюлю и влейте томатное пюре. Добавьте измельченный чеснок и мелко порубленную петрушку. Доведите до кипения на среднем огне и варите 10 минут.
После добавьте натертую свеклу и морковь. Снова доведите до кипения и варите еще 5 минут.
На дно каждой баночки добавьте по 1 лавровому листу, паре горошин черного перца и влейте 1 ч.л. уксуса.
Разложите горячую заготовку, герметично закрутите крышку. Банку переверните вверх дном, укутайте в полотенце и оставьте так до полного остывания.
После уберите банки на хранение в темное и холодное место. Борщовая заправка на зиму готова!