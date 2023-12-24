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Борщевая заправка на зиму с капустой

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Борщевая заправка на зиму с капустой

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить борщовую заправку на зиму с капустой. Из указанного количества ингредиентов получается около 5 банок объёмом 600 мл. Свеклу и морковь можно не отварить, а предварительно запечь в духовке. Для супа при приготовлении нужно только сварить бульон и добавить картошку. Борщевая заправка облегчает процесс готовки и экономит ваше время.
Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Свекла Блюдо: Заготовки / Консервация

Состав / Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная 500 Грамм
  • Свекла 500 Грамм
  • Морковь 250 Грамм
  • Помидоры 500 Грамм
  • Перец болгарский 500 Грамм
  • Лук репчатый 150 Грамм
  • Петрушка 50 Грамм
  • Чеснок 20 Грамм
  • Вода 600 Миллилитров
  • Сахар 3 Ст. ложки
  • Соль 2.5 Ст. ложки
  • Паста томатная 100 Грамм
  • Лавровый лист 5 Штук (по одному на каждую банку)
  • Черный перец горошек 15 Штук (по 3 шт. на каждую банку)
  • Уксус 9% 5 Чайных ложек (по 1 ч.л. на каждую банку)

Количество порций 5

Калорийность

32 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Борщевая заправка на зиму с капустой»

Борщевая заправка на зиму с капустой

Подготовьте все ингредиенты.

Борщевая заправка на зиму с капустой

Свеклу и морковь отварите почти до готовности.

Борщевая заправка на зиму с капустой

Помидоры помойте, удалите плодоножки и порежьте на ломтики. Измельчите в блендере или через мясорубку до однородного пюре.

Борщевая заправка на зиму с капустой

Капусту тонко нашинкуйте, репчатый лук и болгарский перец нарежьте кубиками.

Борщевая заправка на зиму с капустой

Влейте воду в кастрюлю, добавьте томатную пасту, соль и сахар. Все перемешайте.

Борщевая заправка на зиму с капустой

Все подготовленные ингредиенты переложите в кастрюлю и влейте томатное пюре. Добавьте измельченный чеснок и мелко порубленную петрушку. Доведите до кипения на среднем огне и варите 10 минут.

Борщевая заправка на зиму с капустой

После добавьте натертую свеклу и морковь. Снова доведите до кипения и варите еще 5 минут.

Борщевая заправка на зиму с капустой

На дно каждой баночки добавьте по 1 лавровому листу, паре горошин черного перца и влейте 1 ч.л. уксуса.

Борщевая заправка на зиму с капустой

Разложите горячую заготовку, герметично закрутите крышку. Банку переверните вверх дном, укутайте в полотенце и оставьте так до полного остывания.

Борщевая заправка на зиму с капустой

После уберите банки на хранение в темное и холодное место. Борщовая заправка на зиму готова!

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